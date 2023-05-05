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4 травня під час планового польоту безпілотник Bayraktar TB2 втратив керування та був знищений, - Повітряні Сили

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

байрактар

Командування Повітряних Сил оприлюднило інформацію про те, що 4 травня у небі над Києвом безпілотник Bayraktar TB2 втратив керування та був знищений розрахунками мобільних вогневих груп.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Командування Повітряних Сил. 

У повідомленні зазначається: "4 травня близько 20 години у Київської області, під час планового польоту, втратив керування БпЛА Bayraktar TB2.

Оскільки неконтрольоване перебування БпЛА у небі столиці могло привести до небажаних наслідків, було прийнято рішення про застосування розрахунків мобільних вогневих груп.

Ціль – знищено!

Шкода, але це техніка, і такі випадки трапляються. Імовірно йдеться про технічну несправність, причини встановлюються. Внаслідок бойової роботи та падіння уламків БпЛА жертв та постраждалих немає".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повітряна тривога у Києві. У столиці чути вибухи. У Солом’янському районі виникла пожежа

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+38
По моему нас держат за идиотов. То есть воизбежание неконтролируемого падения его сбили над центром столицы и он контролируемо упал на город, отчего произошло несколько контролированных возгораний зданий на земле?
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04.05.2023 23:12
+26
Виправдання дибільне як і ситуція, хтось пустив без координації, хтось збив, короче дибіли, кацапи ржуть
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04.05.2023 23:11
+26
собирают всей страной на байрактар чтобы потом над городом сбить и пожар устроить...
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04.05.2023 23:16
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1. Наблюдение. 2. Быстрое реагирование. А ты что думаешь орки не будут пытаться использовать дрг далеко в тылу? тем более зрады у вас хватает
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05.05.2023 08:34 Відповісти
під час планового польоту, втратив керування БпЛА Bayraktar TB2. - все згідно рашистських планів ,та був знищений розрахунками мобільних вогневих груп.
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04.05.2023 23:47 Відповісти
він кругів з шість навернув над С , а збили чогось над МН ..
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04.05.2023 23:50 Відповісти
во 1ых я боюсь спросить сколько он стоил, а 2х, каким местом думал тот, кто его запускал над центром города?
не хочется вспоминать лаврова к ночи, но дебилы, б*ля
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04.05.2023 23:57 Відповісти
Шахиды запускали ночью раньше. Тут решили запустить вечерком и это наложилось на плановый полет Байрактара. А те кто стрелял о Байрактаре, наверное, не знал и сбивал все что летало.
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05.05.2023 00:00 Відповісти
5$ млн. 1. Наблюдение. 2. Быстрое реагирование.
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05.05.2023 08:35 Відповісти
Очевидно, шо то брехня. Але правду ми все одно не дізнаємся... як і про метеорит над Києвом і супутник НАСА, що теж є брехнею...
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05.05.2023 00:04 Відповісти
А супутник притули і армію дронів помсти - хто бачив,нє?
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05.05.2023 00:25 Відповісти
ты що, кацап - "какіє ваши доказатєльства?" (сарказм). Тут прийнято вірити. Сказали що збили 10 Іл з десантом над Васильковом - маєш вірити, інакше "кацап". Сказали що "кацапи переоблучілісь в Чорнобильській Зоні" - вір, а хто сумнівається - той агент фсб.
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05.05.2023 02:45 Відповісти
Ну ти, кхм ... (дядя), і ... (обізваний унилою лошаддю) - на посилання, читай
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05.05.2023 03:51 Відповісти
Ще й толкової інформації немає - але рашка, скабєєва салавйов - вже захлинаються в екстазі.
Питання - а нахвуя так оперативно пиззіть?
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05.05.2023 00:07 Відповісти
Це якийсь сюр -збивають над майданом видно на відео що уламки падають за бувший жовтневий палац ,а горить за пару км в соломянському районі тц від тих самих уламків?
