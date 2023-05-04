Нідерланди підготували для Міжнародного кримінального суду мобільну лабораторію для судмедекспертизи в Україні

Нідерланди підготували для потреб Міжнародного кримінального суду мобільну лабораторію для судмедекспертизи в Україні.

Про це заявила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, під час візиту Президента Володимира Зеленського на базу Королівських військово-повітряних сил Нідерландів, повідомляє сайт Президента, передає Цензор.НЕТ.

Міністр оборони повідомила, що Нідерланди підготували для потреб Міжнародного кримінального суду мобільну лабораторію для судмедекспертизи в Україні. Це дуже важливо для притягнення до відповідальності винних у злочинах.

Вона наголосила, що Нідерланди продовжать допомагати українському народові в його прагненні відбити російську агресію.

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"Ми й далі робитимемо значний внесок у зміцнення військового потенціалу України. Зараз і в майбутньому, так довго, як це буде потрібно", – зазначила Оллонгрен.