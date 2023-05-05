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госпіталізація (176) Запорізька область (2562) втрати (3820)

Російські окупанти зазнають значних втрат - на Запоріжжі перебудували школу на військовий шпиталь, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,армія

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо втрат росіян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Російські окупаційні війська продовжують зазнавати великих втрат на полі бою, всі медичні заклади на тимчасово захопленій території переповнені пораненими окупантами.

Внаслідок чого противник продовжує обладнувати цивільні навчальні заклади під медичні установи. Так, в населеному пункті Мирне Запорізької області, спортивний зал місцевої школи окупанти облаштовують під військовий шпиталь.

При цьому, російські загарбники примушують викладацький склад продовжувати освітній процес з обов’язковим відвідуванням школи дітьми.

Автор: Роман Свиридович
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Може переобладнали???? Бо перебудували..
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05.05.2023 00:37 Відповісти
пусть не останавливаются - завозят холодильники и дальше перестраивают в морг.
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05.05.2023 00:40 Відповісти
Здохни в муках к@ц@пський окупант.
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05.05.2023 00:44 Відповісти
А чого не жахнуть по цій школі і не позбавити поранених орків від болю?
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05.05.2023 01:47 Відповісти
Почитай Женевську конвенцію А на ту "заяву", що потім від тебе послідує - "А вони ж б"ють!", я завжди відповідаю: "Так ти ставиш "знак рівності" між нами й ними? То чим тоді ми від них відрізняться будемо? Лише кольором прапора і Тризубом"? Але головне не в тому: практика судів над воєнними злочинцями така: якщо підсудний доведе, що сторона-переможець вчиняла подібні злочини, то звинувачення анулюється Саме так адмірал Деніц врятував свою шию від петлі у Нюрнберзі Він довів, що моряків противника з потоплених суден, які рятувалися на щлюпках та плотах, розстрілювали і британці з американцями І був за цим пунктом виправданий У тебе є бажання дать можливість Путіну і його посіпакам виправдаться в Гаазі?
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05.05.2023 02:07 Відповісти
Гуманізм з москалями до добра не приведе!! Вони прикриваються конвенціями і дітьми і ******** українські школи й лікарні. Бомбанути вночі, коли там дітей нема й проблема закрита, надіюсь координати відомі.
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05.05.2023 09:21 Відповісти
В Конвенції мова не про школу йде а саме про госпіталі Не сперечайся! Це я тобі кажу як спеціаліст Ми "втратимо" більше ніж виграємо від того Тим більше що кацапам їхнє лікування - додаткові витрати ліків та інших матеріальних засобів А також відволікання медперсоналу - якого у них і так не вистачає
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05.05.2023 09:32 Відповісти
Так і я про госпіталі, добивати треба.
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05.05.2023 09:36 Відповісти
По голові собі "добий" - може розуму додасться!
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05.05.2023 09:40 Відповісти
ну-ну, дограєтеся. Дай їм ще сигаретку...
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05.05.2023 12:16 Відповісти
Вони нашим хлопцям голови та статеві органи ріжуть, а ми їм 3 разове харчування. Наші з полону ледь живі повертаются, а вони з нашого полону як з курорту! Наші пенсіонери виживають на 2500 в місяць, а ми на одного орка 10.000 в місяць викидаємо! А що заважає годувати їх 1 раз на день ї тим, що ї свиней годують? Не думаю,що нам через це перестануть допомагати!
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05.05.2023 17:28 Відповісти
 
 