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авіація (1648) війна (56124) Ігнат (698) F-16 (408)

Успіх у наступальних діях неможливий без повітряного прикриття. Україні потрібні літаки покоління 4+, - Повітряні сили

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

f-16,літак

Без повітряного прикриття неможливо досягати успіху як у наступальних, так і в оборонних діях.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Чекати літаків ми будемо у будь-якому варіанті. Без літаків нам буде дуже важко захистити нашу країну як у воєнний, так і у мирний час. Без переваги у повітрі, без повітряного прикриття неможливо як у наступальних, так і в оборонних діях досягати гарного успіху", - сказав він.

За словами Ігната, сучасна авіація, саме літаки покоління 4+, здатні навести порядок у повітрі, на землі та на морі досить ефективно.

"Без цього ніяк. Нам потрібні ці літаки, щоб захистити наш народ, у першу чергу від повітряного тероризму. І ці літаки стануть частиною ППО", - заявив речник.

Він зазначив, що українським пілотам може знадобитися орієнтовно три місяці, щоб навчитися керувати F-16.

Також читайте: Два дивізіони ЗРК "Patriot" вже заступили на чергування. Але для кращого захисту потрібні літаки F-16,- Повітряні Сили

"Комусь знадобиться більше (часу. - Ред.), комусь менше. Уже є список пілотів, кілька десятків людей, кращі з кращих, які будуть першими опановувати цю техніку. Вони були визначені, і після прийняття рішення уже готові до навчання чи у Європі, чи у США на різних майданчиках - які країни нададуть нам ці майданчики, туди й поїдуть", - додав Ігнат.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+20
Ясно. Отже контрнаступу ще довго не буде...
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30.04.2023 14:13
+18
Отже, успіху в наступі ми не досягнем без літаків покоління 4+, але він все одно буде з дня на день…
Цікава логіка…
Якщо ці ігнати роблять вигляд, що дезінформують кацапів, то даремно!
Кацапська агентура в ОПі та СБУ не спить і чудово знає, що, коли і як…
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30.04.2023 14:20
+12
Бонестік ніколи не допустить кінця війни і перемоги. Бо це означатиме його кінець. А він хоче правити вічно.
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30.04.2023 14:43
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Ясно. Отже контрнаступу ще довго не буде...
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30.04.2023 14:13 Відповісти
Не, просто вторая серия начнется скоро.
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30.04.2023 14:14 Відповісти
Ти віриш всьому що тобі говорять?
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30.04.2023 14:18 Відповісти
А що, тобі, кацапській воші, вірити?
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30.04.2023 14:46 Відповісти
Такий ідіот як ти може любому повірити,про що йому скажуть, він візьме цю лапшу і намотає собі на вуха з задоволенням
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30.04.2023 14:56 Відповісти
Точно не буде. Бо для його успіху нам, окрім літаків, ще будуть конче потрібні "Томагавки", без яких ні про який кнтрнаступ годі й думати!
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30.04.2023 14:28 Відповісти
і не сумнівайся. Отримаємо F-16, виявиться, що без пари авіаносців класу Німіц в повній комплектації ніяк. Або зіл'ють наступ, як в Іловайську вже було. Поки п'яту колону не знешкодимо, толку не буде, а будуть неймовірні втрати.
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30.04.2023 18:41 Відповісти
Так Мельник вже казав, що нам потрібні підводні човни:

https://zn.ua/ukr/UKRAINE/melnik-podilivsja-novoju-tvorchoju-idejeju-zaproponuvav-frn-podilitis-z-nami-pidvodnimi-chovnami.html

Так що авіаносці вже не за горами...
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30.04.2023 18:45 Відповісти
Буде. Без літаків але буде. Вистачить і МІГ-29 та МІ-24.
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01.05.2023 04:49 Відповісти
Винищувачі F-16 зараз не потрібні Україні - Байден
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30.04.2023 14:17 Відповісти
В смитник
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30.04.2023 14:57 Відповісти
"Несмотря на неоднократные публичные призывы президента Украины Владимира Зеленского, президент Джо Байден исключил «на данный момент» отправку передовых американских истребителей для защиты от ожидаемого весеннего наступления России, сказал он ведущему ABC News Дэвиду Мьюиру по случаю годовщины Вторжение России.

