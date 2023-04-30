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Росія має негайно звільнити журналіста WSJ Гершковича, - Байден

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

байден

Президент США Джо Байден закликав негайно звільнити журналіста WSJ Гершковича разом з іншими незаконно затриманими американцями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на WSJ.

Байден зазначив, що Гершкович поїхав до Росії, щоб пролити "світло на темряву". 

"Журналістика – це не злочин. Еван має бути негайно звільнений разом з усіма іншими американцями, утримуваними в заручниках або неправомірно затриманими за кордоном", - зазначив Байден.

Він наголосив, що американський уряд робить усе, щоб якнайшвидше повернути гершковича додому.

Нагадаємо, журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича затримали в Росії. Його звинувачують нібито у "шпигунстві за підприємством російського ВПК". За даними Bloomberg, арешт Гершковича санкціонував особисто Путін.
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Топ коментарі
+20
Это не кацапия должна освободить журналиста, это США должны задержать все фсбшное кодло в стране. И обменять. По-другому это не сработает. Не хватит, сделать то же в Европе, Канаде. Там гбшного дерьма ловить-непереловить.
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30.04.2023 17:26
+12
В США пригрілась ціла когорта діточок різних типу лаврових і патрушевих. Всі вони агенти рашистів, пане Байден, і шикарний обмінний фонд.
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30.04.2023 18:11
+9
Кацапський халіфат має бути знищеним! подібний крок зі сторони Байдена це прояв слабості. Це все рівно що просити у бойовиків ІГІЛ про звільнення заручників. там нема з ким говорити, це террористичне утворення.
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30.04.2023 17:45
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Так включіть їм світло, пане Джо!
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30.04.2023 17:24 Відповісти
Наші вже вмикають касабам світло під Мелітополем
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30.04.2023 17:31 Відповісти
Пан має на увазі ядерну підсвітку дороги до пекла
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30.04.2023 23:29 Відповісти
Это не кацапия должна освободить журналиста, это США должны задержать все фсбшное кодло в стране. И обменять. По-другому это не сработает. Не хватит, сделать то же в Европе, Канаде. Там гбшного дерьма ловить-непереловить.
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30.04.2023 17:26 Відповісти
В США пригрілась ціла когорта діточок різних типу лаврових і патрушевих. Всі вони агенти рашистів, пане Байден, і шикарний обмінний фонд.
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30.04.2023 18:11 Відповісти
Врятувати громадянина США, журналіста з лап катів ФСБ - добра справа, це потрібно робити.

А відплатити рашистам за вбитих волонтерів- громадян США, яких в Україні вбили рашисти?

Це буде "ескалація", пане Байден ?

Надайте Україні потрібну зброю та **********, далекобійні ракети та F-16, і ЗСУ відплатять рашистам не тільки за вбитих рашистами громадян України, але і за громадян США та громадян інших країн, які загинули, допомагаючи Україні у війні з окупантами-терористами Путіна.
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30.04.2023 18:57 Відповісти
Но Байден такой уставший...
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30.04.2023 19:35 Відповісти
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30.04.2023 17:48 Відповісти
Зелена секта казнокрадів - клептоманів робить все , щоби Україна
капітулювала , здавши Херсон , Маріуполь , Мелітополь перед початком
повномасштабного вторгнення в нашу краіну 😠
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30.04.2023 18:02 Відповісти
"порохосекта вимагає?!

поки не призначать сивочолого гетьмана президентом
Ну-ка, ну-ка, товарисч Aesir поведайте нам- кто, когда, где, от кого ВИМАГАВ?
Только конкретно ответьте. С подтверждением
Или вы должны ответить за свою брехню.

