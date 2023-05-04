УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10042 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні
468 1
судмедекспертиза (32) Міжнародний_кримінальний_суд (167)

Нідерланди підготували для Міжнародного кримінального суду мобільну лабораторію для судмедекспертизи в Україні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

суд,мкс,гаага,кримінальний,міжнародний

Нідерланди підготували для потреб Міжнародного кримінального суду мобільну лабораторію для судмедекспертизи в Україні.

Про це заявила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, під час візиту Президента Володимира Зеленського на базу Королівських військово-повітряних сил Нідерландів, повідомляє сайт Президента, передає Цензор.НЕТ.

Міністр оборони повідомила, що Нідерланди підготували для потреб Міжнародного кримінального суду мобільну лабораторію для судмедекспертизи в Україні. Це дуже важливо для притягнення до відповідальності винних у злочинах.

Вона наголосила, що Нідерланди продовжать допомагати українському народові в його прагненні відбити російську агресію.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський зустрівся з президентом МКС Хофманскі: Результат для України - конкретні вироки всім російським воєнним злочинцям. ВIДЕО

"Ми й далі робитимемо значний внесок у зміцнення військового потенціалу України. Зараз і в майбутньому, так довго, як це буде потрібно", – зазначила Оллонгрен.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мобільна лабораторія це звісно добре, але велика кількість далекобійної зброї - значно краще
показати весь коментар
05.05.2023 07:37 Відповісти
 
 