4 травня під час планового польоту безпілотник Bayraktar TB2 втратив керування та був знищений, - Повітряні Сили

Командування Повітряних Сил оприлюднило інформацію про те, що 4 травня у небі над Києвом безпілотник Bayraktar TB2 втратив керування та був знищений розрахунками мобільних вогневих груп.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Командування Повітряних Сил.

У повідомленні зазначається: "4 травня близько 20 години у Київської області, під час планового польоту, втратив керування БпЛА Bayraktar TB2.

Оскільки неконтрольоване перебування БпЛА у небі столиці могло привести до небажаних наслідків, було прийнято рішення про застосування розрахунків мобільних вогневих груп.

Ціль – знищено!

Шкода, але це техніка, і такі випадки трапляються. Імовірно йдеться про технічну несправність, причини встановлюються. Внаслідок бойової роботи та падіння уламків БпЛА жертв та постраждалих немає".

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