Вот то, что найвеличниший боиться оппонентов до такой степени, что

незаконно закрыл, оппоканалы- это факт, который известен всем
а насчет какого то там вимогательства призначить?! никто не слыхал...
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30.04.2023 18:10 Відповісти
А зегном з дєрьмаком повинні помінятись місцями із нашим розвідником. Боляче знати що вороги у владі роблять горе патріотами, а зрадникам навпаки всі блага , ордена та дозвіл на крадіжку грошей. Цей недоумок сирський гробить наших військових, ці потуги зкинути Залужного і на його місце призначити цього йолупа сирського.
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30.04.2023 17:36 Відповісти
Сирський - це людина , яка народилась на росіі , отримала там освіту,
а наразі керує нашими військами під Бахмутом !!
Не вірю в його український патріотизм !
Хочеться помилитись 😕

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30.04.2023 18:09 Відповісти
Бидон ,ты зубы не заговаривай , а гони Ф16
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30.04.2023 17:36 Відповісти
А МЫ уже освободим
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30.04.2023 17:37 Відповісти
У Бидона и спрашивай. Мы не знаем кто такой бидон.
Может ты об какой-то бидон головой стукнулся?
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30.04.2023 18:12 Відповісти
это ты тупой про термос и сеньёра шутил?
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30.04.2023 20:07 Відповісти
Кацапський халіфат має бути знищеним! подібний крок зі сторони Байдена це прояв слабості. Це все рівно що просити у бойовиків ІГІЛ про звільнення заручників. там нема з ким говорити, це террористичне утворення.
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30.04.2023 17:45 Відповісти
Отец Ивана Михаил Гершкович переехал в США из Одессы, мать Элла Мильман из Санкт-Петербурга. Он общается с ними по-русски.

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30.04.2023 17:50 Відповісти
УКРАИНЕЦ однозначно
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30.04.2023 17:54 Відповісти
Не так давно , в США перебував Лавров - конякін з делегацією , отож
була чудова нагода поміняти журналіста Гершковича
на Калантаряна - Лаврова 🙁
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30.04.2023 17:55 Відповісти
не надо уподобатся террористам
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30.04.2023 17:58 Відповісти
По іншому з кацапами не можна про щось домовитись , це марна справа😠
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30.04.2023 18:04 Відповісти
Да, серьезно. Шо ты такой правильный. Клин клином. Те мрази по другому не понимают.
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30.04.2023 18:08 Відповісти
нет раССее - нет проблемы. раССея доллжна быть с карты мира исчезнута. и точка.
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30.04.2023 18:07 Відповісти
Расея - язва на теле планеты Земля.
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01.05.2023 12:10 Відповісти
Мельник о переговорах с РФ: Гнилой компромисс не обеспечит стабильный мир
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30.04.2023 18:12 Відповісти
Питерцы - чекисты всегда страдали идейным садизмом. Руководитель разведки при Чаушеску вспоминал как начПГУ КГБ Сахаровский (питерец) и которого он знал с юности, в конце 60-х стоя возле карты с местами захватов самолетов арабами, говорил ему что это он есть идейний папа воздушного пиратства и вдохновитель обучения палестинцев и прочих арабов актам террора. Но тут один чекист из управления С переметнулся в Лондоне в 1971, И Сахаровского отправили "вовсе". Зато его ученики и подчиненные вовсю "постарались" с Афганом. А шо сейчас декламирует Патрушев - идейний садизм под лозунгами борьбы с эфемерным Западом и транснациональными корпорациями и, ясное дело, национал-социализмом. А тут еще Айвен с родственниками в Питере. Расшатывание скрепов ну и аманатство -как всегда в работорговцев.
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30.04.2023 18:17 Відповісти
Рейган тоже бы так себя вёл ?
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30.04.2023 18:58 Відповісти
А якби Байден сказав:,, Випустіть Гершковича і журналістів інакше через два місяці Україна отримає F-16, танки Абрамс і інше далекобійне озброєння!'', то з паРаші точно б потекли ріки жовтої крові і випустили б аж бігом!
А вимагать щось від московських боліт марно!
Бо Московія то країна-терорист!
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30.04.2023 19:17 Відповісти
Не вірю у силу слова я, а вірю в силу піздюлєй (с)
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30.04.2023 20:28 Відповісти
Кацапы понимают только язык звездюлей! И чем сильнее их **** тем лучше понимают! Это аксиома. Сколько можно уже с ними нянчится, ответьте уже достойно на их провокации.
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30.04.2023 20:30 Відповісти
 
 