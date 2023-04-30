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Мешканцям окупованих територій задля збереження життя краще не відмовлятися від російських паспортів, - Лубінець

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

паспорт,рф

Мешканцям тимчасово окупованих територій краще брати російські паспорти задля збереження життя або якнайшвидше виїхати на підконтрольну Україні територію.

Про це в ефірі телемарафону заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

Він зазначив, що Україна має продовжувати юридично шлях невизнання російських паспортів, які зараз видаються під таким прямим, фізичним тиском громадянам України на тимчасово окупованої території України.

"Я б порадив брати російський паспорт, все ж таки, для себе прийняти рішення вижити. Це найголовніше. Ми розуміємо, що це відбувається під тиском, фізичним тиском. Тому взяти паспорт, вижити, дочекатись, коли ми звільнимо цю територію. Після цього, зараз напрацьовується відповідний закон, – офіційно відмовитись від цього паспорту і повернутись до нормального життя. Або для себе приймати рішення і виїжджати з цієї території в будь-який спосіб через будь-яку територію інших країн, але просто звідти виїхати. Ми розуміємо, що це зараз питання виживання на цій території", - наголосив Лубінець.

Читайте: Окупанти погрожують депортацією мешканцям ТОТ, які не погоджуються отримувати російський паспорт, - Федоров

Він підкреслив, що ворог, чинячи такий тиск, вчиняють новий окремий воєнний злочин своєю "паспортизацією".

"І в цьому розрізі я публічно, як омбудсмен України, кажу, що ми, як Україна, як держава, не визнаємо російський паспорт як елемент скоєння злочину нашими громадянами. Знову ж таки, в цьому розрізі у нас лунали такі заяви, що будь-хто, хто взяв російський паспорт на тимчасово окупованій території, ми повинні до нього застосувати якийсь вплив, можливо, навіть кримінального характеру. Я категорично проти цього. Наші громадяни це роблять задля того, щоб вижити", - зазначив Лубінець.

Він також прокоментував новий указ російського диктатора Володимира Путіна, який дозволяє депортувати українців з окупованих територій, якщо вони не отримують громадянства РФ. 

"Я думаю, що цей указ направлений точно не на депортацію українців. Це указ направлений на те, щоб узаконити примусову паспортизацію, яка відбувається на тимчасово окупованій території України. Це перше. І друге - зафіксувати і поставити крапку в цьому процесі. Я думаю, що всі громадяни України, які відмовляться від російського паспорта, їх просто заарештують. І це буде окрема категорія цивільних заручників, яких російська федерація буде тримати в полоні, в ув'язненні на своїй території або на тимчасово окупованій території України", - зауважив він. 

Також читайте: Рашисти на окупованій Херсонщині погрожують залишити без медпослуг людей, які не отримали паспорт РФ, - ОВА
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Топ коментарі
+23
І як мобілізують теж краще не відмовлятись....
І чого пана Лубянця вже не допитують у СІЗО слідчи?
Нема коли бо зайняті Червінським.
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30.04.2023 19:14
+18
Отримавши рашинський паспорт на окупованих територіях ,
украінців будуть змушувати воювати проти своєі країни на боці
москальні , невже цього не може второпати Лубінець ?😡
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30.04.2023 19:35
+14
Тобто все ? Контрнаступу не буде для деокупації територій ? ЗЕзрадники так бояться порушити оманські договорняки що відкрито агітують українців приймати російське громадянство ?
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30.04.2023 19:25
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І як мобілізують теж краще не відмовлятись....
І чого пана Лубянця вже не допитують у СІЗО слідчи?
Нема коли бо зайняті Червінським.
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30.04.2023 19:14 Відповісти
Мешканцям тимчасово окупованих територій, які 30 років голосували за "рускій мір" і перекривали дорогу українській армії в 2014 потрібен статус без права участі в жодних виборах і без права займати будь-які відповідальні посади.
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30.04.2023 19:33 Відповісти
Ви зі свого умовного Тернополя, краще б мовчали про що мешканців ТОТ. І в бюлетень загляньте до сусіда, причому у всі за 30років.
Вже набридли недолугі маніпуляції про «голосували за рускій мір», «ждали», «звали» та інша х*йня.
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30.04.2023 19:43 Відповісти
А вы можите ФАКТАМИ, а не бла бла бла, опровергнуть его утверждения? Впрочем на Тернопольщине, как и в других ругионах страны разного рода ждунов рускомирных хватает. Где то бодьше где то меньше. Вот к примеру некий пивун ртов дважды заходивший в ВР и дважды выходивший из нее (двiчi обiсравшийся без бою) т.к. не смог рубануть там бабло, пои приходе сруского мира 100% служил бы пивуном у оккупантов. Примеров можно привести массу. Но вот аксиома - чем ближн к Параше, тем больше подобнвх мудаков.
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30.04.2023 19:51 Відповісти
Так ви самі відповіли на своє питання:
«Тернопольщине, как и в других ругионах страны разного рода ждунов рускомирных хватает. Где то бодьше где то меньше.»
Крім рускомірних прикиньте тих хто буде «переживати» за «нажитое добро» та «як є, так і є, якби не було війни»

