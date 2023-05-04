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Законопроєкт про відмову від громадянства РФ після деокупації на стадії розробки, - Лубінець

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

лубінець

Проєкт закону України про відмову від громадянства РФ наразі перебуває на стадії розробки.

Про це український омбудсмен Дмитро Лубінець сказав під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Наразі законопроєкт - на стадії розробки групою народних депутатів. Двоє моїх співробітників дотичні до робочої групи", - уточнив Лубінець.

Відповідаючи на запитання щодо механізму відмови від російського паспорта, Уповноважений зазначив, що механізм на цей час виглядає наступним чином: після деокупації територій влада надає якийсь час громадянам України - наразі розглядається рік - щоб вони відповідно до прописаного механізму публічно повідомили про факт примусового набуття громадянства РФ і відмови від нього.

"Можу лише сказати від себе, що коли цей законопроєкт дійде до стадії експертного обговорення і аналізу у мене, то я надам своє бачення (щодо нього - ред.)", - заявив Лубінець.

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Відповідаючи на питання про перспективи підтримки у парламенті цього законопроєкту, омбудсмен висловив думку, що ті нардепи, хто розуміє, що наразі це стосується понад 5 мільйонів громадян України, розуміють і те, що це дуже важливе питання, яким треба займатися.

Як повідомлялося, підозрюваний у воєнних злочинах президент Росії Володимир Путін підписав указ, що дозволяє депортувати жителів тимчасово окупованих територій України, які не взяли громадянство РФ. Указ передбачає, що громадяни України або власники "паспортів" маріонеткових "днр", "лнр" мають або стати громадянами Росії, або заявити, що не бажають цього робити. Ті, хто обере другий варіант, з 1 липня 2024 року вважатимуться іноземцями і, відповідно, можуть бути депортовані.
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Топ коментарі
+7
А потім знов подача заяви на отримання українського громадянства. Екзамен на володіння мовою, знання історії України і далі за списком.
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04.05.2023 21:57
+5
Тобто, ви збираєтесь визнати законним примусове набуття громадянства РФ в окупації ?! Якщо мова за Крим та ін. там не в поспорті проблема а в голові - аусвайси на 20років без права голосу і зарплату з бюджету (х.з. може виключно для тих хто працював в бюджетній сфері, чи ще якось ) - і всі проблеми.
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04.05.2023 22:03
+5
Розробіть паспорт негромадянина тим місцевим, хто не здатен скласти іспити на громадянство.
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04.05.2023 22:07
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А потім знов подача заяви на отримання українського громадянства. Екзамен на володіння мовою, знання історії України і далі за списком.
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04.05.2023 21:57 Відповісти
всіх, кого з паспортами рф знайдемо на деокупованих територіях тобто кацапів, фсб-ників? Ну бо саме це в законі і буде. Бо громадян України, яких в окупації змусили взяти паспорт рф це все не стосується, адже це все незаконне, це ще один злочин кацапів.
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04.05.2023 23:08 Відповісти
кацапня понавезена підлягає знищенню або депортації, а українцям, яким дали кацапські аусвайси екзамени, перевірка СБУ і позбавлення права голосування і обиратись довічно.
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05.05.2023 07:17 Відповісти
У нас в країні демографічна криза, одна з найнижчих народжуваностей в Європі, мільйони людей виїхали та не повернуться. Ніхто не буде ще більше намагатися зменшити населення якимись утисками наших громадян в окупації. Це просто ідіотизм.
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05.05.2023 02:35 Відповісти
нам піфіг що там Великобританщині, у нас свої проблеми, а що робити зі зрадниками самі вирішимо.
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05.05.2023 07:19 Відповісти
Тобто, ви збираєтесь визнати законним примусове набуття громадянства РФ в окупації ?! Якщо мова за Крим та ін. там не в поспорті проблема а в голові - аусвайси на 20років без права голосу і зарплату з бюджету (х.з. може виключно для тих хто працював в бюджетній сфері, чи ще якось ) - і всі проблеми.
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04.05.2023 22:03 Відповісти
виглядає на те, що вони збираються замість допомогати нашім родинам нашім дітям, просто залатати демографічні рани руснею, яка побіжить з рашки як клопи від окропу.

Тією самою руснею, яка ці рани нам нанесла.
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04.05.2023 23:02 Відповісти
Розробіть паспорт негромадянина тим місцевим, хто не здатен скласти іспити на громадянство.
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04.05.2023 22:07 Відповісти
Гарна ідея, в країні з демографічною катастрофою яка вже втратила мільйони людей біженцями та ненародженими, намагатися шукати ідеальних українців, проводити якісь іспити на відсіювання власного населення собі у шкоду.
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05.05.2023 02:38 Відповісти
Так болить за мову окупанта, валянку?
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05.05.2023 03:46 Відповісти
Ти взагалі не зрозумів про що йде мова
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05.05.2023 10:21 Відповісти
Я тебе наскрізь бачу, кокошнику. Такі як ти складають п'яту під×уйловську колону у країнах Балтії.
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05.05.2023 10:54 Відповісти
амністія зрадників.
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04.05.2023 22:14 Відповісти
саме так, бо "втрачене" в окупації громадянство України насправді не втрачене. Так само як і "набуте" в окупації громадянство рф зовсім не набуте, це незаконний папірець, який навіть для кацапів нічого не значить. Тоді для чого цей закон?
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04.05.2023 23:04 Відповісти
Шукаєте хороших кацапів!
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04.05.2023 22:16 Відповісти
Йде мова про громадян України на окупованій території, які взяли російські паспорти з причин безпеки.
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05.05.2023 02:41 Відповісти
Здали південь тепер героїчно вирішують проблеми.
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04.05.2023 22:56 Відповісти
тільки чиї проблеми вони вирішують? явно не наші проблеми і не людей, яких в окупації змусили до паспорта рф. Це незаконні дії, злочин етноциду. А цим законом вони цей злочин легалізують?
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04.05.2023 23:06 Відповісти
Почему после?
Уже давно должна быть решена проблема получения укр гражданства без разрешения с рашки..... Российские добробаты на 9м году войны не могут у наших политиканов и чинушь получить украинский паспорт.... А они в отл от Новинского и Невзорова кровь проливали за Украину.
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04.05.2023 23:49 Відповісти
Що це за маячня? Яких 5 млн на укр. громад.? Нащо нам цей зброд?
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05.05.2023 01:34 Відповісти
Ви стверджуєте що Україні не потрібне додаткове населення? Ви в курсі що нас зараз без Криму, Донбасу та біженців десь максимум 30 мільйонів, майже немає дітей та молоді?
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05.05.2023 02:42 Відповісти
Я стерджую - сєпарів і вату на х*й з України, нові анексії і війни нам не потрібні.
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05.05.2023 02:56 Відповісти
так, я стверджую. в мене 5-ро дітей. Троє синів і двоє доньок. І ми з дружиною українці з діда-прадіда. І мені не потрібні будь-хто з укр. паспортом чи громадянством без нашого коріння!
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06.05.2023 01:22 Відповісти
Здається Зе суки хочуть натуралізувати кацапів на Донбасі і в Криму, надавши їм громадянство України. Мабуть ще один пункт Оманських домовленостей.
Яка ануляція кацапського громадянства дебіли, як що у наших людей є паспорт громадянина України на руках
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05.05.2023 02:55 Відповісти
 
 