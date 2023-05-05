Російські окупанти зазнають значних втрат - на Запоріжжі перебудували школу на військовий шпиталь, - Генштаб
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Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо втрат росіян.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Російські окупаційні війська продовжують зазнавати великих втрат на полі бою, всі медичні заклади на тимчасово захопленій території переповнені пораненими окупантами.
Внаслідок чого противник продовжує обладнувати цивільні навчальні заклади під медичні установи. Так, в населеному пункті Мирне Запорізької області, спортивний зал місцевої школи окупанти облаштовують під військовий шпиталь.
При цьому, російські загарбники примушують викладацький склад продовжувати освітній процес з обов’язковим відвідуванням школи дітьми.
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