Подивіться на події 14го року в Херсоні. Рускій мір зі своїми спробами «розкачки» моментально пішов ***** - і це факт.
Крім того я звідти - тому добре обізнаний не з новин.
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30.04.2023 20:01 Відповісти
тобто свідомий вибір проросійських партій це було нормально і на долю України ніяк не вплинуло?
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30.04.2023 19:51 Відповісти
Дивіться результати голосування друго туру останніх виборів президента.
Львів, Тернополь, Рівне + закордонний виборчий округ…
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30.04.2023 20:11 Відповісти
Так це вже було офіційно сказано ще в 14 після окупації Криму. Російський паспорт виданий там не являється офіційним документом і є юридично нікчемним. Чи вже відмінили і будуть примушувати їхати кудись в країну де є російське консульство і брати там бумажку про вихід?
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30.04.2023 19:14 Відповісти
ще раз: під цей касапський паспорт (а рівно як і лугандонський) ********* збирає собі гарматне м'ясо.
Так що тут не вгадати, що краще, що гірше...
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30.04.2023 20:00 Відповісти
Тобто все ? Контрнаступу не буде для деокупації територій ? ЗЕзрадники так бояться порушити оманські договорняки що відкрито агітують українців приймати російське громадянство ?
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30.04.2023 19:25 Відповісти
Саме так і я це розумію 😠
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30.04.2023 19:29 Відповісти
Та ні, останнім часом збільшилась кількість росгвардії та іншої ***** з «контролю правопорядку» відповідно сильно посилились репресивні і фільтраційні заходи. Відсутність контрнаступу дає кацапам час винищувати Українців
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30.04.2023 19:46 Відповісти
Я чогось опасаюсь телефонної розмови ЗЕ із Сі. До чого Сі добалакався з Янелохом? Нам не кажуть, а там точно яктйсь мутняк. Ото так добалакаються до заморозки ,,конфлікта" і віддадуть ***** захоплену ним територію. А нам Боневтік скаже, шо він усьо порішав із дорогім другом і закличе на шашлики до слідуючого нападу кацапів
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30.04.2023 21:23 Відповісти
Заклики слуги народу Лубинця , особисто в мене викликають
несприйняття !😠
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30.04.2023 19:28 Відповісти
Українська народна прикмета:
спочатку ти голосуєш за клоуна,
а невдовзі отримуєш расійській паспорт задля збереження життя.
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30.04.2023 19:29 Відповісти
Ужас нах нах нах - це правда 😕
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30.04.2023 19:31 Відповісти
а невдовзі отримуєш расійській паспорт задля збереження життя....
а невдовзі їдеш "добровільно" в руZZкій ГУЛАГ задля збереження життя, коли руSSкій мір організує черговий Голодомор....
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30.04.2023 22:15 Відповісти
Отримавши рашинський паспорт на окупованих територіях ,
украінців будуть змушувати воювати проти своєі країни на боці
москальні , невже цього не може второпати Лубінець ?😡
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30.04.2023 19:35 Відповісти
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30.04.2023 19:50 Відповісти
Поки що на війну не відправляли навіть відбитих колаборантів. Вони насторожено ставляться до місцевого навеселення і чітко розуміють, що вони там чужі. Такі заходи викличуть супротив, а для контролю тотального замало орків. Впевнений поки це направлено на виявлення громадян,що потенційно передають данні про орків до ЗСУ.
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30.04.2023 19:51 Відповісти
Лубінець за те, щоб мобілізіція до армії орків проходила типу законно, за кацапським аусвайсом?
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30.04.2023 19:42 Відповісти
Одни могут и перейти на ту сторону, их думаю будет мало. Другие могут организовать партизанское движение там, что тоже будет на руку Украине. Третьи могут передавать нужную Украине инфу, как например несколько лет делают родители Джамалы. В любом случа,е это только на руку Украине.
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30.04.2023 19:53 Відповісти
Ну то можливо для збереження життя переходити на бік ворога,як цет зробили 10 депутатів від "слуг"?
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30.04.2023 20:02 Відповісти
Скільки сімей біженців ти взяв до себе на квартиру?
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30.04.2023 20:43 Відповісти
чому він має брати біженців до себе додому??!....в Україні є контора верещук і Ко....які ЦИМ займаються на державно-міжнародному рівні....

