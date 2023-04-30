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Окупанти в Криму терміново налагоджують поромну переправу між півостровом та РФ, - Чубаров

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

чубаров,рефат

Окупаційна влада в Криму терміново впорядковує поромну переправу між окупованим півостровом і територією Росії, усвідомлюючи, що Керченський міст став вразливим.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає Цензор.НЕТ.

"Російські окупанти усвідомлюють, що міст через Керченську протоку став вразливим перед високоточною і далекобійною зброєю, яка вже є у ВСУ і тому терміново упорядковують поромну переправу між окупованим Кримом і територією р.ф", - ідеться у дописі.

Чубаров висловив сумнів, що шести поромів, які курсують між півосторовом та Росією, вистачить для евакуації усіх деморалізованих частин російської армії, які будуть замкнуті у Криму. 

Він також звернувся до майже мільйона громадян РФ, які незаконно оселилися в Криму.

"Не сподівайтеся на пороми - їх всього буде шість штук, які не зможуть евакуювати навіть усіх військових російської окупаційної армії, тому, чим раніше ви добровільно покинете Крим, тим більше неприємностей ви уникнете, коли розпочнеться звільнення Криму Збройними Силами України. Бо нема чого зазіхати на чужі землі", - написав Чубаров. 

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Топ коментарі
+21
росіяни, відступаючі з Криму,
ще будуть заздрити "відпливаючим" з Херсону.
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30.04.2023 16:41
+19
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30.04.2023 16:38
+12
паромом та кораблями багато не навозишся !!! спочатку ЗСУ завалять міст, а потім вже можна і по паромах і кораблях гатити !!!
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30.04.2023 16:33
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30.04.2023 16:26 Відповісти
А ми надіялись шо завалим міст і ім кранти а вони паромом .
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30.04.2023 16:30 Відповісти
паромом та кораблями багато не навозишся !!! спочатку ЗСУ завалять міст, а потім вже можна і по паромах і кораблях гатити !!!
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30.04.2023 16:33 Відповісти
Кипр, Крит, Сицилия, Корсика и т.д., все как-то обходятся без мостов. Наконец не забываем Крым 2014-18.
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30.04.2023 16:46 Відповісти
Ну так - ви це японцям розкажіть а то вони як "придурки" стільки мостів і тунелів між своїми островами побудували, те саме можете розказати данцям з шведами ну і британцям з французами ( моста не має але тунель то є ). І до речі порівнювати Крим з Кіпром Критом і Корсикою не коректно ( мапу відкрийте і подивіться яка відстань відділяє ці острови від материка ) .
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30.04.2023 17:43 Відповісти
Так там нема москалів в такій кількості.
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30.04.2023 19:08 Відповісти
Паром не може замінити міст повністю. Пропускна здатність не та.
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30.04.2023 16:34 Відповісти
на шлюпках та
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30.04.2023 16:38 Відповісти
На шлюхах.
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30.04.2023 18:14 Відповісти
Поромів зрозуміло буде багато.
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30.04.2023 16:45 Відповісти
І ще рятувальні плоти
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30.04.2023 18:40 Відповісти
От тільки не всі допливуть.
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30.04.2023 21:17 Відповісти
Можливо, на дні.
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30.04.2023 21:22 Відповісти
значит моста скоро не будет
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30.04.2023 16:37 Відповісти
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30.04.2023 16:38 Відповісти
Точно в Цель
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30.04.2023 16:41 Відповісти
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30.04.2023 16:40 Відповісти
росіяни, відступаючі з Криму,
ще будуть заздрити "відпливаючим" з Херсону.
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30.04.2023 16:41 Відповісти
Цензор, ріднесенький, ну коли ви вже навчитеся писати пАром, пАромна через "А", а не пОром з "О"?!!!
Немає вже сечі терпіти ці пекельні борошна!!!
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30.04.2023 16:43 Відповісти
Пором от слова пороть
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30.04.2023 16:45 Відповісти
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30.04.2023 18:41 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/Пором
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30.04.2023 16:47 Відповісти
Поро́м, рідко паром, заст. порон - плавзасіб, що використовується для перевезення пасажирів і транспортних засобів
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30.04.2023 16:49 Відповісти
купи себе букварь
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30.04.2023 16:51 Відповісти
"Ріднесенький "Цензор" тебе може тільки "нах" послать!

ПОРО́М, рідко ПАРО́М, заст. ПОРО́Н, а, чол. Укритий настилом з дощок великий човен (або два човни), баржа, пліт і т. ін., що звичайно пересуваються на канаті і призначені для переправи людей, вантажів, машин, возів тощо через річку або озеро. Прийшлось їм переїжджать через річку на поромі (Панас Мирний, V, 1955, 348); Біля берега стояв пором - два великих човни з настеленими на них дошками (Олесь Донченко, V, 1957, 567); На паромі машину переправили через Жванець (Семен Скляренко, М. Щорс, 1938, 22); Тричі за день з правого на лівий берег [Дунаю] вирушає порон, перевозячи каруци, запряжені волами, фургони, людей (Михайло Чабанівський, Балканська весна, 1960, 22); * У порівняннях. Через двері в кімнату Балабуха вглядів здорове ліжко, неначе порон на Росі (Нечуй-Левицький, III, 1956, 44).