«Вы не думаете, что ему сейчас нужны F-16?» - спросил Мьюир в эксклюзивном интервью в Белом доме в пятницу.

«Нет, сейчас ему не нужны F-16», - ответил Байден."

Джерело: https://abcnews.go.com/Politics/biden-ruling-now-ukraines-request-16s-tells-abcs/story?id=97447640
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30.04.2023 15:47 Відповісти
Потрібні, пане Президенте Байден, бо зараз вже наступ ЗСУ, а не рашистів. Пройшло більше 2 місяців від дати того інтерв'ю (24.02.2023 р).
Ситуація від того часу принципово змінилася.
Завтра травень місяць, зверніть увагу, пане Президенте Байден!

Ваші виборці у США чекають, вашего позитивного рішення, щодо термінового надання Україні для успішного наступу платформ F-16, далекобійних ракет, *********** та іншої зброї за списком генерала Залужного.
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30.04.2023 16:28 Відповісти
А Ви впевнені, що Ф-16 є в списку генерала Залужного? Бо вони мають досить чутливі шасі, не для наших бетонних злітних смуг. Чи будуть одноразові за 30-40 мільйонів кожен?
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30.04.2023 17:57 Відповісти
про "чутливі шасі" цікаво. Можно тут якісь посилання - де, коли і скільки було льотних випадків з шасі на зльоті\посадці цих бортів?
Кацапські джерела не канають, бо це їхня "легенда"/
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30.04.2023 18:54 Відповісти
1)Про "чутливі шасі" та "торці бетонних плит ЗПС", які "виступають на 10-15 см догори" чув.
Ще у минулому році.
Доповідаю. Покритття ЗПС достатньої кількості авібаз та інших об'єктів ПС готові до прийняття F-16.
2) Щодо списку Залужного, читайте уважніше мій коментар. Я впевнений у тому, про що пишу.
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30.04.2023 19:41 Відповісти
а зачем малороса и агента московии зЕленского приплетаешь?
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30.04.2023 16:29 Відповісти
Якщо це комплейн на мою адресу, то приплетаєш саме ти своїм коментарем.

