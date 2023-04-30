Мешканцям окупованих територій задля збереження життя краще не відмовлятися від російських паспортів, - Лубінець
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Мешканцям тимчасово окупованих територій краще брати російські паспорти задля збереження життя або якнайшвидше виїхати на підконтрольну Україні територію.
Про це в ефірі телемарафону заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Він зазначив, що Україна має продовжувати юридично шлях невизнання російських паспортів, які зараз видаються під таким прямим, фізичним тиском громадянам України на тимчасово окупованої території України.
"Я б порадив брати російський паспорт, все ж таки, для себе прийняти рішення вижити. Це найголовніше. Ми розуміємо, що це відбувається під тиском, фізичним тиском. Тому взяти паспорт, вижити, дочекатись, коли ми звільнимо цю територію. Після цього, зараз напрацьовується відповідний закон, – офіційно відмовитись від цього паспорту і повернутись до нормального життя. Або для себе приймати рішення і виїжджати з цієї території в будь-який спосіб через будь-яку територію інших країн, але просто звідти виїхати. Ми розуміємо, що це зараз питання виживання на цій території", - наголосив Лубінець.
Він підкреслив, що ворог, чинячи такий тиск, вчиняють новий окремий воєнний злочин своєю "паспортизацією".
"І в цьому розрізі я публічно, як омбудсмен України, кажу, що ми, як Україна, як держава, не визнаємо російський паспорт як елемент скоєння злочину нашими громадянами. Знову ж таки, в цьому розрізі у нас лунали такі заяви, що будь-хто, хто взяв російський паспорт на тимчасово окупованій території, ми повинні до нього застосувати якийсь вплив, можливо, навіть кримінального характеру. Я категорично проти цього. Наші громадяни це роблять задля того, щоб вижити", - зазначив Лубінець.
Він також прокоментував новий указ російського диктатора Володимира Путіна, який дозволяє депортувати українців з окупованих територій, якщо вони не отримують громадянства РФ.
"Я думаю, що цей указ направлений точно не на депортацію українців. Це указ направлений на те, щоб узаконити примусову паспортизацію, яка відбувається на тимчасово окупованій території України. Це перше. І друге - зафіксувати і поставити крапку в цьому процесі. Я думаю, що всі громадяни України, які відмовляться від російського паспорта, їх просто заарештують. І це буде окрема категорія цивільних заручників, яких російська федерація буде тримати в полоні, в ув'язненні на своїй території або на тимчасово окупованій території України", - зауважив він.
Будь ласка, зачекайте...
І чого пана Лубянця вже не допитують у СІЗО слідчи?
Нема коли бо зайняті Червінським.
Вже набридли недолугі маніпуляції про «голосували за рускій мір», «ждали», «звали» та інша х*йня.
«Тернопольщине, как и в других ругионах страны разного рода ждунов рускомирных хватает. Где то бодьше где то меньше.»
Крім рускомірних прикиньте тих хто буде «переживати» за «нажитое добро» та «як є, так і є, якби не було війни»
Подивіться на події 14го року в Херсоні. Рускій мір зі своїми спробами «розкачки» моментально пішов ***** - і це факт.
Крім того я звідти - тому добре обізнаний не з новин.
Львів, Тернополь, Рівне + закордонний виборчий округ…
Так що тут не вгадати, що краще, що гірше...
несприйняття !😠
спочатку ти голосуєш за клоуна,
а невдовзі отримуєш расійській паспорт задля збереження життя.
а невдовзі їдеш "добровільно" в руZZкій ГУЛАГ задля збереження життя, коли руSSкій мір організує черговий Голодомор....
украінців будуть змушувати воювати проти своєі країни на боці
москальні , невже цього не може второпати Лубінець ?😡
Біженців МУСЯТЬ брати всі, хто виходив до 24.02.2022 і "розповідав" що руZZкі терористи не будуть вбивати людей.... а так, люди беруть біженців зі своєї власної волі та моралі....
а, я вже як 10-років кричу та попереджаю на всіх форумах: яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
також в мене все ще громадянство України і немає ніякого іншого громадянства, не дивлячись на те, що я останній раз був в Україні в 2008-ому!!!!! році. якщо я зміг зберегти громадянство так довго не будучи в Україні, то не бачу абсолютно ніяких перешкод зберегти громадянство УКРАЇНИ БУДУЧИ В УКРАЇНІ! це звісно ж, якщо ти українець, а якщо тобі паралельно та Україна (як тобі, федор шарапОВ), то це твій особистий вибір...
Прямо «огорнув турботою». Краще розробив би механізм фінансування виїзду до ЄС тих у кого немає на це коштів.
Ви, суки, готувалися до шашличків та здавати Україну. Продовжуєте?
Я сам переселенець, винаймаю житло та працюю.
А почему ты не работаешь например стрелком, в Бахмуте, Авдеевке или Марьинке? Или освобождать свой дом тебе религия не позволяет?
коллаборационисты и прочий биомусор, но есть и те, кто остались с особым заданием и
рискуя своими жизнями приближают нашу победу, поэтому, не нужно всех стричь под одну
гребёнку, я думаю слова нашего омбудсмена, в первую очередь, адресованы этим героическим
людям, будет победа, тогда будем судить и рядить, а лучше если садить.
ЛУБІНЕЦЬ - ЙОХАНА ТИ ПРОСТИТУТКА.
Це підбурювання до держзради і колабораціонизму.
Зозумів план Зе влади - створити аналог зони АТО у вигляді Північного Сходу і
Донбасу під кацапським контролем і заморозити конфлікт.