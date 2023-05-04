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Повітряні сили про необхідність F-16: Без прикриття з повітря західну техніку можуть знищити

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

f-16

Американські літаки F-16 потрібні Україні для повітряного прикриття, без якого росіяни, зокрема, можуть знищити західну військову техніку.

Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За його словами, у противників постачань F-16 Україні є різні аргументи: хтось боїться ескалації, хтось каже – це дуже дорого.

"Літак – це лише платформа, яка застосовує різні засоби ураження. Ракети повітря-повітря, повітря-земля, протикорабельні Harpoon. Ми розуміємо, що все це – мільйони, дуже дорого коштує. Але чим вимірюється життя українців? Чим вимірюється перемога?" – каже Ігнат.

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Він підкреслює, що також дуже важливою є техніка, яку постачають західні партнери. І танки, і артилерія, і інші типи озброєння.

"Але без переваги в повітрі, без повітряного прикриття ця техніка може бути знищена. Ну, може бути знищена. Ми бачимо приклад керованих авіабомб. Ми бачимо застосування ворожої авіації, яка переважає суттєво", – пояснює речник ПС.

За словами Ігната, повітряний тероризм із боку росіян триватиме.

"Тому як не крути – без авіації буде дуже важко проводити як наступальні, так і оборонні дії. Так і захист країни в майбутньому", – підсумував він.

"Звичайно, говорять, якщо F-16 буде в Україні – то будуть атакувати територію Росії. Однак наше політичне керівництво уже виголосило, що Україна хоче миру. Але не на умовах Росії. Мир – це звільнення всіх наших територій зразка 91 року… Отримавши F-16, Україна зможе досягти цих цілей, зможе говорити про якийсь мир", – сказав Ігнат.

За його словами, багато західних експертів також питають, що робитиме Україна, якщо російські літаки діятимуть з території умовних Брянської та Курської областей. Чи збиватимуть їх українські F-16 над територією РФ.

"Це дуже цікаве питання, над яким можна дискутувати. Якщо цей літак несе загрозу, якщо з нього летить бомба чи ракета, то що робити? Захищати наших дітей, громадян? Думаю, питання риторичне", – каже Ігнат.

За його словами, у будь-якому випадку такі важливі рішення прийматиме вище керівництво держави. Ймовірно, у консультації із західними партнерами.

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Але для стримування російської авіації їхні літаки навіть не обов’язково збивати, зауважує спікер. F-16 мають ракети AIM-120 AMRAAM з дальністю до 180 км. Якщо вони підніматимуться з оперативних аеродромів, то навряд чи росіяни наважаться підлітати близько до кордонів.

"Це і є аргумент протидії. Не обов’язково збивати російські літаки там (над РФ, – ред.). Просто треба виставити проти них силу, яка їх стримуватиме. І це – основний аргумент, який повинен іти до наших партнерів. Що ми не агресори, ми захищаємось", – підсумував Ігнат.
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Топ коментарі
+7
Залишилося тільки побудувати ******* авіабази з якісними злітними смугами для ф 16 та сервісною базою до них. І ще прикрити їх від ракетних ударів. Як казав Арестович : 2- 3 тижні.
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04.05.2023 21:33
+5
шантажирует
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04.05.2023 21:38
+3
Дело не в деньгах и уж точно не эскалации, куда дальше эскалировать. По-моему Запад банально боится что их будут сбивать.
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04.05.2023 21:36
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Залишилося тільки побудувати ******* авіабази з якісними злітними смугами для ф 16 та сервісною базою до них. І ще прикрити їх від ракетних ударів. Як казав Арестович : 2- 3 тижні.
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04.05.2023 21:33 Відповісти
Дело не в деньгах и уж точно не эскалации, куда дальше эскалировать. По-моему Запад банально боится что их будут сбивать.
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04.05.2023 21:36 Відповісти
а сбивать будут над Одессой или над Полтавой? или может над Харьковом?
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04.05.2023 21:46 Відповісти
шантажирует
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04.05.2023 21:38 Відповісти
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04.05.2023 21:43 Відповісти
Корови будуть телитися без них?

