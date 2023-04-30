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Новини Війна в Україні
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Буданов (345) воєнні злочини (1563)

Росіяни, які ґвалтували і вбивали в Україні, будуть знайдені та знищені в будь-якій частині світу, - Буданов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

буданов

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов впевнений, що російські окупанти, які вчинили воєнні злочини на війні в Україні, будуть знайдені та знищені будь-де.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Буданов заявив в інтерв'ю американському телеканалу PBS, якого цитує пресслужба ГУР.

"Кожен, хто здійснив воєнні злочини чи злочини проти людяності в Україні, в тому числі дуже кричущі, наприклад, групове зґвалтування чи вбивство цивільних і дітей, буде знайдений та знищений у будь-якій частині світу", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генштаб РФ прагне взяти під контроль російські ПВК, - Буданов

Очільник ГУР додав, що для цього в України достатньо власних сил і засобів.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+41
Ага. Для цього спочатку треба пересаджати професійних розвідників, які невдобне для Бубочки говорять.
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30.04.2023 14:51
+33
Може вже пора і діло робити а не тілімпати язиком?
Надрукувати списки бандитів і відмічати тих хто вже потрапив до пекла?
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30.04.2023 14:53
+29
Як можна вірити Буданову та зеленій шоблі , що русофашисти понесуть
покарання , тоді як ви саджаєте за грати Патріотів Украіни і
розвідників !!

Звільніть негайно Романа Червінського і не забудьте вибачитись перед
ним , за нанесення моральноі шкоди Людині , яка дійсно знищувала
москальську сволоту , можливо тоді ми і повіримо Вам 😡
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30.04.2023 14:58
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гучні слова.
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30.04.2023 14:50 Відповісти
Лише слова.
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30.04.2023 15:02 Відповісти
За слово відповідають, а це тільки бла-бла
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30.04.2023 15:51 Відповісти
Вже всі звикли до цього ( з рубрики моськіні поради): якщо куля в лоб, то куля в лоб
або іноді просто краще мовчати.
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30.04.2023 16:10 Відповісти
Ага. Для цього спочатку треба пересаджати професійних розвідників, які невдобне для Бубочки говорять.
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30.04.2023 14:51 Відповісти
відчуйте різницю:

при Пороху заперечували причетність наших спецслужб до ліквідації захєра, мотороои, гіві та ін.

при ЗЄлі зливають вагнерівців та свідків по МН-17.

і жодного (!!!!!) ліквідованого злочинця за рік агресії....
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30.04.2023 15:56 Відповісти
А что случілось ? Российский правительственный борт Ту-204−300, вылетевший из Крыма после взрывов и масштабного пожара на нефтебазе в Севастополе, приземлился в Москве.Об этом сообщают «Крым.Реалии», ссылаясь на данные сервиса Flightradar.
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30.04.2023 14:52 Відповісти
То може відлетіли ті, хто підірвав нафтобазу в Казачій бухті?
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30.04.2023 19:15 Відповісти
Може вже пора і діло робити а не тілімпати язиком?
Надрукувати списки бандитів і відмічати тих хто вже потрапив до пекла?
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30.04.2023 14:53 Відповісти
та ви що!
злочинцям фотошопом пики милять ! 👿
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30.04.2023 15:57 Відповісти
"Кожен, хто здійснив воєнні злочини чи злочини проти людяності в Україні, в тому числі дуже кричущі, наприклад, групове зґвалтування чи вбивство цивільних і дітей, буде знайдений та знищений у будь-якій частині світу", - заявив він. Скільки більше як за рік воєнних рашистських злочинів знищено нелюдів???
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30.04.2023 14:54 Відповісти
Вірю. Доведено ванергейтом.
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30.04.2023 20:03 Відповісти
буданов, а путін, який розпочав війну в Україні, буде знищений? чи він ні прі чьом, він нікого не вбивав і не гвалтував?
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30.04.2023 14:55 Відповісти
Цікаво,хто ж їх знищуватиме? Невже круті будановські джеймси бонди: Червонєнко,Дімка Співак,ескортниці, геї, дух Кірєєва?
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30.04.2023 14:55 Відповісти
Український народ - таке не пробачається - а коли правосуддя звершиться, вже не буде важливо, хто це зробив.
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30.04.2023 15:26 Відповісти
Який народ, чмо подоляковське? Такий як ти, що вміє лише дупу лизати
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30.04.2023 16:40 Відповісти
За палковніка арестовича забули.
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30.04.2023 20:05 Відповісти
Наскільки мені відомо, бійцівські собаки дурно не гавкають - вони просто нападають та рвуть горлянку.
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30.04.2023 14:57 Відповісти
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30.04.2023 14:57 Відповісти
Разведчики стран мира делают дела и результаты этих дел мы потом видим в сми, а если разведчик постоянно писдит, то это не разведчик, а скорее какой-то стендапер
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30.04.2023 14:58 Відповісти
Це було б добре, якби було б так. Про деякі гучні операції повідомляють. про більшість - ні.
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30.04.2023 15:34 Відповісти
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30.04.2023 16:30 Відповісти
Нужны видео страт.
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30.04.2023 14:58 Відповісти
Де показувати ? На Ютюбі ? На сайтах ГУР, МО, МЮ, ВР ? По тєлєку - 1+1 ??
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30.04.2023 15:36 Відповісти
на mail.ru
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30.04.2023 18:08 Відповісти
марахфону достатньо
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30.04.2023 19:01 Відповісти
Везде, где только это возможно.
Пусть нелюди знают, что их найдут везде и будут искать всегда!
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01.05.2023 20:44 Відповісти
Як можна вірити Буданову та зеленій шоблі , що русофашисти понесуть
покарання , тоді як ви саджаєте за грати Патріотів Украіни і
розвідників !!

