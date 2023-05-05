Отримано понад 16 тисяч звернень від росіян, готових здатися у полон, - проєкт "Хочу жити"
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Єдиний центр прийому звернень військовослужбовців рф та білорусі щодо здачі в полон "Хочу жить" отримав уже понад 16 тисяч звернень.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на брифінгу заявив спікер державного проєкту здачі в полон російських та білоруських військових "Хочу жить" Віталій Матвієнко.
"За квітень кількість звернень у нас зросла по відношенню до березня 2023 року на 10% і становить 3 200 звернень. Загалом за час існування проєкту ми отримали понад 16 тисяч звернень. І сайт відвідало більше як 36 мільйонів відвідувачів, із них 32 мільйони - з території російської федерації", - розповів Матвієнко.
Водночас керівник проєктів Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Скоцик уточнив, що "32 мільйони з російської федерації - це вже велика цифра, але "роскомнадзором" ведеться цілеспрямована боротьба з сайтом "Хочу жить".
"І на сьогодні кількість доменів, яка заблокована "роскомнадзором", перевищує 150. І раз у два-три дні робимо новий домен, домен - це фактично назва сайту для того, щоб росіяни могли ознайомитися з цим проєктом", - сказав Скоцик.
Як відомо, "Хочу жить" - державний проєкт, покликаний допомогти військовослужбовцям з рф безпечно здатися в полон. Відповідну інформацію російські військові та їхні родичі можуть отримати на телефонній лінії за номерами +380 95 68 86 888; +380 93 68 86 888; +380 97 68 86 888, а також на сайті проєкту.
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в зелених чомусь кацапські снайпера пуляють, а в інших ні.
все краще цю гидоту годувати, ніж хоч один українець загине знищюючі це їбануте стадо..
Це Зе влада буде казати що вона взяла у полон без єдиного постріла 20 бригад кацапських вояків,
Дристович так точно
Дістала ця совкова показуха. ******* кількість дзвінків (а рашисти дзвонять просто щоб потролити) та видають за "перемогу".
отже, усі оті 32 мільйони з росії насправді не з росії а НЕ З УКРАЇНИ.
а не з України це з усього світу.
отже, якщо якийсь бушмен з африки клікне по сайту то радісний український посадовець відрапортує що ще один росіянин хоче здатися в полон.
дебіли, бл.