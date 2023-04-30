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Росіяни, які ґвалтували і вбивали в Україні, будуть знайдені та знищені в будь-якій частині світу, - Буданов
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов впевнений, що російські окупанти, які вчинили воєнні злочини на війні в Україні, будуть знайдені та знищені будь-де.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Буданов заявив в інтерв'ю американському телеканалу PBS, якого цитує пресслужба ГУР.
"Кожен, хто здійснив воєнні злочини чи злочини проти людяності в Україні, в тому числі дуже кричущі, наприклад, групове зґвалтування чи вбивство цивільних і дітей, буде знайдений та знищений у будь-якій частині світу", - заявив він.
Очільник ГУР додав, що для цього в України достатньо власних сил і засобів.
Топ коментарі
+41 Имярек
показати весь коментар30.04.2023 14:51
+33 Вася Быколог
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+29 Amber
показати весь коментар30.04.2023 14:58
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Будь ласка, зачекайте...
або іноді просто краще мовчати.
при Пороху заперечували причетність наших спецслужб до ліквідації захєра, мотороои, гіві та ін.
при ЗЄлі зливають вагнерівців та свідків по МН-17.
і жодного (!!!!!) ліквідованого злочинця за рік агресії....
Надрукувати списки бандитів і відмічати тих хто вже потрапив до пекла?
злочинцям фотошопом пики милять ! 👿
Пусть нелюди знают, что их найдут везде и будут искать всегда!
покарання , тоді як ви саджаєте за грати Патріотів Украіни і
розвідників !!
Звільніть негайно Романа Червінського і не забудьте вибачитись перед
ним , за нанесення моральноі шкоди Людині , яка дійсно знищувала
москальську сволоту , можливо тоді ми і повіримо Вам 😡
- Докторе, я прийшов до тебе лікувати зуби.. бо затряє в них м'ясо !
- Ти зробіив вірно !
_ - А що робити , коли в мізку застрягла ота цифра 73 ?
- Та " всьо просто " (як сакже колись грузин Міхо )
Треба лікувати МІЗКИ... допоки ще є !
Питання риторичне.
метушитися, ховатися, робити більше помилок...
"С этой вот встречи началась чертовщина.В три часа ночи Александра Ивановича разбудили. Пришла телеграмма. Стуча зубами от утреннего холодка, миллионер разорвал бандероль и прочел:
"Графиня изменившимся лицом бежит пруду".
- Какая графиня? - ошалело прошептал Корейко, стоя босиком в коридоре.
Но никто ему не ответил. Почтальон ушел. В дворовом садике страстно мычали голуби. Жильцы спали. Александр Иванович повертел в руках серый бланк. Адрес был правильный. Фамилия тоже. Малая Касательная Александру Корейко "графиня изменившимся лицом бежит пруду".
Александр Иванович ничего не понял, но так взволновался, что сжег телеграмму на свечке."
Можливо, як сам Буданов каже: "Вони вже не живі".
дякую.
Після 2019 - НУЛЬ.
А в нас 95 квартал вже і добрався до розвідки
От була нагода і що ви, лідори срані, з цим зробили?
А можна перелік "ліквідацій" після 2019 року?
До 2019 Моторола, Гіві, Захарченко та ще купа-мала дрібної шушари, а після 2019 гольц.
Сказала кремлівська консерва.
Я думав, Кирило Буданов гарантує, чи, хоча б, обіцяє…
А так, п@здьож в стилі Буби: ми всіх знайдем, все відбудуєм, всіх покараєм.
Вони чудово знають, що НІЧОГО цього робити не будуть!
От і обіцяють…
А ви слухайте…
Розрахунок на те, що через тиждень обіцянки-цяцянки забудуться.