Звільніть негайно Романа Червінського і не забудьте вибачитись перед
ним , за нанесення моральноі шкоди Людині , яка дійсно знищувала
москальську сволоту , можливо тоді ми і повіримо Вам 😡
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30.04.2023 14:58 Відповісти
Як вже забембав цей грьобаний шапітолій. Та заспокойтеся, маладиє рєґіони! Ви вже допрацювалися, далі -буцигарня, а кому і шибениця.
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30.04.2023 15:01 Відповісти
В Крим коли заходимо, Кирило? Обіцянку не забув?
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30.04.2023 15:03 Відповісти
Бажаємо їх крові! З-під землій іх діставайте та робіть з ними те, що вони робили з українцями, нехай кожен з них решту життя проживе в очікуванні смерті, бо ніхто не буде знати, хто буде наступним. За кожним не приставлять поліцейського, тому з часом всіх можна вислідкувати і дістати
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30.04.2023 15:03 Відповісти
Буде справедливим, якщо спецпідрозділи ГУР влаштують таке полювання на нелюдів, які приховуються, щоб нелюди на колінах благали довічно посадити їх в українську в'язницю за вироком суду.
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30.04.2023 15:36 Відповісти
Що ти там бажаєш, голос жОПи? Крові?!!! А свідомість не втратиш, херой з ботоферми?
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30.04.2023 16:45 Відповісти
Цей лубянський троляка прикривається добрим ім'ям українського воїна Олександра Сандеро, ким не являється і пише свої дописи під кожним моєм коментарем. Знайте, до справжнього воїна, який один зареєстрований в фейсбуці він не має жодного відношення.

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30.04.2023 17:19 Відповісти
Голос жОПи, ти забув додати що я провидець краще Нострадамуса! А ти брехун кінчений і подоляковий жополиз.
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30.04.2023 19:01 Відповісти
Та будь хоть Вангою, тільки не смій прикриватися під добрим ім'ям українського воїна
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30.04.2023 19:44 Відповісти
Нагадаю тобі,розумово неповноцінному, що аккаунт я зареєстрував за пів-року до твого, так званого, «справжнього», а воїном став на вісім років раніше. Тож закрий свого смердючого, брехливого писка, тварина подоляковська.
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30.04.2023 21:16 Відповісти
Мені наср@ти що ти коли реєстрував, тільки така тв@рина з лубянки як ти може так підло використовувати ім'я воїна тому 3.14зди скільки хочеш і де хочеш, а м'я цього воїна не чіпай
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30.04.2023 21:41 Відповісти
Яке ім'я ідіоте? Хто чиє псевдо використовує? Гнидо брехлива, давай свій телефон, я ж на лубянці і тому тобі нестрашно
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01.05.2023 10:45 Відповісти
Дрбре гасло,справа тепер за діями.
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30.04.2023 15:03 Відповісти
Знову бла-бла.. Хоча для 73% зійде.
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30.04.2023 15:06 Відповісти
Усі в країні занялись шоубізнесом !
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30.04.2023 15:32 Відповісти
Ну,так, а президент хто?
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30.04.2023 16:36 Відповісти
знову про 73 % %...Якось у Ескулапа, чудового ( на той час !) стоматолога , запитав пацієнт на ім'я ,123456asdfghjkl :

