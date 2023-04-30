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Новини Політика України
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Зеленський (17381) Макрон Емманюель (1047)

"Подякував за всебічну та дієву підтримку України з боку Франції", - Зеленський провів розмову з Макроном

Новини Цензор.НЕТ Політика України

зеленський

Володимир Зеленський провів розмову із президентом Франції Емманюелем Макроном.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на офіційному телеграм-каналі Презедента України Володимира Зеленського.

"Обговорили взаємодію в роботі з іншими міжнародними партнерами щодо консолідації їх підтримки української формули миру. Скоординували позиції напередодні важливих міжнародних заходів та узгодили наступні конкретні кроки у межах двостороннього діалогу", - ідеться в повідомленні.

Також президент України детально поінформував колегу про ситуацію на фронті та перспективи її розвитку у травні-червні. Окремо акцентував на першочергових потребах українських сил оборони.

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"Швидкість і конкретність реагування – це дуже важливо, це те, що значно посилює наші можливості. Цінуємо підтвердження Францією надання нашим Збройним Силам потужного бронетанкового пакету", - зауважив Зеленський.

Автор: Анастасія Потіха
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Мені здається що Шептун Макрон зараз більше гадить Україні. . З своїми китайськими викрутасами та розмовами з ******.
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30.04.2023 16:24 Відповісти
Леклерків ми до речі від Франціі не отримали, Міражів також.
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30.04.2023 16:26 Відповісти
треба дякувати за цнзарі та колісні танки - французи могли взагалі нічого не давати !!! а наша зе влада замість готуватися до агресії кацапів, згідно оманських договорняків: похерила ракетну програму, розвалювала ЗСУ, розмінувала Чонгар та будувала дороги для кацапських танків і при цьому безбожно крала !!! це є зрада України і усіх українців !!!




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30.04.2023 16:39 Відповісти
Трохи вам зовнішьополітичних "успіхів" від найвеличнішого лідoра у відносинах з стратегічним партнером - Польщею .Або майстерклас, як менше ніж за місяць дійти в міждержавних відносинах від найвищих державних нагород до дипломатичних нот.





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30.04.2023 16:40 Відповісти
роздільна здатність картинок не ахті: дат і дрібного тексту не видно - важко зрозуміти суть написаного та "успіхи" ...
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30.04.2023 17:03 Відповісти
В нас про це мало пишуть. Українське зерно, яке замість транзитом йти в польські порти, заполонило їхній ринок і наносить колосальні збитки місцевим аграріям. Це вже коштувало посади віце-прем'єру/міністру АПК. А в перспективі - це поразка "Право і справедливість" на виборах
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30.04.2023 17:39 Відповісти
Треба ще було запитати Макрона - навіщо Франція блокує постачання до України 1 млн снарядів . !? З одного боку - нате вам Цезарі , а з іншого - зі снарядами зачекайте ..
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30.04.2023 19:03 Відповісти
Що має на увазі Зеля добре відгукуючись про Макрона знає лише він. Ключ до розгадки лежить у поїздці Макрона до товариша Сі.
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30.04.2023 19:32 Відповісти
 
 