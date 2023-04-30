Успіх у наступальних діях неможливий без повітряного прикриття. Україні потрібні літаки покоління 4+, - Повітряні сили

Без повітряного прикриття неможливо досягати успіху як у наступальних, так і в оборонних діях.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Чекати літаків ми будемо у будь-якому варіанті. Без літаків нам буде дуже важко захистити нашу країну як у воєнний, так і у мирний час. Без переваги у повітрі, без повітряного прикриття неможливо як у наступальних, так і в оборонних діях досягати гарного успіху", - сказав він.

За словами Ігната, сучасна авіація, саме літаки покоління 4+, здатні навести порядок у повітрі, на землі та на морі досить ефективно.

"Без цього ніяк. Нам потрібні ці літаки, щоб захистити наш народ, у першу чергу від повітряного тероризму. І ці літаки стануть частиною ППО", - заявив речник.

Він зазначив, що українським пілотам може знадобитися орієнтовно три місяці, щоб навчитися керувати F-16.

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"Комусь знадобиться більше (часу. - Ред.), комусь менше. Уже є список пілотів, кілька десятків людей, кращі з кращих, які будуть першими опановувати цю техніку. Вони були визначені, і після прийняття рішення уже готові до навчання чи у Європі, чи у США на різних майданчиках - які країни нададуть нам ці майданчики, туди й поїдуть", - додав Ігнат.