- Докторе, я прийшов до тебе лікувати зуби.. бо затряє в них м'ясо !

- Ти зробіив вірно !

_ - А що робити , коли в мізку застрягла ота цифра 73 ?

- Та " всьо просто " (як сакже колись грузин Міхо )

Треба лікувати МІЗКИ... допоки ще є !
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30.04.2023 20:50 Відповісти
А чи можна вважати розвідником того, хто анонсує свої дії?
Питання риторичне.
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30.04.2023 15:06 Відповісти
Мабуть, в деяких випадках доцільно змушувати клієнта нервувати...
метушитися, ховатися, робити більше помилок...

"С этой вот встречи началась чертовщина.В три часа ночи Александра Ивановича разбудили. Пришла телеграмма. Стуча зубами от утреннего холодка, миллионер разорвал бандероль и прочел:

"Графиня изменившимся лицом бежит пруду".

- Какая графиня? - ошалело прошептал Корейко, стоя босиком в коридоре.

Но никто ему не ответил. Почтальон ушел. В дворовом садике страстно мычали голуби. Жильцы спали. Александр Иванович повертел в руках серый бланк. Адрес был правильный. Фамилия тоже. Малая Касательная Александру Корейко "графиня изменившимся лицом бежит пруду".

Александр Иванович ничего не понял, но так взволновался, что сжег телеграмму на свечке."
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30.04.2023 21:42 Відповісти
Тільки Чауса з Молдови привезли -- а Гіркіна - слабо .
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30.04.2023 15:12 Відповісти
Та ви хоча б у кацапії їх знайдіть і знищіть...
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30.04.2023 15:13 Відповісти
Розвідник розмовного жанру.
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30.04.2023 15:13 Відповісти
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30.04.2023 16:37 Відповісти
Поки, що ми бачимо як ти свойого офіцера Червінського віддав на поталу Єрмаку. Борцун х...в.
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30.04.2023 15:16 Відповісти
Люди в Умані несуть квіти та іграшки туди, де нещодавно стояв будинок цілим... Немає сил, немає нормальних слів, немає всередині нічого, окрім ненависті до тих, в кого в головах кізяк, в кого ніколи не було людського нічого!

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30.04.2023 15:22 Відповісти
Мені здається таке непотрібно анонсувати і взагалі цей Кирило не на своєму місці знаходиться!
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30.04.2023 15:25 Відповісти
Увесь той грьобаний шапітолій на чолі із Віслюком не на своєму місці!
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30.04.2023 15:28 Відповісти
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30.04.2023 15:33 Відповісти
Кожна поява на сцені цього Буданова вже викликає таку ж огиду, як і фальшива гра Зелепуха ...
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30.04.2023 15:38 Відповісти
Позасудові страти ? Хто ж про це дійсно і відкрито буде признаватися ?

