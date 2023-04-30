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Новини За кордоном Санкції проти Росії
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Швеція (648) заморожені активи (97)

Союзники надають Україні значну допомогу, але треба показати, що саме Росія заплатить за відбудову України, - міністерка фінансів Швеції

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

швеція

Швеція готова підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно, але необхідно показати, що саме Росія заплатить за відбудову.

З такою заявою виступила міністерка фінансів Швеції Елізабет Свантессон на пресконференції за підсумками неформальної зустрічі міністрів економіки та фінансів країн і голів центробанків ЄС (ECOFIN) у Стокгольмі, передає Цензор.НЕТ

"Ми вкладаємо багато наших національних ресурсів в Україну, щоб підтримати її відновлення. Це дуже важливо для населення та для країни, але нам потрібно показати, що в остаточному підсумку Росія має заплатити за завдані збитки", - наголосила Свантессон.

Для Швеції, яка головує наразі в ЄС, питання використання заморожених активів для відбудови України є пріоритетним. Свантессон припустила, що найближчими місяцями ця тема стане більш нагальною. 

Також читайте: Юридичної проблеми із конфіскацією російських активів немає, це залишається питанням політичної мужності, - Костін

Виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, який також був присутній на заході, зазначив, що робота стосовно використання конфіскованих російських активів триває. Проводиться юридична оцінка цього питання, розробляються різні підходи. 

Він нагадав, що в рамках 10-го пакету санкцій Єврокомісія висунула пропозицію щодо зобов'язання держав-членів повідомляти про тип і розмір російських активів, які держави-члени ЄС мають на своїй території, щоб отримати загальну картину того, про який розмір російських активів ідеться.

"Це те, що нам потрібно оцінити та потім зрозуміти, як всі ці російські активи можуть бути використані для відновлення", - пояснив Домбровскіс, зазначивши, що згідно з міжнародним правом обов'язок держави-агресора відшкодувати збитки. 

Як повідомлялося, на цій самій пресконференції виступав міністр фінансів України Сергій Марченко, який закликав пришвидшити роботу над конфіскацією замороженних активів РФ.

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Топ коментарі
+5
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30.04.2023 17:56
+3
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30.04.2023 17:49
+1
Існує така версія - дєрєвня ( від слова - дєрєво ) це поселення , з дерев'яними будинками ( типові для паРаші ) .
А ще - в дєрєвнях немає церкви .
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30.04.2023 18:36
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30.04.2023 17:49 Відповісти
За злочини , які москалі здійснюють
в нашій краіні , вони повинні заплатити кровʼю , тільки так 😠
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30.04.2023 17:50 Відповісти
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30.04.2023 17:56 Відповісти
А вишня Вишня тут теж не як би головна.
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30.04.2023 18:15 Відповісти
Існує така версія - дєрєвня ( від слова - дєрєво ) це поселення , з дерев'яними будинками ( типові для паРаші ) .
А ще - в дєрєвнях немає церкви .
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30.04.2023 18:36 Відповісти
Шоб рашка дозріла шо треба віддавати гроші -- іі треба добре нагнути .
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30.04.2023 18:14 Відповісти
А краше - сильно відпи.здити!
Кацапи розуміють тільки мову сили.
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30.04.2023 19:03 Відповісти
Позвольте полюбопытствовать за чей счёт этот банкет?..(с)
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30.04.2023 19:01 Відповісти
Ну так працюйте, браття) Расєйскій пиріг на столі і у ваших інтересах зробити усе, щоб його справделиво поділити. Кацапи мають заплатити за все, як Україні, так і усьому цивілізованому світові.
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30.04.2023 20:10 Відповісти
Кацапия должна жрать навоз и платить.
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30.04.2023 20:32 Відповісти
 
 