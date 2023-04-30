Росія має негайно звільнити журналіста WSJ Гершковича, - Байден

Президент США Джо Байден закликав негайно звільнити журналіста WSJ Гершковича разом з іншими незаконно затриманими американцями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на WSJ.

Байден зазначив, що Гершкович поїхав до Росії, щоб пролити "світло на темряву".

"Журналістика – це не злочин. Еван має бути негайно звільнений разом з усіма іншими американцями, утримуваними в заручниках або неправомірно затриманими за кордоном", - зазначив Байден.

Він наголосив, що американський уряд робить усе, щоб якнайшвидше повернути гершковича додому.

Нагадаємо, журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича затримали в Росії. Його звинувачують нібито у "шпигунстві за підприємством російського ВПК". За даними Bloomberg, арешт Гершковича санкціонував особисто Путін.