Мешканцям окупованих територій задля збереження життя краще не відмовлятися від російських паспортів, - Лубінець

Мешканцям тимчасово окупованих територій краще брати російські паспорти задля збереження життя або якнайшвидше виїхати на підконтрольну Україні територію.

Про це в ефірі телемарафону заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Він зазначив, що Україна має продовжувати юридично шлях невизнання російських паспортів, які зараз видаються під таким прямим, фізичним тиском громадянам України на тимчасово окупованої території України.

"Я б порадив брати російський паспорт, все ж таки, для себе прийняти рішення вижити. Це найголовніше. Ми розуміємо, що це відбувається під тиском, фізичним тиском. Тому взяти паспорт, вижити, дочекатись, коли ми звільнимо цю територію. Після цього, зараз напрацьовується відповідний закон, – офіційно відмовитись від цього паспорту і повернутись до нормального життя. Або для себе приймати рішення і виїжджати з цієї території в будь-який спосіб через будь-яку територію інших країн, але просто звідти виїхати. Ми розуміємо, що це зараз питання виживання на цій території", - наголосив Лубінець.

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Він підкреслив, що ворог, чинячи такий тиск, вчиняють новий окремий воєнний злочин своєю "паспортизацією".

"І в цьому розрізі я публічно, як омбудсмен України, кажу, що ми, як Україна, як держава, не визнаємо російський паспорт як елемент скоєння злочину нашими громадянами. Знову ж таки, в цьому розрізі у нас лунали такі заяви, що будь-хто, хто взяв російський паспорт на тимчасово окупованій території, ми повинні до нього застосувати якийсь вплив, можливо, навіть кримінального характеру. Я категорично проти цього. Наші громадяни це роблять задля того, щоб вижити", - зазначив Лубінець.

Він також прокоментував новий указ російського диктатора Володимира Путіна, який дозволяє депортувати українців з окупованих територій, якщо вони не отримують громадянства РФ.

"Я думаю, що цей указ направлений точно не на депортацію українців. Це указ направлений на те, щоб узаконити примусову паспортизацію, яка відбувається на тимчасово окупованій території України. Це перше. І друге - зафіксувати і поставити крапку в цьому процесі. Я думаю, що всі громадяни України, які відмовляться від російського паспорта, їх просто заарештують. І це буде окрема категорія цивільних заручників, яких російська федерація буде тримати в полоні, в ув'язненні на своїй території або на тимчасово окупованій території України", - зауважив він.

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