Росія має негайно звільнити журналіста WSJ Гершковича, - Байден
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент США Джо Байден закликав негайно звільнити журналіста WSJ Гершковича разом з іншими незаконно затриманими американцями.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на WSJ.
Байден зазначив, що Гершкович поїхав до Росії, щоб пролити "світло на темряву".
"Журналістика – це не злочин. Еван має бути негайно звільнений разом з усіма іншими американцями, утримуваними в заручниках або неправомірно затриманими за кордоном", - зазначив Байден.
Він наголосив, що американський уряд робить усе, щоб якнайшвидше повернути гершковича додому.
Нагадаємо, журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича затримали в Росії. Його звинувачують нібито у "шпигунстві за підприємством російського ВПК". За даними Bloomberg, арешт Гершковича санкціонував особисто Путін.
Будь ласка, зачекайте...
А відплатити рашистам за вбитих волонтерів- громадян США, яких в Україні вбили рашисти?
Це буде "ескалація", пане Байден ?
Надайте Україні потрібну зброю та **********, далекобійні ракети та F-16, і ЗСУ відплатять рашистам не тільки за вбитих рашистами громадян України, але і за громадян США та громадян інших країн, які загинули, допомагаючи Україні у війні з окупантами-терористами Путіна.
капітулювала , здавши Херсон , Маріуполь , Мелітополь перед початком
повномасштабного вторгнення в нашу краіну 😠
поки не призначать сивочолого гетьмана президентом
Ну-ка, ну-ка, товарисч Aesir поведайте нам- кто, когда, где, от кого ВИМАГАВ?
Только конкретно ответьте. С подтверждением
Или вы должны ответить за свою брехню.
Вот то, что найвеличниший боиться оппонентов до такой степени, что
незаконно закрыл, оппоканалы- это факт, который известен всем
а насчет какого то там вимогательства призначить?! никто не слыхал...
а наразі керує нашими військами під Бахмутом !!
Не вірю в його український патріотизм !
Хочеться помилитись 😕
Может ты об какой-то бидон головой стукнулся?
була чудова нагода поміняти журналіста Гершковича
на Калантаряна - Лаврова 🙁
А вимагать щось від московських боліт марно!
Бо Московія то країна-терорист!