Для розуміння прочитай зміст наведеного у моєму коментарі посилання на інтерв'ю з паном Байденом від 24.02.2023.
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30.04.2023 16:44 Відповісти
Байдена уже собственная партия отправляет в смитник и требует самолёты для Украины. Рейтинг Байдена уже около нуля
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30.04.2023 19:16 Відповісти
Отже, успіху в наступі ми не досягнем без літаків покоління 4+, але він все одно буде з дня на день…
Цікава логіка…
Якщо ці ігнати роблять вигляд, що дезінформують кацапів, то даремно!
Кацапська агентура в ОПі та СБУ не спить і чудово знає, що, коли і як…
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30.04.2023 14:20 Відповісти
Це для вумного наріду. А то Бонапарт Боневтік дуже розпіарив "контрнаступ".
Потрібно притримати коней. Щоб не злетіти.
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30.04.2023 14:32 Відповісти
Звичайно, знала. І про Харків, і про Херсон теж.
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30.04.2023 15:21 Відповісти
Ніфіга вони не знають. Під Харковом так само не знали і профукали. А він їх і правда дезінформує.
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01.05.2023 04:54 Відповісти
а звездолет з бластерами???
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30.04.2023 14:25 Відповісти
дирижаблі в формі яець, Рєзніков в курсі
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30.04.2023 14:37 Відповісти
У нього буде або Дирижопель, а бо Сракостат, і недешево.
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30.04.2023 15:09 Відповісти
Тобто наступ, проголошений президентом, приречено на провал? Що цей козел несе?
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30.04.2023 14:29 Відповісти
Не сприймайте серйозно всякі дурні заяви , Зєлі чи будь кого іншого . Вони мелють аби щось молоти і не мовчати ..
Наступ не відбувається - по плану .. По плану лише готуються до наступу , а буде проводитись він тоді - коли складуться певні обставини на лінії фронту . Коли це станеться , це вирішуватиме Залужний і більш ніхто .
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30.04.2023 14:43 Відповісти
Всі вважають що тільки Залужний вирішує...Щось підказує мені що це зовсім не так.
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30.04.2023 14:49 Відповісти
Я вже за..бався вам тут говорити - якби - як воювати вирішували ЗЕрмаки , України вже б давно не було .
Війна б припинилась ще рік тому , а кацапські танки стояли б на польському кордоні . Ну невже ж це не зрозуміло . ??
Ну ти уявляєш якби Зєля з єрмаком , які у військовій справі " дупля не відстрілюють " , планували військові операції , і вирішували де і коли наступати чи як оборонятись . !!? Жах .!! Навіть у найжахливішому сні таке не присниться .
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30.04.2023 15:17 Відповісти
Кумедний.
Мені також і у вісні не могло приснитись що країною буде керувати кловун з кварталу95. Але ж ось воно - на яву!
Ось тобі і ставка Верховного Головнокомандувача ЗСУ України - у кварталі95. Подоляк -піарагент, Ермак -завхоз, Кловун-кловун, зоотехнік -юрист Данілов, Юзік, Арахамія і Безмозгла.
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30.04.2023 15:23 Відповісти
Якби ти хоч трішки шось кумекав у військових справах , ти б мене зрозумів . А так ... !! Та я й не надіявся в принципі .
Удачі в пошуках - зради .
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30.04.2023 15:27 Відповісти
Звисно, без литваков приречено на провал
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30.04.2023 14:58 Відповісти
Дезу несе. Кацапів дезінформує.
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01.05.2023 04:55 Відповісти
Ігнату доручено мізки Заходу виносити на рахунок F-16.)
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30.04.2023 14:34 Відповісти
Так найвеличнівшивий боневтік заявив що наступ буде попри відсутність західних літаків! Якась ''багатоходовочка мутиться''..
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30.04.2023 14:37 Відповісти
Ми їх отримаємо не раніше чим через рік ,це такий тонкий наголос що ще декілька років будемо воювати.
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30.04.2023 14:38 Відповісти
Бонестік ніколи не допустить кінця війни і перемоги. Бо це означатиме його кінець. А він хоче правити вічно.
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30.04.2023 14:43 Відповісти
Може і так, але війна не може тривати вічно. І тут перевага не на нашій стороні, і людей у нас усе менше, і зброї менше, і грошей... Ігнат каже правду, і це - не форма мовлення, це - факт. Забудьте про слово "контрнаступ", ми он з Бахмутом впоратись не в силах, можливо, щось десь якось потроху, але не контрнаступ. Тому замовкніть і моліться - за наших воїнів, за Україну...
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30.04.2023 17:57 Відповісти
Ага. Забудьте і моліться. Оце порада.))
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01.05.2023 04:58 Відповісти
Яка маячня тупа
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01.05.2023 04:57 Відповісти
Це тільки мені здається, чи Арестович кудись пропав ?
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30.04.2023 14:39 Відповісти
Він зараз зависає у Латиніної на ютубі .
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30.04.2023 14:45 Відповісти
Шоб він ЗАВИС навіки.
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30.04.2023 14:47 Відповісти
Успіх у наступальних діях залежав від-"патріотів" систем ППО -ПВО.танків Леопард.тепер літаків 4 го покоління, отримавши літаки "зе" придумають чергову залежність успіху в наступальних діях, або будуть "вішати лапшу" про неможливімь наступу,через брак постачання зброї Західними партнерами
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30.04.2023 14:51 Відповісти
Ну если не способны достичь успеха, то нахрена вы мозги парите контрнаступом? Так и скажите, что Украина не может вернуть территории, а не пихайте войну на года.
А то один кретин свистит, что летом будет отдыхать в Крыму, а другие кретины что всёпропало.
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30.04.2023 15:00 Відповісти
Україні не треба літаки, Україні треба уряд що думатиме наперед як забезпечити безпеку УКРАЇНЦЯМ.
Не буде Дурня і 3 радників буде і безпека і літаки і тощо.
Доречі на рахунок літаків: Антонов чим займається? Чим займається УкрОборонПром?
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30.04.2023 15:03 Відповісти
Якщо контрнаступ без цих літаків неможливий, то чого ви ******* про нього півроку? Вам, підарам зеленим, сказали чітко - ф16 НЕ дадуть! Від'їбіться від союзників зі своїми распальцовками і тупими вимогами, бо вас скоро пошлють за ваєнним карабльом! Не здатні відвоювати території без супер-пупер чужого озброєння, яке вам не дають? То так людям і скажіть, досить вже дурити нам голови, брехуни!
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30.04.2023 15:09 Відповісти
Да если и дадут, с учетом того, что летчики подготовлены, технически передать можно будет не ранее, чем через год. Шо эти зепопрошайки морозят? Шо они умняк из себя корчат. Перед войной дурныками были, клоунами и остались...
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30.04.2023 15:58 Відповісти
Я не уявляю, як вони взагалі спланували контрнаступ, якщо його успіх залежить від літаків, яких у нас немає, і в кращому разі, будуть через роки. Складається враження, що вони роблять що завгодно, аби не йти у контрнаступ, який самі проголосили. Це вже не дезінформація ворога, це біполярка якась.
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30.04.2023 16:01 Відповісти
Как пишут рашисты, кино не будет. Ну, ну, не все вам кацапам нужно знать).
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30.04.2023 15:17 Відповісти
ЗМІ повідомляли, що колишні військові пілоти F-16 з країн партнерів пропонують свої послуги ПС Україні. Їх достатньо. Україні негайно потрібні платформи F-16, та далекобійне озброєння до них для знищення ЗРК, авіації, ракет та наземних цілей ворога.