Словник української мови: в 11 томах. - Том 7, 1976. - Стор. 282.
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30.04.2023 16:58 Відповісти


Щоб Ви були живі, але здорові!!!

Доведеться звикати...
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30.04.2023 22:50 Відповісти
"Ну що, діду, скуштували ***?" (с) (Л.Подерв'янський "Рєпка, або **** не ясно?")
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30.04.2023 16:59 Відповісти
Це гарні вислови та гасла, тільки щоб цей пан
НЕ МОЛОВ несенетниці про Автономию Криму.
Крим це область України!!! Така сама як і інші: Сумьска, Тернополька тощо!!!
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30.04.2023 16:44 Відповісти
Чому ж нісенітниці? Кримські татари варті своєї автономії, настраждались за часів імперії. Та і зараз за нової окупації.
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30.04.2023 17:01 Відповісти
Ні. Україна унітарна за Конституцією. Немає тут автономій і не буде ніколи.
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30.04.2023 17:31 Відповісти
Кримських татар 10% в Криму. Автономія заради 1/10 населення півострова? Це жарт?
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30.04.2023 17:43 Відповісти
А хто заважає мать "національно-культурну автономію"? Недільні школи, культурні заходи, національний театр, теле- та радіоканал, національні органи самоврядування, що вирішують питання розвитку культури і представник від автономії в органі місцевого самоврядування
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30.04.2023 18:56 Відповісти
Та вже наавтономились. Потім з турками за Крим воювати?
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30.04.2023 18:03 Відповісти
сильно татары страдают сейчас в крыму? большая половина там осталась и прекрасно сотрудничает с кацапами. От мертвого осла уши они получат, а не автономию.
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30.04.2023 18:57 Відповісти
Ничего не спасёт кацапскую сволоту от справедливого наказания, будете вы все гореть в аду,

а тем, кому повезёт, будете кормить рыб, украинская рыба проголодалась за время войны!
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30.04.2023 16:45 Відповісти
🤣🌹
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30.04.2023 18:28 Відповісти
Все, що вище написано, то фігня, в порівнянні з тим, що наші війська розпочали наступ на Півдні і Сході!!! Валять касабню тисячами!!!
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30.04.2023 16:53 Відповісти
звиздеть не снаряды ворочать
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30.04.2023 16:55 Відповісти
Можеш повправлятись в спортзалі
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30.04.2023 17:16 Відповісти
этому больше не наливать
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30.04.2023 17:06 Відповісти
"Чоловіче добрий", налиєш собі завтра, або післязавтра, якщо маєш що, якщо ти не касаб
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30.04.2023 17:15 Відповісти
тут обычно русня Украинской Мовой прикрывается
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30.04.2023 17:16 Відповісти
"І лєшій бродіт" "І мьортвіє с косамі стоят"
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30.04.2023 17:22 Відповісти
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30.04.2023 16:57 Відповісти
Саша открой личеко
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30.04.2023 17:18 Відповісти
тут некоторые на пороме свихнулись
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30.04.2023 16:59 Відповісти
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30.04.2023 17:32 Відповісти
Да что он там трындит. Теми дронами, которыми подбили нефтебазу можно разрушить мост только если они будут сотнями об него взрываться, и кацапы это прекрасно понимают
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30.04.2023 18:16 Відповісти
А чому ви вирішили, що дронами? Минулого разу його чимось добряче пошкодили, по сю пору до ладу відремонтувати не можуть.
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30.04.2023 18:49 Відповісти
без моста вони ганяли пароми,плюс русні цивільної в криму поменшало,а війська і морем забезпечать.
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30.04.2023 19:19 Відповісти
це нагадування місцевим радісним дебілам,що русня вчиться,і ніхрена їй не буде без того мосту,як жили вони до нього так і житимуть після нього.
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30.04.2023 18:51 Відповісти
Без моста їх Україна годувала, а тепер хто буде?
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30.04.2023 19:11 Відповісти
Смотря где те паромы, которые у них были. Там была какая-то мутная история с покупкой или даже арендой их у греков через сеть фиктивных фирм-прокладок.
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30.04.2023 19:45 Відповісти
ну я не думаю що вони їх повернули
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30.04.2023 19:49 Відповісти
Тема конечно чуть не к месту. Но за эти почти 9 лет, эти два конечно уважаемых, один маленький, другой большой, так и не удосужились подключить весь мусульманский мир к теме войны по Крымской прежде всего части! Не хотелось бы упоминать по части заезда на чужом куе в рай! Мосты и паромы, существа не одушевленные----тут мели сколько влезет. Турция конечно вне претензий. Но есть не менее крепкие страны. оно сидеть в Раде конечно гут, но пора внести лепту в борьбу за крым.
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30.04.2023 22:06 Відповісти
 
 