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05.05.2023 00:08 Відповісти
Да, скорее всего произошла путаница из-за несогласованности действий. Но всем критикующим стоит помнить о том, что лучше наше ПВО будет иногда сбивать наши же беспилотники, чем пропустит чужой. Скорее всего это был косяк оператора БПЛА, а вот ПВО-шники отработали на отлично.
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05.05.2023 00:10 Відповісти
Я помню как наши героически сбили свой же самолет под Запорожьем и расколошматили какой-то отряд под Киевом, который был просто другой частью, а их приняли за русских. И это то чем они хвалились, а сколько идиотизма неизвестно так как о нем никто не говорит.
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05.05.2023 01:00 Відповісти
Это война, а не компьютерная игра, где над персонажами висит флажок.
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05.05.2023 02:20 Відповісти
Сложно включать мозги, когда страшно. Стресс притупляет когнитивные способности. А флажка нет.
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05.05.2023 02:22 Відповісти
Это был расстрел 101-й бригады (охрана Генштаба) на Нивках, группа машин с БТР и бензовозом двигались ночью для скрытности, доморощенные воины их расхерачили на пр.Победы с моста возле метро Бересрейская, о чем радостно доложили по всем новостям. Сейчас родные погибших требуют установить личности "героев" и притянуть их к суду, но "герои" мужественно скрываются. Об этом подробно писал сам господин Бутусов, можно в его блогах почитать. Также пан Юрий написал следующую вещь - нет ни одного подтвержденного случая выявления ДРГ противника в Киеве.
Та же БТР которая в первый день раздавила легковушку с дедом, наворачивая круги по Оболони - это были свои, убегающие от "прорвавшегося противника".
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05.05.2023 02:53 Відповісти
ятеж чув, що жодна ворожа дрг в Київ чи навіть околиці не заходила
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05.05.2023 13:17 Відповісти
Не даремно боневтік сьогодні таки втік за кордон. Савпадєніє?
І скажіть ,якого буя бойовий безпілотник (завдання якого ураження наземних цілей ) літає над центром Києва? Що, падаючі на дитсадки гелікоптери з міністрами нічому не вчать?
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05.05.2023 00:23 Відповісти
А це часом не цього літуна сьогодні збили над Києвом, що на відео?
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05.05.2023 00:26 Відповісти
Блідь... А ТБ-2 - немаленьке. Невже його силует наше ППО спутало з Орлан-10?
І якого дідька воно літало над містом?
"Дружній вогонь"?
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05.05.2023 00:45 Відповісти
А небыло мысли, что кацапы могли захватить хотя бы 1 Байрактар и запустить его на Киев? ПВО должен сбивать все, что не откликается на "свой-чужой".
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05.05.2023 01:09 Відповісти
Они бы может и могли, но все Байрактары которые летали поблизости от противника, посбивали в первые 2 недели. Те что остались использовались для операции по "отрицательному всплытию" крейсера маськва, ну и как видим еще что-то осталось в тылу. Я Жданову задавал вопрос на Ютубе по Байрактарам, когда он в первые недели войны вел вопросы-ответы, но господин Жданов именно мой вопрос обошел молчанием почему-то. Хотя про то как украинская диверсионная группа элементарно перехватит пуск ядерной ракеты и захватит ядерную базу, если москали попытаются запулить ЯО по Украине, описывал долго и в красках.
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05.05.2023 03:25 Відповісти
Всі ті жданови та світани-фантастичні 3,14дуни. Хочеться заїхати хоч раз в іпало,щоб туфту не несли. Ішли б воювати.
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05.05.2023 05:46 Відповісти
орлан 10 до Киева не долетит у него модуль связи расчитан максимум на 120 км - а в реальности помех рэп ещё меньше
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05.05.2023 08:38 Відповісти
кацы уже обка*лись от счастья, как хохлы сами себя обстреляли((
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05.05.2023 03:20 Відповісти
ну мы на их месте тоже радовались бы. Например, когда они бомбу на Белгород уронили - это же круто было.
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05.05.2023 03:26 Відповісти
Три бомби
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05.05.2023 04:44 Відповісти
Весь Киев снимал, видно было что Байрактар. Как такое скроешь.

