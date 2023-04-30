УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6948 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України
943 0
обстріл (20945) Авдіївка (2034)

Окупанти вкотре обстріляли Авдіївку з "Градів" та танків й завдали авіаракетного удару, - голова МВА Барабаш

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

авдіївка

Зранку російські війська кілька разів обстріляли стару та центральну частини Авдіївки з "Градів", двічі вдарили танками. Об 11 годині армія РФ завдала авіаракетного удару по центру міста.

Про це Суспільному повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, інформує Цензор.НЕТ.

"Багатоповерхові дві будівлі склалися. Всі три поверхи, до фундаменту. Інформації по людях ще немає", - сказав Барабаш.

За його словами, у місті  залишаються 1782 людини, серед них 12-річна дитина. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Авдіївці поліція шукає останню дитину 

Автор: Марина Макєєва
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 