Біженців МУСЯТЬ брати всі, хто виходив до 24.02.2022 і "розповідав" що руZZкі терористи не будуть вбивати людей.... а так, люди беруть біженців зі своєї власної волі та моралі....

а, я вже як 10-років кричу та попереджаю на всіх форумах: яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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30.04.2023 22:25 Відповісти
Подоляцький зматуй вудочки
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30.04.2023 23:31 Відповісти
а ще можна прийти в москальський паспортний стіл на окупованих землях, типу за "паспортом", і там всіх розстріляти, чи підірвати, чи порізати, чи отруїти....
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30.04.2023 20:10 Відповісти
Поїдь туди і потруї. В чому проблема?
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30.04.2023 20:40 Відповісти
це непродуктивно. краще робити щось на місці, тут і вже! ось я наприклад трую їх тут в коментах словесно і також на всіх інших веб місцях, де я буваю....

також в мене все ще громадянство України і немає ніякого іншого громадянства, не дивлячись на те, що я останній раз був в Україні в 2008-ому!!!!! році. якщо я зміг зберегти громадянство так довго не будучи в Україні, то не бачу абсолютно ніяких перешкод зберегти громадянство УКРАЇНИ БУДУЧИ В УКРАЇНІ! це звісно ж, якщо ти українець, а якщо тобі паралельно та Україна (як тобі, федор шарапОВ), то це твій особистий вибір...
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30.04.2023 23:10 Відповісти
Якщо там, де ти є, змусять тебе брати їх громадянство, інакше твоє проживання стане неможливим, як це роблять кацапи на окупованих територіях, то візьмеш, ніде не подінешся. Всі грамотні перебуваючи в безпеці за тисячі кілометрів.
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30.04.2023 23:21 Відповісти
Якщо буде реальна загроза - ніхто тебе [лубінця] питати не буде.
Прямо «огорнув турботою». Краще розробив би механізм фінансування виїзду до ЄС тих у кого немає на це коштів.
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30.04.2023 20:22 Відповісти
Що це за х...ня?! Які паспорти? а потім мобілізація на бік орків і вбивати українців?
Ви, суки, готувалися до шашличків та здавати Україну. Продовжуєте?
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30.04.2023 20:25 Відповісти
То візьми до себе на квартиру пару сімей переселенців. Підшукай їм роботу.
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30.04.2023 20:42 Відповісти
вони можуть виїхати через окупантів, не беручи їхні паспорти, наприклад, до тебе в Британію.
Я сам переселенець, винаймаю житло та працюю.
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30.04.2023 20:45 Відповісти
Молодець. Зумів пристроїтись. Маєш міцне здоров"я. Радий за тебе. Але не у всіх є така можливість.
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30.04.2023 20:49 Відповісти
Я сам переселенець, винаймаю житло та працюю.
А почему ты не работаешь например стрелком, в Бахмуте, Авдеевке или Марьинке? Или освобождать свой дом тебе религия не позволяет?
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30.04.2023 23:15 Відповісти
Що ти куриш ?
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30.04.2023 23:30 Відповісти
так було прописано в оманскіх договорняках...
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30.04.2023 22:27 Відповісти
Нужно прямо сказать, что 99,9% оставшихся на оккупированных территориях, это сепаратисты,

