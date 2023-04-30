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Новини За кордоном
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депортація (631) Чехія (997) кримські татари (1969)

Чехія розгляне визнання депортації кримських татар у 1944 році актом геноциду, - Павел

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

крим,татари

Президент Чехії Петер Павел обговорить з парламентом визнання депортації кримськотатарського народу 1944 року актом геноциду.

Про це він заявив на брифінгу у Празі після візиту в Україну, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

За словами Павела, кримські татари дуже тривалий час, з часів правління Сталіна у СРСР, зазнають утисків з боку Росії. Представники цього народу звернулися до президента Чехії під час його візиту в Україну, щоби Чехія приєдналася до низки країн, які засудили депортацію кримських татар 1944 року як акт геноциду.

"У минулому відбулося те, що можна з чистою совістю назвати геноцидом, хоча в Радянському Союзі це називали переселенням... Це переселення мало всі ознаки геноциду", - зауважив Павел і додав, що обговорить це питання з членами парламенту.

Він також нагадав, що кримські татари підтримували Чехословаччину в 1968 році, після її окупації СРСР, і чехи не мають про це забувати.

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Топ коментарі
+6
Якої такої кількості? Хиба є обмеження скільки громадян повинні проживати на території?
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30.04.2023 20:04
+6
Крим після звільнення від кацапсьго пост-совкового, нацистького окупаційного лайна і біонепотребу має стати національно територіальною автономією, у складі України, корінного народу криму - кримських татар (киримли) !!!
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30.04.2023 20:11
+4
Нас устроит Автономная Республика Крым в составе Украины. А вот уже в АРК за крымскими татарами должно быть закреплено минимум 50 процентов всех депутатских мест.
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30.04.2023 20:09
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По великому рахунку нас влаштує, якщо Крим буде окремою державою, яка належить кримським татарам. Аби тільки не росії.
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30.04.2023 19:49 Відповісти
Нажаль там немає такої кількості татар.
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30.04.2023 20:01 Відповісти
Якої такої кількості? Хиба є обмеження скільки громадян повинні проживати на території?
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30.04.2023 20:04 Відповісти
Кацапів там дуже забагато. От якщо виженеш всіх кацапів з Криму, я тільки за, хай Крим буде татарським.
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30.04.2023 20:13 Відповісти
Це незв'язані речі. Якщо Україна звільнить Крим, що робить з тими кацапами? Те саме.
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30.04.2023 20:18 Відповісти
після Перемоги Крим має стати

"Автономною республікою киримли"
у складі України

із Теробороною з киримли та правом володіння зборої для них.
повірте, я знаю цей народ, більше жодна рашиська шваль на півострові не вякне
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30.04.2023 22:56 Відповісти
Нас устроит Автономная Республика Крым в составе Украины. А вот уже в АРК за крымскими татарами должно быть закреплено минимум 50 процентов всех депутатских мест.
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30.04.2023 20:09 Відповісти
Крим після звільнення від кацапсьго пост-совкового, нацистького окупаційного лайна і біонепотребу має стати національно територіальною автономією, у складі України, корінного народу криму - кримських татар (киримли) !!!
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30.04.2023 20:11 Відповісти
А німці Поволжя ? Їх було 2,5 млн у союзній республіці німців Поволжя у 1942 році. Де вони зараз ? якщо придивитись це був їнший народ від німців і пройшли вони шлях з 1730 по 1990 рік достаньо довгий серед народів Російської імперії.
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30.04.2023 19:53 Відповісти
Ассимилировали
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30.04.2023 20:10 Відповісти
Серед німців Німеччини, казахов, українців, та росіян.
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01.05.2023 08:06 Відповісти
Вони здебільшого повернулися у Німеччину ,все кто хтів
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01.05.2023 11:22 Відповісти
Кримсько-Татарська автономна республіка Крим в составі України .
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30.04.2023 20:23 Відповісти
Перший геноцид для жителів Криму влаштувала Єкатерина 2. Про нього теж не треба забувати.
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30.04.2023 21:33 Відповісти
 
 