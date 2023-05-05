УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10123 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
2 867 36
армія РФ (13478) полон (1296)

Отримано понад 16 тисяч звернень від росіян, готових здатися у полон, - проєкт "Хочу жити"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

полон

Єдиний центр прийому звернень військовослужбовців рф та білорусі щодо здачі в полон "Хочу жить" отримав уже понад 16 тисяч звернень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на брифінгу заявив спікер державного проєкту здачі в полон російських та білоруських військових "Хочу жить" Віталій Матвієнко.

"За квітень кількість звернень у нас зросла по відношенню до березня 2023 року на 10% і становить 3 200 звернень. Загалом за час існування проєкту ми отримали понад 16 тисяч звернень. І сайт відвідало більше як 36 мільйонів відвідувачів, із них 32 мільйони - з території російської федерації", - розповів Матвієнко.

Водночас керівник проєктів Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Скоцик уточнив, що "32 мільйони з російської федерації - це вже велика цифра, але "роскомнадзором" ведеться цілеспрямована боротьба з сайтом "Хочу жить".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У квітні 3200 російських окупантів висловили бажання здатися у полон, - спікер держпроєкту "Хочу жити"

"І на сьогодні кількість доменів, яка заблокована "роскомнадзором", перевищує 150. І раз у два-три дні робимо новий домен, домен - це фактично назва сайту для того, щоб росіяни могли ознайомитися з цим проєктом", - сказав Скоцик.

