Україна та Італія підписали низку меморандумів про співпрацю у сфері торгівлі, екології, промисловості, інфраструктури, енергетики, - Шмигаль
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За результатами візиту прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля до Італії уряди підписали низку меморандумів про співпрацю у сфері торгівлі, екології, промисловості, інфраструктури та енергетики.
Про це Шмигаль повідомив у дописі на фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"У Конференції з відновлення взяли участь понад 500 італійських компаній. Вони зацікавлені інвестувати в Україну та брати участь у відбудові. Україна розраховує на 1 млрд євро від Італії для швидкої відбудови", - зазначив Шмигаль.
За його словами, під час зустрічей партнери "визначили шість населених пунктів, де відбудова проходитиме за новими принципами – із системним підходом та повною трансформацією. Це Бородянка та Мощун (Київська область), Тростянець (Сумська), Посад-Покровське (Херсонська), Циркуни (Харківська), Ягідне (Чернігівська)".
Також "понад 4 тисячі бізнесів відкрилися або були розширені завдяки програмі єРобота. Загальна сума вже виданих безповоротних грантів склала 2,4 млрд грн. Цього тижня збільшили фінансування програми ще на 1,3 млрд грн", - додав Шмигаль.
Він нагадав, що "цього тижня ЄС перерахував Україні черговий транш макрофінансової допомоги розміром 1,5 млрд євро. Також Україна отримала 1,25 млрд доларів грантових коштів від США через Цільовий фонд Світового банку.
Шмигаль подякував партнерам на постійну підтримку та допомогу.
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Александр Соколовский
20 ч. ·
Мы можем проиграть эту войну. Ведь она идёт не только на линии соприкосновения, но и на экономическом фронте. Так вот похоже, что подняла голову и пошла в атаку на бизнес никуда не девшаяся армия решал и оборотней в погонах. Первый год войны они испугались и сидели тихо. Хотя на передовую не спешили. Но за год войны поиздержались (ведь для некоторых официальные зарплаты за счёт выживших налогоплательщиков - сущая мелочь) и решили, что снова пора «доить бизнес». Звоночки со всех сторон. Вот один из них.
На этих фото свиноферма «Дубовий Гай» на Житомирщине. Это было одно из крупнейших предприятий мясной отрасли. В начале войны русские его разбомбили Искандерами. Вы видите воронку, в глубине которой стоит его владелец Dmytro Oliinyk. Это год назад. А на втором фото (ровно через год) видно, что стратегическое для продовольственной безопасности предприятие восстанавливается. Только теперь довести до конца восстановление будет проблемой, так как инвестиционные деньги были изъяты силовиками из сейфа Дмитрия во время беспредельного обыска, о котором я чуть ниже расскажу. В графике финпомощи, чтобы свиноферма снова заработала - оплаты за завершение строительства ещё двух корпусов, закупка поголовья, кормов, ветеринарных препаратов. Этот инвестпроект нельзя временно заморозить или приостановить. Если сейчас все остановится - свиньи погибнут, только теперь уже не от ракет, а от голода.
Теперь про обыски и что это за история. Считал, что после 24.02.22 такое в нашей стране больше не будет повторяться. Ошибся. Как и многие защищающие нашу страну или рассказывающие иностранным партнёрам о инвест привлекательности Украины после победы в войне. Речь идёт о заказном наезде силовиков для решения спора двух компаний в пользу одной из сторон.
Вот что пишет про этот спор один из акционеров:
«…має місце доволі звичайний господарський спір, де група українських інвесторів у складі Ігоря Мазепи, Івана Олійника та Олега Ведмідя через спільну компанію ТОВ «Села Енерджи» на початку 2021 року купили корправа компанії, яка має спецдозвіл на видобуток газу на Майницькому газовому родовищі у Львівській області у групи продавців. Одразу було проведено оплату основного платежу (1,8 млн дол) Інвестори домовились, що сплата бонусного платежу залежить від наявності газу на родовищі через визначену договором процедуру. В процесі розробки родовища було з'ясовано, що очікуваних запасів газу немає.
Однак попередні власники вирішили скористатись формальним порушення процедури визначення геологічного результату, щоб повернути свою частку в компанії через господарський спір. Но проблемою є те, що компанія покупців не могла юридично з'ясовувати наявність газу, що сторони недогледіли під час укладення договору. Через це також триває спір про недійсність окремих положень договору.
Тому через наявність спорів попередні власники розцінюють це як ухилення від сплати бонусного платежу та написали заяву в Нацпол…»
Не буду это долго комментировать. Новые владельцы купили газодобывющее предприятие «в красивой обертке». Но затем оказалось, что газа в месторождении на порядок меньше. Война притормозила многие процессы, включая дополнительные возможности добычи новейшими методами. В бизнесе так бывает, это абсолютно стандартная ситуация, решаемая в судах, иногда завершающаяся компромиссом ещё до окончания судебных аппеляций, на которые может уйти много времени.
