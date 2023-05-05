Артилерія та авіація ЗСУ протягом 4 травня уразили 11 районів зосередження росіян, 2 склади, 1 станцію РЕБ, - Генштаб
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Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та артилерії ЗСУ по росіянах протягом 4 травня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу противника.
Крім того, протягом цієї доби, знищено 4 баражуючих боєприпаси "Ланцет".
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 5 районів зосередження живої сили, 2 склади боєприпасів противника та 1 його станцію радіоелектронної боротьби".
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