Можливо, як сам Буданов каже: "Вони вже не живі".
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30.04.2023 15:39 Відповісти
А поки що головний ліквідатор Роман Червінський кинутий за грати по сфабрикованому звинуваченню, а на його рахунку такі одіозні головорізи як моторола, гіві.
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30.04.2023 15:42 Відповісти
Треба оприлюднити перелік отої кацапні із зазначенням винагороди за голови..їх в рідних єпєнях своїж за винагороду замочать..
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30.04.2023 15:43 Відповісти
Слава Укрмоссад! Злочини москалів терміну давності не мають!!
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30.04.2023 15:45 Відповісти
Люди Добрі! Дайте посил Свій і ненависть Свою проти нечисті кацапської! Доможіть душею і словом нашім ЗСУ .
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30.04.2023 15:46 Відповісти
При інших президентах теж були різні очільники ГУР, і ніхто з них так ''таблом'' в новинах не відсвічував як зараз. Я даже прізвищ їхніх не пригадую..
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30.04.2023 15:47 Відповісти
Ну тоді може вже по трохи почати літати до Туреччини, один тур-один 200 кацап,повернувся відзвітувався,бо сам коля коклета,не встигає.
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30.04.2023 15:47 Відповісти
Ви для початку Буданова знайдіть, Наумова екстрадуйте. Вони оно під носом...а потім будете вийоживатись.
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30.04.2023 15:55 Відповісти
Маєте на увазі Іванушку Баканова?
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30.04.2023 19:18 Відповісти
Так, саме цього чорта. Вже голова йде обертом від всіх цих бакланових.
дякую.
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30.04.2023 21:46 Відповісти
хоч одного покарали ще з 2014 р. ?
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30.04.2023 16:04 Відповісти
З 2014 по 2019 Захарченко, Гіві, Моторола - це тіль з найвідоміших.

Після 2019 - НУЛЬ.
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30.04.2023 17:47 Відповісти
даже ті ще не факт, що то Україна. бо всі кінці йдуть до фсб.
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30.04.2023 18:31 Відповісти
Пане, Буданов, як тільки знищите Мільчакова, якого розшукуєте з 2014 року, тоді можете щось говорити, а поки, що припиніть порожній пи*діж, нудить вже від вас таких грізних.
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30.04.2023 16:17 Відповісти
Знайдіть спочатку кошти, вкрадені та виведенні й сховані по авшорам
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30.04.2023 16:33 Відповісти
Розвідникі більше роблять діло і як правило мовчать.
А в нас 95 квартал вже і добрався до розвідки
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30.04.2023 16:48 Відповісти
Що там з "Вагнергейтом", Буданов?

От була нагода і що ви, лідори срані, з цим зробили?

А можна перелік "ліквідацій" після 2019 року?

До 2019 Моторола, Гіві, Захарченко та ще купа-мала дрібної шушари, а після 2019 гольц.
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30.04.2023 17:45 Відповісти
При цьому воно своїх розвідників захистити не спрожне в своїй країні. Балабол.
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30.04.2023 18:20 Відповісти
Росіяни, які ґвалтували і вбивали в Україні, будуть знайдені та знищені в будь-якій частині світу, - Буданов Джерело: https://censor.net/ua/n3415365

Сказала кремлівська консерва.
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30.04.2023 18:20 Відповісти
Кирило Буданов впевнений…
Я думав, Кирило Буданов гарантує, чи, хоча б, обіцяє…
А так, п@здьож в стилі Буби: ми всіх знайдем, все відбудуєм, всіх покараєм.
Вони чудово знають, що НІЧОГО цього робити не будуть!
От і обіцяють…
А ви слухайте…
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30.04.2023 18:32 Відповісти
Таке можна говорити, коли перший десяток успішно знайдено і знищено.
Розрахунок на те, що через тиждень обіцянки-цяцянки забудуться.
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30.04.2023 19:02 Відповісти
Скільки вже цей Буданов не наобіцяв...До речі,він обіцяв переможне закінчення війни на осінь 22 року,звільнення Криму і т.п......Ну що ж...у русні є така примовка: каков поп таков і пріход. Який торчок така ж і команда,всі як на підбір: куровод Рєзніков,Агрохімія.Буданов,Баканов,Наумов,Лізок Богуцкая,Мар2яна Безугла,Коля Котлета,Деркач...Правда шпигуни Баканов і Наумов мовчуни були,а всі інші пиз.....ть без зупинку всяку маячню....
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30.04.2023 19:26 Відповісти
Його вже треба президентом робити !
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30.04.2023 20:07 Відповісти
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30.04.2023 22:07 Відповісти
Там вагнерівські криси по Європі гуляють, ніхто їх навіть не намагається екстрадувати в Україну. Тому це все - тільки слова
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01.05.2023 07:37 Відповісти
 
 