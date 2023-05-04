Казахстан з 8 травня заборонить експорт нафтопродуктів до російського порту Тамань
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"Казахстанські залізниці", найбільший оператор магістральної залізничної мережі Казахстану, з 8 травня заборонить транспортування нафтопродуктів до російського чорноморського порту Тамань.
Жодних причин заборони у документі державного залізничного оператора, який видали вантажовідправникам, не вказано, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Трейдери заявили, що термінал продовжує обробляти нафтопродукти та скраплений нафтовий газ.
Залізниці РФ також обмежили доставку в Тамань із середи до подальшого повідомлення після пожежі на паливній базі поблизу кримського мосту.
Таманський нафтоперевантажувальний хаб має потужність обробки 20 мільйонів тонн сирої нафти, нафтопродуктів і зрідженого газу на рік. У 2022 році він обробив 7,3 мільйона тонн нафтопродуктів із Росії, Казахстану та Киргизстану.
Торік експорт Казахстану через Тамань сягнув понад 1 мільйона тонн мазуту, близько 230 тисяч тонн зрідженого газу та близько 74 тисяч тонн вакуумного газойлю.
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https://www.reuters.com/world/europe/rail-deliveries-russias-taman-port-restricted-after-fuel-depot-fire-2023-05-03/
Вот и вся причина...
Казахстан, Туреччина, Грузія, Ізраїль, Китай, Вірменія, Бразилія, Індія, Киргизстан, Мексика, Нікарагуа, Сербія, Сингапур, Південна Африка, Тайвань, Таджикистан, ОАЕ, Узбекистан.
Про це йдеться у списку Міністерства фінансів США.
Основной нефтяной порт казахов находится в Новой Озереевке под Новороссийском. Туда в 30 раз больше качают нефти, чем в Тамань.