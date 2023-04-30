Окупанти в Криму терміново налагоджують поромну переправу між півостровом та РФ, - Чубаров
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Окупаційна влада в Криму терміново впорядковує поромну переправу між окупованим півостровом і територією Росії, усвідомлюючи, що Керченський міст став вразливим.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає Цензор.НЕТ.
"Російські окупанти усвідомлюють, що міст через Керченську протоку став вразливим перед високоточною і далекобійною зброєю, яка вже є у ВСУ і тому терміново упорядковують поромну переправу між окупованим Кримом і територією р.ф", - ідеться у дописі.
Чубаров висловив сумнів, що шести поромів, які курсують між півосторовом та Росією, вистачить для евакуації усіх деморалізованих частин російської армії, які будуть замкнуті у Криму.
Він також звернувся до майже мільйона громадян РФ, які незаконно оселилися в Криму.
"Не сподівайтеся на пороми - їх всього буде шість штук, які не зможуть евакуювати навіть усіх військових російської окупаційної армії, тому, чим раніше ви добровільно покинете Крим, тим більше неприємностей ви уникнете, коли розпочнеться звільнення Криму Збройними Силами України. Бо нема чого зазіхати на чужі землі", - написав Чубаров.
Будь ласка, зачекайте...
ще будуть заздрити "відпливаючим" з Херсону.
Немає вже сечі терпіти ці пекельні борошна!!!
ПОРО́М, рідко ПАРО́М, заст. ПОРО́Н, а, чол. Укритий настилом з дощок великий човен (або два човни), баржа, пліт і т. ін., що звичайно пересуваються на канаті і призначені для переправи людей, вантажів, машин, возів тощо через річку або озеро. Прийшлось їм переїжджать через річку на поромі (Панас Мирний, V, 1955, 348); Біля берега стояв пором - два великих човни з настеленими на них дошками (Олесь Донченко, V, 1957, 567); На паромі машину переправили через Жванець (Семен Скляренко, М. Щорс, 1938, 22); Тричі за день з правого на лівий берег [Дунаю] вирушає порон, перевозячи каруци, запряжені волами, фургони, людей (Михайло Чабанівський, Балканська весна, 1960, 22); * У порівняннях. Через двері в кімнату Балабуха вглядів здорове ліжко, неначе порон на Росі (Нечуй-Левицький, III, 1956, 44).
Словник української мови: в 11 томах. - Том 7, 1976. - Стор. 282.
Щоб Ви були живі, але здорові!!!
Доведеться звикати...
НЕ МОЛОВ несенетниці про Автономию Криму.
Крим це область України!!! Така сама як і інші: Сумьска, Тернополька тощо!!!
а тем, кому повезёт, будете кормить рыб, украинская рыба проголодалась за время войны!