******** засобів ППО та боєкомплектів до них, які надають партнери, занадто мало.
Літаки F-16 знімаються з озброєння, цих літаків, озброєння до них, запасних частин, навчених пілотів у країн - партнерів більше, ніж достатньо.

Потрібне тільки рішення президента США про негайне надання цього озброєння Україні.
Час настав.
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30.04.2023 15:22 Відповісти
Контнаступу не буде взагалі поки маємо Зелю.
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30.04.2023 15:36 Відповісти
Я сподіваюсь Панству відомо , скільки коштує один F-16, з відкритих джерел, .Це приблизно 35000000$ .З тих же джерел, відоми стататки, на приклад Ахметова це 4,4 милиарди ,делемо на 35000000 ,отримуєм , 125 літаків , добавимо Пінчука ,це 2,2 лярда , 62 літака , ну там ще Живого 1,4 лярда . Коломойский та Боголюбов по одному .Грубо кажучи ще 100 літаків. В цілому, приблизно 290 літаків , як що ще когось потрясти. Година польоту F-16 коштує 8000 $ якщо що .... .Так я це к чому, ми про що весь час говоримо . Чьї активи в енергетичній галузі , хто їх забовьязан захищати, хто грабував Україну 30ть років ￼
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30.04.2023 15:47 Відповісти
Що ви збираєтеся ділити, шановний?
Вам же сказали що олігархів у нас вже немає, про обіцяний реєстр давно всі забули, А корупціонери за кордон виїхали
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30.04.2023 16:00 Відповісти
Згоден. Але статки цих людей обраховано у вигляді активів, а не грошей на рахунках. АКтиви ще треба продати, якщо власники погодяться.

Альтернативний шлях давно визначено та прийнято Конгресом США. Це повноваження для президента Байдена передавати Україні будь-яку наявну зброю з військових складів США без погодження з Конгресом, на підставі одноосібного рішення, на підставі Акту про лендліз 2022.

Цей канал НЕ ПЕРЕДБАЧАЄ ОПЛАТУ за надане озброєння. Передане Україні озброєння, яке буде знищене, або не підлягатиме відновленню у наслідок бойових дій, оплаті не підлягає.
Озброєння, яке неушкодженим "переживе війну" повинно бути поверенене США, або, за бажанням України - викуплене у США на договірних умовах.