Но тут продавец решил «ускорить решение вопроса» и 5 апреля 2023 г. пишет заявление в Национальную полицию. И дальше начинается самое интересное.
Буквально сразу возбуждается уголовное производство. Никого не волнует, что судовые споры идут и никаких решений судами ещё не принято. И уже 12 апреля Главное следственное управление Нацполиции сформировало группу следователей в составе 23 человек!!! Через 2 (!!!) дня офис Генпрокуратуры назначает 8 (!!!) прокуроров для участия в этом криминальном (уже) деле! Как-то многовато для обычного заявления. Скорость реакции поражает, тем более, что заявление не содержало ни одного доказательства обмана или мошенничества. Вам не кажется, что когда в стране еще до войны скопилось более миллиона незакрытых уголовных производств и каждый год возникало более 100 тысяч новых, которые сотнями висели на каждом следователе, приоритеты должны выстраиваться чуть иначе? И все силовики, которые не на фронте, должны не предпринимателей щемить, а заниматься выявлением «кротов», предателями, коллаборантами и мародерствующими на войне коррупционерами?
И вот уже 25 апреля по шести локациям (включая квартиру 76-летней мамы одного из инвесторов) проходят обыски в которых задействовано порядка 100 (!!!) вооруженных человек! При этом перед обысками не было никакого непредоставления информации, или игнорирования повесток на допросы и всего того, из-за чего могут быть оправданы такие любимые при заказных разборках маски-шоу. Ребята решили не заморачиваться, война все спишет.
Заодно к заказухе силовики видимо решили подзаработать (а может и пограбить, как повезёт) и на одной из локаций обыска - в доме одного из инвесторов (Ивана Олейника), который имеет статус свидетеля (!), а не обвиняемого, решили незаконно изъять значительную сумму денег, принадлежащую отцу Ивана - Дмитрию Олийнику, проживающему там. Эти деньги предназначались для проекта восстановления его разрушенной свинофермы на Житомирщине. Причём в постановлении на обыск было перечислено, какие документы является предметом поиска, но ничего не было сказано про поиск и изъятие денег. Мало того, во время обыска Дмитрий предоставил им свою декларацию о доходах. Сумма которых в десятки раз больше найденых средств. И потребовал приложить к протоколу обыска свои замечания и копию декларации. Но когда полиция вместе с Дмитрием и Иваном Олийниками прибыли в суд после обыска, оказалось, что по дороге эта декларация волшебным образом исчезла и печерский суд решение о возврате денег не принял, они пока у следователя (а многие знают, как потом годами их можно пытаться забирать).
Хочу ещё немного добавить про Дмитрия Олийника, одного из самых порядочных и эффективных производственников, инвесторов и топ-менеджеров нашей страны, другом которого имею честь быть. Он человек скромный и никогда об этом не говорил.
С начала вторжения семья Олейников оказала помощь ВСУ более чем на 80 млн. гривен! Ещё в марте 2022 ими была закуплена первая машина финской стали для плитоносок, а затем по их заказу было пошито 3000 бронежилетов. Их подарили 72 бригаде, 112 бригаде, в/ч ССО Азов и др. А всего в прошлом году они от себя подарили фронту 11 пикапов, 75 комплектов раций, генераторы, тепловизоры, снайперское оружие, 11 беспилотников Мавиков и много чего ещё. И это я молчу про сотни миллионов налогов, уплаченных предприятиями Дмитрия. Ведь он основной производитель и экспортёр бутылочного стекла в Украине. К сожалению оккупанты до основания уничтожили стеклозавод Ветропак в Гостомеле, он был самый крупный в стране. Я там и это был не просто завод, а современный космический корабль, равного которому нет…
Не сомневаюсь, что мы сможем отстроить все разрушенное и не только восстановить, но и преумножить украинскую экономику. Но для этого надо сделать выводы отчего нам всегда только снилось ускоренное экономическое развитие. Все оттого, что ментально последние 30 лет мы кардинально ничем не отличались от ментовской России. При любой власти, чтобы она не декларировала, элитой страны они считают силовиков (но только не ВСУ), судей и тех, кто распределяет бюджет. А созидатели и налогоплательщики всегда были в роли подножного корма. Но никогда маленькая россия не победит большую россию. И даже если сможем отодвинуть врага с нашей земли, но кардинально не поменяемся внутри, то все жертвы были напрасными. И погибшие нам этого никогда не простят…