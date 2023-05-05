4 травня під час планового польоту безпілотник Bayraktar TB2 втратив керування та був знищений, - Повітряні Сили
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Командування Повітряних Сил оприлюднило інформацію про те, що 4 травня у небі над Києвом безпілотник Bayraktar TB2 втратив керування та був знищений розрахунками мобільних вогневих груп.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Командування Повітряних Сил.
У повідомленні зазначається: "4 травня близько 20 години у Київської області, під час планового польоту, втратив керування БпЛА Bayraktar TB2.
Оскільки неконтрольоване перебування БпЛА у небі столиці могло привести до небажаних наслідків, було прийнято рішення про застосування розрахунків мобільних вогневих груп.
Ціль – знищено!
Шкода, але це техніка, і такі випадки трапляються. Імовірно йдеться про технічну несправність, причини встановлюються. Внаслідок бойової роботи та падіння уламків БпЛА жертв та постраждалих немає".
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не хочется вспоминать лаврова к ночи, но дебилы, б*ля
Питання - а нахвуя так оперативно пиззіть?
Та же БТР которая в первый день раздавила легковушку с дедом, наворачивая круги по Оболони - это были свои, убегающие от "прорвавшегося противника".
І скажіть ,якого буя бойовий безпілотник (завдання якого ураження наземних цілей ) літає над центром Києва? Що, падаючі на дитсадки гелікоптери з міністрами нічому не вчать?
І якого дідька воно літало над містом?
"Дружній вогонь"?
А НА ХІБА ПРО ЦЕ РОЗКАЗУВАТИ???ГА??
Ну шо ви за люди, *** вашу мать! Можна не постити сторіси кожен раз як щось на війні трапляється?
Як того байрактара не могли збити так довго. Було чутно не меньше 12 гучних бахів ппо + стрілкову зброю.
Явно виникла якась неузгодженість, що час від часу трапляєтсья на війні. З тих чи інших причин (технічних чи людських) байрактар опинився над містом, хоча не повинен був. ППО збило невідомий об'єкт, що і має робити апріорі.
Ситуація фігова і явно потребує розслідування причин неузгодженості, але не більше того.
Возможно, управление им захватили кацапы, запустили ракету, которая попала в ювелирный завод и вызвала пожар, а наши потом его сбили над Липками чтобы не запустил что-то еще? Или кацапы ним управляли, или оператор поехал крышей, хотел по Банковой грохнуть?