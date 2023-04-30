Україна та Італія підписали низку меморандумів про співпрацю у сфері торгівлі, екології, промисловості, інфраструктури, енергетики, - Шмигаль

За результатами візиту прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля до Італії уряди підписали низку меморандумів про співпрацю у сфері торгівлі, екології, промисловості, інфраструктури та енергетики.

Про це Шмигаль повідомив у дописі на фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"У Конференції з відновлення взяли участь понад 500 італійських компаній. Вони зацікавлені інвестувати в Україну та брати участь у відбудові. Україна розраховує на 1 млрд євро від Італії для швидкої відбудови", - зазначив Шмигаль.

За його словами, під час зустрічей партнери "визначили шість населених пунктів, де відбудова проходитиме за новими принципами – із системним підходом та повною трансформацією. Це Бородянка та Мощун (Київська область), Тростянець (Сумська), Посад-Покровське (Херсонська), Циркуни (Харківська), Ягідне (Чернігівська)".

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Також "понад 4 тисячі бізнесів відкрилися або були розширені завдяки програмі єРобота. Загальна сума вже виданих безповоротних грантів склала 2,4 млрд грн. Цього тижня збільшили фінансування програми ще на 1,3 млрд грн", - додав Шмигаль.

Він нагадав, що "цього тижня ЄС перерахував Україні черговий транш макрофінансової допомоги розміром 1,5 млрд євро. Також Україна отримала 1,25 млрд доларів грантових коштів від США через Цільовий фонд Світового банку.

Шмигаль подякував партнерам на постійну підтримку та допомогу.

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