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05.05.2023 04:17 Відповісти
Без слів. Одні емоції...
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05.05.2023 04:54 Відповісти
Давно не було чути про Байрактар
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05.05.2023 04:43 Відповісти
А куди їх засунеш? Це грізна зброя проти дикунів з палками. З ППО ними не повоюєш.
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05.05.2023 05:49 Відповісти
Видать плохо работает в условиях применения РЭБ. Наверное хорош он только против армянских партизан...
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05.05.2023 08:23 Відповісти
Когда я это же самое писал по итогам применения в Сирии, несколько лет назад, местные дурачки меня обозвали агентом параши и забанили.
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05.05.2023 09:46 Відповісти
А какой завод вообще приедет если только за подключение к электросетям требуют 10 миллионов долларов? Почему оказалось что в рашке иностранных компаний как грязи, когда в Украине это всегда была большая редкость? Вопрос риторический.
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05.05.2023 08:09 Відповісти
Друже, "обиделись" и уничтожили аппарат стоимостью $5 млн? За обиду проср@ть $5 млн? А может эти бабки волонтеры собирали, долар к долару. Операторы и те кто управляют байрактарами- без этих птичек - очень плохая пехота. Для них потеря хотя бы 1 аппарата трагедия. А технику орков которую ЗСУ отжимают в исправном состоянии из-за "обиды" на парашу, тоже уничтожают? или используют по назначению? Или вы командование и операторов БПЛА -за дэбилов считаите?
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05.05.2023 08:21 Відповісти
Так розумію - "прильоти" в Соломенці - це результат невдалої роботи ППО по своєму ж Байрактару? Взагалі історія якась дуже мутна. Шкоди від роботи ППО по Байрактару в місті може бути в рази більше, ніж від його падіння. Він же був без озброєння? Скінчилось б пальне - спланував би собі на землю, можливо б вдалося полагаодити і точно - розібратись "чому він втратив керування"
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05.05.2023 07:29 Відповісти
Летел высоко прямо на видосах. Спокойно улетел бы за город. По-моему сбили потому что думали что это вражеский беспилотник.
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05.05.2023 07:37 Відповісти
На відео чутно "він по колу літає".
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05.05.2023 07:55 Відповісти
видео не дает понимание высоты полета объекта, байрактары над Киевом имеют две задачи: 1. Наблюдение. 2. Быстрое реагирование на угрозу (узкие всегда будут использовать дрг, даже далеко за линией фронта). Отказ оборудования случается ППО централизовано - силэт байрактар от шахеда отличается. Если аппарат теряет котроль то его уничтожение если есть возможность - стандартная процедура. Аргумент "дали бы улететь" - куда ? в белларуссию? дальность полёта позволяет
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05.05.2023 08:27 Відповісти
Из Киева прямо улетел бы в Беларусь? Сбили бы где безопаснее. Или ПВО только Зеленского охраняет?
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05.05.2023 08:37 Відповісти
не знаю мотивов командиров отдававших приказ, но инструктор по тактической подготовке, всегда нас учит - если открывается возможность гарантированного поражения цели, не оставляй ее для других, в надежде, что другой поразит - используй.
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05.05.2023 08:43 Відповісти
а вот Юрий Бутусов пишет что на сегодняшний день нет ни одного подтвержденного факта ДРГ в Киеве за всю войну. Да и как бы Байрактар обнаружил ДРГ? А никак.
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05.05.2023 09:44 Відповісти
не буду спорить с Юрием Бутусовым, но расскажу одну историю, которая случилась в Кишиневе летом 92- года. У края Кишинева в сторону Аэропорта (Тирасполя) есть подлесок, большой зеленый массив (выше озера "восьмерки" местные его хорошо знают) и там хорошо бегать - тропинки дикие, зелени, деревьев много и он большой. И вот в один день, законопослушный гражданин обратился в полицию, со следующим заявлением, что совершая пробежку, на одном из участков леса он наткнулся на группу вооруженных людей, без опозновательных знаков. Которые его остановили, допросили (на русском) и ... отпустили. Наши "злые языки" утверждают, что гражданин чудом остался жив благодаря тому, что говорил по русски без молдавского акцента и то что это была русская дрг. Хотя официально, возле Кишинева и в других тыловых зонах ДРГ уzzких во время всего "приднестровского конфликта выявлено не было". Как нам тогда не хватало Байрактаров.
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05.05.2023 10:54 Відповісти
последнее предложение - щютка
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05.05.2023 10:58 Відповісти
Так, а може й до кремля долетів би…
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05.05.2023 10:13 Відповісти
Свое же РЭБ заглушило. Банальный бардак
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05.05.2023 08:48 Відповісти
по поводу РЭБ, оно "свои" частоты не глушит.
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05.05.2023 09:15 Відповісти
Думаю вы ошибаетесь, иначе чтоб обойти нашу глушилку достаточно использовать наши же частоты
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05.05.2023 09:27 Відповісти
не специалист в этой области, но припоминаю такое понятие «плавающей» частоты под названием Speed Step, ее даже на гражданке используют и это уже усложняет работу рэб.
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05.05.2023 10:16 Відповісти
Як уж зовсім "теорія заговору" - можливо спеціально спланована дискредитація Байрактару, з тим щоб перенаправити кошти з їх купівлі на проекти з виробництва БПЛА якихось зелених слуг. Але ж турки мають провести розслідування, де, думаю доведуть, що не було ніякої "втрати керування".
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05.05.2023 07:51 Відповісти
Та це спноперація, щоб узбагоїти рашистів, типу, дивіться, і у нас до центру Києва безпілотник долетів, хотів наш прапор на Хрещатику збити. Так що ми квити, спокійно, ядерну бомбочку ховаємо. Як вам таке?
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05.05.2023 07:52 Відповісти
Скоріше - це спецоперація по розкраданню бюджетних мільйонів у змові з турками, на закупівлі їх розпіарених "вундервафель", одна з яких втратила керованість над своєю територією. Зайва демонстрація того, що співвідношення ціна/якість/бомбове навантаження цих туркольотів розбалансоване в бік невиправданого завищення вартості
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05.05.2023 08:28 Відповісти
Чьотко)))
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05.05.2023 11:56 Відповісти
Може хтось дуже перемандражировал)
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05.05.2023 11:57 Відповісти
А на фига он нужен был над Киевом? Видосики снимать?
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05.05.2023 08:20 Відповісти
Тривогу було оголошено спочатку у Київській області, лише через деякий час-у Києві.
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05.05.2023 08:32 Відповісти
А от мені цікаво, що Байрактар робив над Києвом, хто на те дав команду і з якою метою...
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05.05.2023 08:29 Відповісти
Може, збився з курсу. Мав літати десь під Києвом, а залетів в Солом'янський район. Можливо, цим БПЛА перевіряли нові системи ППО, чи їх радари виявлять ціль такого типу
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05.05.2023 08:35 Відповісти
Это нормальная практика у военных летать над городами.
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05.05.2023 09:55 Відповісти
Насправді маю тільки одне запитання.
А НА ХІБА ПРО ЦЕ РОЗКАЗУВАТИ???ГА??
Ну шо ви за люди, *** вашу мать! Можна не постити сторіси кожен раз як щось на війні трапляється?
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05.05.2023 09:10 Відповісти
Чому ніхто не запитує (і влада не каже):