Як відомо, "Хочу жить" - державний проєкт, покликаний допомогти військовослужбовцям з рф безпечно здатися в полон. Відповідну інформацію російські військові та їхні родичі можуть отримати на телефонній лінії за номерами +380 95 68 86 888; +380 93 68 86 888; +380 97 68 86 888, а також на сайті проєкту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Батько полоненого окупанта в телефонній розмові ствердно відповів на пропозицію вбити сина: "А давайте мы вашего сына убъем?", - "Бейте". ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+14
Краще б вказав кількість тих, хто реально здався за цією програмою. Бо "звернення" це абсолютно ні про що.
показати весь коментар
05.05.2023 01:39
+10
Якось насрати на мокшан. Тут інше, хто це бидло утримувати буде????
показати весь коментар
05.05.2023 01:19
+7
Я вибачаюсь, а ми наших полонених будемо обмінювати на "звернення" чи на реальних раша-полонених?
Дістала ця совкова показуха. ******* кількість дзвінків (а рашисти дзвонять просто щоб потролити) та видають за "перемогу".
показати весь коментар
05.05.2023 03:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
золкину придется резко увеличить штат интервьюеров, и просить финансирование из бюджета.
показати весь коментар
05.05.2023 00:58 Відповісти
А что толку с этих интервью, они себя изжили, уже ничего нового. Зато потом те же самые люди после обмена рассказывают как их заставляли говорить нужные слова.
показати весь коментар
05.05.2023 03:39 Відповісти
монетизация от канала идет на выкуп чмобов и прочей мрази, а эти деньги наши бойцы тратят на топливо, свой экип и прочие ништяки.
показати весь коментар
05.05.2023 03:45 Відповісти
та ще вони вже русским рабам співчувають - більше на них не наїзжають, ак поначалу.
показати весь коментар
05.05.2023 21:38 Відповісти
что-то слишком много...
показати весь коментар
05.05.2023 01:00 Відповісти
много чего? Звонков на горячую линию от троллей?
показати весь коментар
05.05.2023 03:05 Відповісти
та не много, зато факт "перед всупом в армію, русские рабьі фактично питають дозволу в українців!
показати весь коментар
05.05.2023 21:39 Відповісти
Такими темпами в Украину в хороший сытый плен половина Бурятии переедет.
показати весь коментар
05.05.2023 01:06 Відповісти
Головне, щоб про звернення майбутніх полонених росіян не знали російські спецоргани, а то молоти запрацюють.
показати весь коментар
05.05.2023 01:08 Відповісти
Якось насрати на мокшан. Тут інше, хто це бидло утримувати буде????
показати весь коментар
05.05.2023 01:19 Відповісти
ті хто і зараз утримує, не зелені ж ні...
в зелених чомусь кацапські снайпера пуляють, а в інших ні.
показати весь коментар
05.05.2023 01:39 Відповісти
Показові страти молотом зупинять добровільну здачу в полон. Значить, будуть стріляти в українських бійців. Чи послабить це рашистів? Велика кількість полонених противника - це добре.
показати весь коментар
05.05.2023 02:03 Відповісти
Та не питання. Нехай вартість утрммання буде як мінімальний арожитковий. Або підняти мінімальний прожитковий до рівня утримання того бидла. Бо в нас люди так не живуть, як утримують цю сволоту.
показати весь коментар
05.05.2023 07:08 Відповісти
яка пізниця, все рівно не факт, що подавши на "дозвіл ступити на українську землю" він виживе. а коли його утилізують ще ДО ... то в обох випадках українські воїни залишуться живими.
показати весь коментар
05.05.2023 21:41 Відповісти
правильное решение для мобиков сдаться в плен взводами ротами если технику невозможно с собой взять ее нужно уничтожить - помните путин военный преступник его ждет суд Гааге
показати весь коментар
05.05.2023 01:24 Відповісти
Краще б вказав кількість тих, хто реально здався за цією програмою. Бо "звернення" це абсолютно ні про що.
показати весь коментар
05.05.2023 01:39 Відповісти
Тут Ви праві.
показати весь коментар
05.05.2023 02:05 Відповісти
ФСБшна куєта може навмисно завалювати "зверненнями".
показати весь коментар
05.05.2023 01:53 Відповісти
та вони так і роблять. Так само як наші дзвонять до фсб та тролять - типу хочуть здатись, коли там питають адресу - "Київ, Майдан Незалежності, у мене немає грошей щоб приїхати, то приїдьте та заберіть мене".
показати весь коментар
05.05.2023 03:03 Відповісти
Тенденція хороша, але новина - не новина. Це швидше очікування. От якщо справді здадуться, і не тоді, коли діватись у бойових діях не буде куди. Бо спочатку стріляють по наших, доки є можливість, а потім, коли діватись нікуди і вмирати не хочеться - різко стають "миролюбцями". Хоча як на мене дерашизацію все одно проводити треба.
показати весь коментар
05.05.2023 01:58 Відповісти
приймайте...
все краще цю гидоту годувати, ніж хоч один українець загине знищюючі це їбануте стадо..
показати весь коментар
05.05.2023 02:07 Відповісти
16 тисяч в/с це десь 20 БТГр
Це Зе влада буде казати що вона взяла у полон без єдиного постріла 20 бригад кацапських вояків,
Дристович так точно
показати весь коментар
05.05.2023 02:38 Відповісти
звернення (дзвінки) не = полоненим. Немає ніяких 16 тисяч.
показати весь коментар
05.05.2023 02:58 Відповісти
У зелених є, не хвилюйся
показати весь коментар
05.05.2023 03:05 Відповісти
Та у зелених вже перемога, давно, на телемарафоні брехати не будуть..
показати весь коментар
05.05.2023 03:07 Відповісти
Та Вова Зе так переміг, що за кордон утік від гріха подалі, поки Дєрмак не загасить справу про дрони над кремлем
показати весь коментар
05.05.2023 03:11 Відповісти
здавайтесь гады -жить будете
показати весь коментар
05.05.2023 02:41 Відповісти
Я вибачаюсь, а ми наших полонених будемо обмінювати на "звернення" чи на реальних раша-полонених?
Дістала ця совкова показуха. ******* кількість дзвінків (а рашисти дзвонять просто щоб потролити) та видають за "перемогу".
показати весь коментар
05.05.2023 03:01 Відповісти
32 мільйони?.....32 мільйони- з території російської федерації Вам не здаються ці цифри дивними ?
показати весь коментар
05.05.2023 03:02 Відповісти
Ну любопитні кацапи. Хай читають.
показати весь коментар
05.05.2023 06:49 Відповісти
Щось не видно бажаючих - командирів не кувалдять, пригожину замість голови унітаз ніхто не прикрутив, кадирівців не гвалтують, а бурятам баньки не розркривають... пиззять
показати весь коментар
05.05.2023 03:16 Відповісти
вічна наша доброта - зла мати наша...
показати весь коментар
05.05.2023 05:11 Відповісти
А я за те, щоб кацапські полонені розбирали завали після обстрілів та бомбардувань українських міст та сіл. Нахєра годувати цих нелюдів та лікувати? Наших хлопців поранених їх лікарі катують, а фсбешники ламають ребра. І після обміну це бидло буде на скабєєваТВ розповідати про неймовірні тортури у "хахлов" з повними відпочившими наїженими ряхами.
показати весь коментар
05.05.2023 09:21 Відповісти
москалі заходять на сайт під впн.

отже, усі оті 32 мільйони з росії насправді не з росії а НЕ З УКРАЇНИ.

а не з України це з усього світу.

отже, якщо якийсь бушмен з африки клікне по сайту то радісний український посадовець відрапортує що ще один росіянин хоче здатися в полон.

дебіли, бл.
показати весь коментар
05.05.2023 10:10 Відповісти
Не бушмени, а "конголезці". )

показати весь коментар
05.05.2023 10:42 Відповісти
Мене інше цікавить - якщо (теоретично) ці тисячі московитів здадуться в полон, а пуйло не захоче їх обмінювати, на наших полоненних, та ще й позбавить їх, як зрадників, громадянства росіссі, що з ними тоді робити, давати громадянство України чи що? Щось мені така, чергова "перемога" не подобається...
показати весь коментар
05.05.2023 10:38 Відповісти
 
 