що це медіякампанія така по «делікатному» питанню?…
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04.05.2023 21:44 Відповісти
Чого ж кацапи ще не знищили західну зброю?? Літаки, звичайно, потрібні. Жгі ісчо.
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04.05.2023 21:44 Відповісти
Он лякає для эффекту и правильно делает.
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04.05.2023 21:52 Відповісти
Тому, що Україна діє в обороні, а не в наступі. Шо неясно?!
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04.05.2023 22:59 Відповісти
А що тобі "ясно" експерд??? В ******** війні в атаку з автоматом не бігають, як кацапи
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05.05.2023 08:07 Відповісти
Начисеність Сухопутних військ дальнобійними засобами ураження "земля-земля" та ********* ППО - нівелювали б любу перевагу ворога.
Без цього - про наступ і бздіти не потрібно.
І якщо є на складах ФАБ- 250/500 - потрібно їх робити не вільнопадаючими, а високоточними-плануючими. Навіть болванками можна перевантажити їхні ППО.
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04.05.2023 21:54 Відповісти
ЗПС необхідної для наступу кількості авіабаз готові для приймання F-16.
Партнерам про це добре відомо.
Платформа F-16 знімається з озброєння (хоча виробництво законтрактованих продовжується). Літаків, запчастин, боєкомплектів, авіатехніків та пілотів, включаючи добровольців з країн партнерів, згодних захищати українське небо, вистачає.
Уряд США має можливість безоплатно передавати Україні платформу та озброєння F-16 безоплатно, на умовах лендлізу-22 (увага, термін спливає!). Отже фінансових ресурсів для передачі F-16 на умовах лендлізу22 не потрібно.

Що стосується ******** ЗРК та боєкомплектів до них, то їх просто не вистачає.
ЗРК потрібно ще виготовити, а для цього потрібен час і гроші. За лендлізом-22 уряд США може передавати F-16 та озброєння до них безпосередньо із складів та сховищ Пентагону, бо вони вже виготовлені.

Справа лише за одноосібним рішенням президента США Байдена.
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04.05.2023 21:58 Відповісти
Ray

@Ray_net_ua

·

45 мин

Россияне бомбят Херсон планирующими бомбами. Украине Запад так и не дал F-16, чтобы это прекратить.
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04.05.2023 22:01 Відповісти
Хто буде захищати F-16? Вони теж вразливі.
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04.05.2023 22:16 Відповісти
на землі - ППО, в повітрі - самі себе захистять
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04.05.2023 23:14 Відповісти
Ваші слова і в Божі вуха.
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05.05.2023 00:52 Відповісти
F - 16 від зрадників і туристів-селфістів, типу аля Арахамія-Подоляк, не зихистять.
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04.05.2023 22:34 Відповісти
О як, авіація потрібна державі щоб вижити, а раніше думали що треба тільки красти та ховати по офшорам. І де ті Ахметови, Коломойскіє, може куплять пару літачків дурникам?
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04.05.2023 23:07 Відповісти
Що буде,якщо бойові літаки ,скажімо,Мексики піднімуться у небо і почнуть пуляти ракетами по штату США? Правильно,США зробить вигляд,що не помітило. Ну,щоб ескалації не було.
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04.05.2023 23:47 Відповісти
Прикривати можна і засобами ППО. Не обовʼязково літаками. Звичайно, бажання ВПС отримати ******* літаки зрозуміле, але в США теж не дурні сидять.
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04.05.2023 23:55 Відповісти
Китайський посол у Франції зробив де які заяви, стосовно цілісності пост совєцкіх держав. Це призвело до "занепокоєння".

А що робити з тими "ртами влади", які заявляють про відновлення ядерного статусу України? Ще й потім натравлюють українців на "Захід", типу "вони нам не дають Ф16". Хіба ці "рти" кудись зникли? Або, звідки взятись довірі з боку Заходу?
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05.05.2023 04:26 Відповісти
 
 