коллаборационисты и прочий биомусор, но есть и те, кто остались с особым заданием и

рискуя своими жизнями приближают нашу победу, поэтому, не нужно всех стричь под одну

гребёнку, я думаю слова нашего омбудсмена, в первую очередь, адресованы этим героическим

людям, будет победа, тогда будем судить и рядить, а лучше если садить.
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30.04.2023 20:34 Відповісти
Я щось не второпаю... Контрнаступ всьо? Одержав паспорт росії і що? Після перемоги зрадник і буцигарня? чи герой?
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30.04.2023 20:44 Відповісти
Буцегарень для всіх вистачить?
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30.04.2023 20:50 Відповісти
Глянь на свій E mail - там медалька від Зе влади повинна прийти.
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30.04.2023 23:28 Відповісти
Хіба Україна не вважає усіх хто взяли російські паспорти колаборантами, яких будуть саджати по тюрмах?
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30.04.2023 21:40 Відповісти
Лубінець дає мабуть зрозуміти, що донецька і луганська область,згідно оманського договорняку відійде до 3,14рації???
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30.04.2023 21:52 Відповісти
Лугандонія це дике поле, яке ми колись захопили, але так і не освоїли. Тому там завжди були за расєю, бо більшість дикі етнічні кацапи. Так, це наша територія, але вже сплюндрована настільки, що освоювати її просто не вистачить ні грошей, ні сил - усе повинно бути кинуто на оборонні потреби.
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30.04.2023 22:28 Відповісти
так було прописано в оманскіх договорняках...
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30.04.2023 22:32 Відповісти
Мешканцям окупованих територій задля збереження життя краще не відмовлятися від російських паспортів, - Лубінець Джерело: https://censor.net/ua/n3415389

ЛУБІНЕЦЬ - ЙОХАНА ТИ ПРОСТИТУТКА.
Це підбурювання до держзради і колабораціонизму.
Зозумів план Зе влади - створити аналог зони АТО у вигляді Північного Сходу і
Донбасу під кацапським контролем і заморозити конфлікт.
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30.04.2023 23:27 Відповісти
Значит лугандонцам все прощается ? Так ? Там 99 процентов в припрыжка бегут за российскими паспортами. Там и заставлять никого не нужно. Этих тоже поймём и простим ? Ну супер. !!
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01.05.2023 00:15 Відповісти
Речь идёт не о лугандонцах, а о херсонцах с запорожцами в первую очередь. Там ситуация с давлением на население серьёзная, знаю от родственников. Даже при Сталине не винили людей в получении аусвайсов, хотя конечно Гитлер и не рекрутировал оставшихся в оккупации в Вермахт, в этом отличие и нынешняя проблема
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01.05.2023 01:25 Відповісти
А ще можна піти на службу до підарасів і воювати проти України. Вбивати українців. Ну, щоб зберегти своє життя. Співати гімн расєї і вивісити триколор. Це ж все буде юридично нікчемним, правда ж? Чи ні?
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01.05.2023 09:03 Відповісти
 
 