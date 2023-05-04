Повітряні сили про необхідність F-16: Без прикриття з повітря західну техніку можуть знищити
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Американські літаки F-16 потрібні Україні для повітряного прикриття, без якого росіяни, зокрема, можуть знищити західну військову техніку.
Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
За його словами, у противників постачань F-16 Україні є різні аргументи: хтось боїться ескалації, хтось каже – це дуже дорого.
"Літак – це лише платформа, яка застосовує різні засоби ураження. Ракети повітря-повітря, повітря-земля, протикорабельні Harpoon. Ми розуміємо, що все це – мільйони, дуже дорого коштує. Але чим вимірюється життя українців? Чим вимірюється перемога?" – каже Ігнат.
Він підкреслює, що також дуже важливою є техніка, яку постачають західні партнери. І танки, і артилерія, і інші типи озброєння.
"Але без переваги в повітрі, без повітряного прикриття ця техніка може бути знищена. Ну, може бути знищена. Ми бачимо приклад керованих авіабомб. Ми бачимо застосування ворожої авіації, яка переважає суттєво", – пояснює речник ПС.
За словами Ігната, повітряний тероризм із боку росіян триватиме.
"Тому як не крути – без авіації буде дуже важко проводити як наступальні, так і оборонні дії. Так і захист країни в майбутньому", – підсумував він.
"Звичайно, говорять, якщо F-16 буде в Україні – то будуть атакувати територію Росії. Однак наше політичне керівництво уже виголосило, що Україна хоче миру. Але не на умовах Росії. Мир – це звільнення всіх наших територій зразка 91 року… Отримавши F-16, Україна зможе досягти цих цілей, зможе говорити про якийсь мир", – сказав Ігнат.
За його словами, багато західних експертів також питають, що робитиме Україна, якщо російські літаки діятимуть з території умовних Брянської та Курської областей. Чи збиватимуть їх українські F-16 над територією РФ.
"Це дуже цікаве питання, над яким можна дискутувати. Якщо цей літак несе загрозу, якщо з нього летить бомба чи ракета, то що робити? Захищати наших дітей, громадян? Думаю, питання риторичне", – каже Ігнат.
За його словами, у будь-якому випадку такі важливі рішення прийматиме вище керівництво держави. Ймовірно, у консультації із західними партнерами.
Але для стримування російської авіації їхні літаки навіть не обов’язково збивати, зауважує спікер. F-16 мають ракети AIM-120 AMRAAM з дальністю до 180 км. Якщо вони підніматимуться з оперативних аеродромів, то навряд чи росіяни наважаться підлітати близько до кордонів.
"Це і є аргумент протидії. Не обов’язково збивати російські літаки там (над РФ, – ред.). Просто треба виставити проти них силу, яка їх стримуватиме. І це – основний аргумент, який повинен іти до наших партнерів. Що ми не агресори, ми захищаємось", – підсумував Ігнат.
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що це медіякампанія така по «делікатному» питанню?…
Без цього - про наступ і бздіти не потрібно.
І якщо є на складах ФАБ- 250/500 - потрібно їх робити не вільнопадаючими, а високоточними-плануючими. Навіть болванками можна перевантажити їхні ППО.
Партнерам про це добре відомо.
Платформа F-16 знімається з озброєння (хоча виробництво законтрактованих продовжується). Літаків, запчастин, боєкомплектів, авіатехніків та пілотів, включаючи добровольців з країн партнерів, згодних захищати українське небо, вистачає.
Уряд США має можливість безоплатно передавати Україні платформу та озброєння F-16 безоплатно, на умовах лендлізу-22 (увага, термін спливає!). Отже фінансових ресурсів для передачі F-16 на умовах лендлізу22 не потрібно.
Що стосується ******** ЗРК та боєкомплектів до них, то їх просто не вистачає.
ЗРК потрібно ще виготовити, а для цього потрібен час і гроші. За лендлізом-22 уряд США може передавати F-16 та озброєння до них безпосередньо із складів та сховищ Пентагону, бо вони вже виготовлені.
Справа лише за одноосібним рішенням президента США Байдена.
@Ray_net_ua
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Россияне бомбят Херсон планирующими бомбами. Украине Запад так и не дал F-16, чтобы это прекратить.
А що робити з тими "ртами влади", які заявляють про відновлення ядерного статусу України? Ще й потім натравлюють українців на "Захід", типу "вони нам не дають Ф16". Хіба ці "рти" кудись зникли? Або, звідки взятись довірі з боку Заходу?