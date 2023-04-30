Успіх у наступальних діях неможливий без повітряного прикриття. Україні потрібні літаки покоління 4+, - Повітряні сили
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Без повітряного прикриття неможливо досягати успіху як у наступальних, так і в оборонних діях.
Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Чекати літаків ми будемо у будь-якому варіанті. Без літаків нам буде дуже важко захистити нашу країну як у воєнний, так і у мирний час. Без переваги у повітрі, без повітряного прикриття неможливо як у наступальних, так і в оборонних діях досягати гарного успіху", - сказав він.
За словами Ігната, сучасна авіація, саме літаки покоління 4+, здатні навести порядок у повітрі, на землі та на морі досить ефективно.
"Без цього ніяк. Нам потрібні ці літаки, щоб захистити наш народ, у першу чергу від повітряного тероризму. І ці літаки стануть частиною ППО", - заявив речник.
Він зазначив, що українським пілотам може знадобитися орієнтовно три місяці, щоб навчитися керувати F-16.
"Комусь знадобиться більше (часу. - Ред.), комусь менше. Уже є список пілотів, кілька десятків людей, кращі з кращих, які будуть першими опановувати цю техніку. Вони були визначені, і після прийняття рішення уже готові до навчання чи у Європі, чи у США на різних майданчиках - які країни нададуть нам ці майданчики, туди й поїдуть", - додав Ігнат.
Будь ласка, зачекайте...
https://zn.ua/ukr/UKRAINE/melnik-podilivsja-novoju-tvorchoju-idejeju-zaproponuvav-frn-podilitis-z-nami-pidvodnimi-chovnami.html
Так що авіаносці вже не за горами...
«Вы не думаете, что ему сейчас нужны F-16?» - спросил Мьюир в эксклюзивном интервью в Белом доме в пятницу.
«Нет, сейчас ему не нужны F-16», - ответил Байден."
Джерело: https://abcnews.go.com/Politics/biden-ruling-now-ukraines-request-16s-tells-abcs/story?id=97447640
Ситуація від того часу принципово змінилася.
Завтра травень місяць, зверніть увагу, пане Президенте Байден!
Ваші виборці у США чекають, вашего позитивного рішення, щодо термінового надання Україні для успішного наступу платформ F-16, далекобійних ракет, *********** та іншої зброї за списком генерала Залужного.
Кацапські джерела не канають, бо це їхня "легенда"/
Ще у минулому році.
Доповідаю. Покритття ЗПС достатньої кількості авібаз та інших об'єктів ПС готові до прийняття F-16.
2) Щодо списку Залужного, читайте уважніше мій коментар. Я впевнений у тому, про що пишу.
Для розуміння прочитай зміст наведеного у моєму коментарі посилання на інтерв'ю з паном Байденом від 24.02.2023.
Цікава логіка…
Якщо ці ігнати роблять вигляд, що дезінформують кацапів, то даремно!
Кацапська агентура в ОПі та СБУ не спить і чудово знає, що, коли і як…
Потрібно притримати коней. Щоб не злетіти.
Наступ не відбувається - по плану .. По плану лише готуються до наступу , а буде проводитись він тоді - коли складуться певні обставини на лінії фронту . Коли це станеться , це вирішуватиме Залужний і більш ніхто .
Війна б припинилась ще рік тому , а кацапські танки стояли б на польському кордоні . Ну невже ж це не зрозуміло . ??
Ну ти уявляєш якби Зєля з єрмаком , які у військовій справі " дупля не відстрілюють " , планували військові операції , і вирішували де і коли наступати чи як оборонятись . !!? Жах .!! Навіть у найжахливішому сні таке не присниться .
Мені також і у вісні не могло приснитись що країною буде керувати кловун з кварталу95. Але ж ось воно - на яву!
Ось тобі і ставка Верховного Головнокомандувача ЗСУ України - у кварталі95. Подоляк -піарагент, Ермак -завхоз, Кловун-кловун, зоотехнік -юрист Данілов, Юзік, Арахамія і Безмозгла.
Удачі в пошуках - зради .
А то один кретин свистит, что летом будет отдыхать в Крыму, а другие кретины что всёпропало.
Не буде Дурня і 3 радників буде і безпека і літаки і тощо.
Доречі на рахунок літаків: Антонов чим займається? Чим займається УкрОборонПром?
******** засобів ППО та боєкомплектів до них, які надають партнери, занадто мало.
Літаки F-16 знімаються з озброєння, цих літаків, озброєння до них, запасних частин, навчених пілотів у країн - партнерів більше, ніж достатньо.
Потрібне тільки рішення президента США про негайне надання цього озброєння Україні.
Час настав.
Вам же сказали що олігархів у нас вже немає, про обіцяний реєстр давно всі забули, А корупціонери за кордон виїхали
Альтернативний шлях давно визначено та прийнято Конгресом США. Це повноваження для президента Байдена передавати Україні будь-яку наявну зброю з військових складів США без погодження з Конгресом, на підставі одноосібного рішення, на підставі Акту про лендліз 2022.
Цей канал НЕ ПЕРЕДБАЧАЄ ОПЛАТУ за надане озброєння. Передане Україні озброєння, яке буде знищене, або не підлягатиме відновленню у наслідок бойових дій, оплаті не підлягає.
Озброєння, яке неушкодженим "переживе війну" повинно бути поверенене США, або, за бажанням України - викуплене у США на договірних умовах.
Отже, потрібне тільки рішення президента США.
Всі олігархи в боргах як в шовках, і ніхто з них ці борги віддати не взмозі. Тому вони беруть в борг ще більше грошей, бо у них статки… І так по колу…
А они сами согласятся воевать ?