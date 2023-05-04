Протягом 4 травня росіяни 14 разів обстріляли Сумщину - зафіксовано 90 вибухів, - ОВА

Протягом дня росіяни здійснили 14 обстрілів прикордонних громад. Зафіксовано близько 90 вибухів. Обстрілів зазнали населені пункти Юнаківської, Білопільської, Хотінської, Миропільської, Краснопільської, Шалигинської, Новослобідської Великописарівської громад

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Сумської ОВА.

У повідомленні зазначається: "Юнаківська громада: зранку по території громади росіяни били з артилерії – 5 вибухів. Внаслідок обстрілу пошкоджено одне приватне домогосподарство.

Білопільська громада: був мінометний обстріл – 7 вибухів. Внаслідок обстрілу пошкоджено два приватних домогосподарства. Мінометні обстріли продовжились – 8 вибухів.

Хотінська громада: здійснено мінометний обстріл (10 вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджено будинок культури та 2 житлових будинки.

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Краснопільська громада: зафіксовано 12 вибухів з міномету.

Новослобідська громада: були мінометні обстріли (16 вибухів). Внаслідок одного з обстрілів (1 вибух) отримав поранення місцевий житель.

Миропільська громада: 6 мін скинули росіяни на територію громади.

Великописарівська громада: здійснено мінометний обстріл (6 вибухів).

Шалигинська громада: росіяни били з артилерії – 13 вибухів".

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