Як того байрактара не могли збити так довго. Було чутно не меньше 12 гучних бахів ппо + стрілкову зброю.
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05.05.2023 09:12 Відповісти
Так, рассказываю как киевлянин. Сперва минут пятнадцать слышны были очереди и отдельные бахи со стороны Соломенки. Потом пауза и сильный бах. Видел черный клуб дыма, проплывающий со стороны урядового кварталу в сторону Бессарабки и пожарные машины, ехавшие по Толстого в сторону Соломенки. На промелькнувших видосиках беспилотник сбили где- то над стадионом Динамо. Вопрос - а что причина пожара на Соломенке?
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05.05.2023 09:57 Відповісти
Уточняю - пожар был в торговом центре возле вокзала (бывший круглый базар).
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05.05.2023 10:40 Відповісти
От ******* наші люди в конспірологію погратися.

Явно виникла якась неузгодженість, що час від часу трапляєтсья на війні. З тих чи інших причин (технічних чи людських) байрактар опинився над містом, хоча не повинен був. ППО збило невідомий об'єкт, що і має робити апріорі.

Ситуація фігова і явно потребує розслідування причин неузгодженості, але не більше того.
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05.05.2023 10:59 Відповісти
так в сторону банкової летів) і хотів скинути на зелю подарунок від ердогана..
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05.05.2023 11:48 Відповісти
Проста тупість, над Київом ніхто нічого не тестує!!!!! Проложили неправильний маршрут, офіцери проє..али, попав під реб, сбились настройки, збили))))
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05.05.2023 11:53 Відповісти
Так їх два було, один так втратив керування, що пролетів прямо над опой резидента і верховною синагогою, а другий впав, як завжди, поруч з ДТЕК і Київенерго. Мабуть їм там медом намазали.
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05.05.2023 12:25 Відповісти
Что-то не так во всей этой истории. Сбили Байрактар, когда он летел к Днепру, и упасть должен был где-то на его склонах в Мариинском парке. А взрыв был возле ж/д вокзала, в противоположной стороне.
Возможно, управление им захватили кацапы, запустили ракету, которая попала в ювелирный завод и вызвала пожар, а наши потом его сбили над Липками чтобы не запустил что-то еще? Или кацапы ним управляли, или оператор поехал крышей, хотел по Банковой грохнуть?
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05.05.2023 13:03 Відповісти
В любой ситуации самое простое объяснение - самое вероятное.
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05.05.2023 13:17 Відповісти
самое простое объяснение -******ли
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05.05.2023 23:25 Відповісти
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