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Казахстан з 8 травня заборонить експорт нафтопродуктів до російського порту Тамань

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

нафта

"Казахстанські залізниці", найбільший оператор магістральної залізничної мережі Казахстану, з 8 травня заборонить транспортування нафтопродуктів до російського чорноморського порту Тамань.

Жодних причин заборони у документі державного залізничного оператора, який видали вантажовідправникам, не вказано, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Трейдери заявили, що термінал продовжує обробляти нафтопродукти та скраплений нафтовий газ.

Залізниці РФ також обмежили доставку в Тамань із середи до подальшого повідомлення після пожежі на паливній базі поблизу кримського мосту.

Таманський нафтоперевантажувальний хаб має потужність обробки 20 мільйонів тонн сирої нафти, нафтопродуктів і зрідженого газу на рік. У 2022 році він обробив 7,3 мільйона тонн нафтопродуктів із Росії, Казахстану та Киргизстану.

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Торік експорт Казахстану через Тамань сягнув понад 1 мільйона тонн мазуту, близько 230 тисяч тонн зрідженого газу та близько 74 тисяч тонн вакуумного газойлю.
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Топ коментарі
+10
а смысл туда поставлять? оно всё равно там сгорит на нефтехранилищах.
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04.05.2023 22:11
+8
Ильский НПЗ на Кубани вчера
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04.05.2023 22:14
+7
Ставрополь сегодня
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04.05.2023 22:13
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а смысл туда поставлять? оно всё равно там сгорит на нефтехранилищах.
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04.05.2023 22:11 Відповісти
Ставрополь сегодня
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04.05.2023 22:13 Відповісти
Ильский НПЗ на Кубани вчера
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04.05.2023 22:14 Відповісти
Нефтехранилище в Волне (Тамань) вчера
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04.05.2023 22:18 Відповісти
3 мая (Рейтер) - Железнодорожные поставки в российский черноморский порт Тамань будут ограничены до дальнейшего уведомления, Российские железные дороги говорится на его веб-сайте, после того как российские официальные лица заявили о склад топлива загорелся рядом с важным мостом, соединяющим материковую часть России с Крымом.

https://www.reuters.com/world/europe/rail-deliveries-russias-taman-port-restricted-after-fuel-depot-fire-2023-05-03/

Вот и вся причина...
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04.05.2023 22:50 Відповісти
так и я ж об этом - у вас там сплошные возгорания пошли.
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04.05.2023 23:19 Відповісти
У нас нечему особо гореть, все закупаем.
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04.05.2023 23:21 Відповісти
не знаю, может вы дрова закупаете.
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04.05.2023 23:23 Відповісти
...таке
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04.05.2023 22:17 Відповісти
Казахам треба отгороджуватись від кацапів стіною і міни, міни, міни кругом тикать, шоб не прилізли
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04.05.2023 22:21 Відповісти
Казахстану би в лушпайкофюрера повчитися сракою вихляти - там академія!
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04.05.2023 22:22 Відповісти
Чекаю на висери "Казахі, братья! ви чіто!?" від куколда симоняніхи!))
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04.05.2023 22:22 Відповісти
А шо такоє?! А шо случілось?! Можемо ми якось допомогти
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04.05.2023 22:27 Відповісти
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04.05.2023 22:30 Відповісти
Це вже схоже на відмову в страхуванні авіаперельотів в Україну на початку лютого 2022 , чи ще ні? А на переїзд посольств з Києва до Львова і Польщі? На те , що сивео йде "па плану, чьотка па графіку" - точно схоже.
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04.05.2023 22:38 Відповісти
Країни, які допомагають параші обходити санкції:
Казахстан, Туреччина, Грузія, Ізраїль, Китай, Вірменія, Бразилія, Індія, Киргизстан, Мексика, Нікарагуа, Сербія, Сингапур, Південна Африка, Тайвань, Таджикистан, ОАЕ, Узбекистан.
Про це йдеться у списку Міністерства фінансів США.
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04.05.2023 22:50 Відповісти
Торік експорт Казахстану через Тамань сягнув понад 1 мільйона тонн мазуту, близько 230 тисяч тонн зрідженого газу та близько 74 тисяч тонн вакуумного газойлю. Джерело: https://censor.net/ua/n3416390

Основной нефтяной порт казахов находится в Новой Озереевке под Новороссийском. Туда в 30 раз больше качают нефти, чем в Тамань.
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04.05.2023 22:56 Відповісти
 
 