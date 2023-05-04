Казахстан з 8 травня заборонить експорт нафтопродуктів до російського порту Тамань

"Казахстанські залізниці", найбільший оператор магістральної залізничної мережі Казахстану, з 8 травня заборонить транспортування нафтопродуктів до російського чорноморського порту Тамань.

Жодних причин заборони у документі державного залізничного оператора, який видали вантажовідправникам, не вказано, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Трейдери заявили, що термінал продовжує обробляти нафтопродукти та скраплений нафтовий газ.

Залізниці РФ також обмежили доставку в Тамань із середи до подальшого повідомлення після пожежі на паливній базі поблизу кримського мосту.

Таманський нафтоперевантажувальний хаб має потужність обробки 20 мільйонів тонн сирої нафти, нафтопродуктів і зрідженого газу на рік. У 2022 році він обробив 7,3 мільйона тонн нафтопродуктів із Росії, Казахстану та Киргизстану.

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Торік експорт Казахстану через Тамань сягнув понад 1 мільйона тонн мазуту, близько 230 тисяч тонн зрідженого газу та близько 74 тисяч тонн вакуумного газойлю.