Отже, потрібне тільки рішення президента США.
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30.04.2023 16:00 Відповісти
Статки статками, а живих грошей у них немає. І щоб їх отримати, треба ці активи спочатку продати…
Всі олігархи в боргах як в шовках, і ніхто з них ці борги віддати не взмозі. Тому вони беруть в борг ще більше грошей, бо у них статки… І так по колу…
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30.04.2023 17:06 Відповісти
Якове, сподіваюсь, ти їхнього роду-племені, тобто, єврей. Ну, і от скажи, ти б віддав усі свої статки нехай не на 100, нехай на 10 F16? От зуб даю, що не дав би - вони ж для дітей своїх ті статки заробляли, і на тобі, на якісь літаки, для якоїсь України? Ну, камон
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30.04.2023 18:02 Відповісти
Но це ще не все , на що я хочу привернути увагу. Мого товариша , призвали в ЗСУ . Так питання, чому досі родини та знайоми зобов'язані купляти бронікі та развлнтаження за свій кошт , Резніков ***** Ау , це з перших рук, а ні балачки в загалі. Юра що в вас не так ,
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30.04.2023 15:53 Відповісти
Подскажите своим корешам, шобы в следующий раз за клоуна не голосовали.
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30.04.2023 16:00 Відповісти
Клоун теж єврей. А у них хуцпа поперед всього.
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30.04.2023 18:58 Відповісти
У нас все не так, у нас клован прєзідєнствуєт.
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30.04.2023 18:04 Відповісти
Для Ф-16 нужны подготовленные аэродромы. А этим вопросом говзекомандующий не занимается. От слова "совсем".
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30.04.2023 15:53 Відповісти
Та аеродроми знайдуться, але якщо шукати причини, то їх завжди можливо знайти. Якщо не хочеш просто зробити. Тут щось інше: або бояться, що кетайці скопіпастять, або що кацапи у разі порушення їхнього повітряного простору зовсім здуріють і застосують ЯЗ, мовляв, ну, от, НАТО таки напало. Тим більше, що наші вже роз3,14зділи, що за штурвалами тих F16 можуть бути американські добровольці.
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30.04.2023 18:09 Відповісти
Для Ф-16 нужны подготовленные аэродромы. А этим вопросом говзекомандующий не занимается. От слова "совсем".
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30.04.2023 18:13 Відповісти
Ну, зате асфальт аж вилизують, так стараються. Може, ті проспекти як аеродроми використовувати збираються?
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30.04.2023 18:18 Відповісти
alexandr shamov , шановний, мої як ви сказали кореша , за Зелене лайно не голосували , так як працювали за кордоном , а зараз повернулися до Україну .
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30.04.2023 16:20 Відповісти
Сергей Гусаченко fb2284c8 , а як ви кажете аеродроми, є у Польщі, а Україні потрібні тільки полоси для стрибків та дозоправки . Фахівці це все добре знають так що не треба ось тут розводити неможливість
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30.04.2023 16:23 Відповісти
... а стрибать!!!)))) і дозаправятися нащо в Україні!? З Польщі що ..це неможиво робити? Польща то вже..як Ви стверджуєте може свої аеродроми для цього дозволить використовувати?А що таке **полоси** ..які тільки потрібні в Україні? А Ви не з тих...що польськіх військових у Бахмуті бачили?
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30.04.2023 17:00 Відповісти
Вы хотите втянуть Польшу в войну ?
А они сами согласятся воевать ?
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30.04.2023 17:51 Відповісти
Без Тамагавков и как минимум одного авианосца в Черном море-наступ не можливий.У партнеров,есть лет 5 чтобы подумать...и передать.А мы-подождем..Поднакопим боеприпасов...мин,танчиков всяких списаных.. хамеров.А потом как вдарім...как вдарім..Ой,кацапы...что с вами будет.Ой ****...ц вам.Притула к тому времени купит еще 3 беспилотника.Ой пиз..ц вам кацапы.Трепищите.
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30.04.2023 17:03 Відповісти
Туреччина через Босфор ніякі авіаносці не пропустить. Це раз. По друге, піди послухай, які тези задвигає можливий наступний президент Туреччини. По третє, Байдена не оберуть, і про які 5 років партнерства ти мрієш? Усе, що ми зможемо відвоювати у цьому році, ото і усе. І молись, щоб не відтяпали у нас ще більше
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30.04.2023 18:15 Відповісти
Ну ты и тормоз...
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30.04.2023 20:30 Відповісти
Юрій Ігнат повторює як попуга все за Зелею. Своєї думки не має.
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30.04.2023 18:53 Відповісти
А люди сидять на форумі і розмірковують. Зрада, злили, здали, Зеля винен. Тільки б пописати щось.
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01.05.2023 04:46 Відповісти
 
 