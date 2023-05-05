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авіація (1658) Генштаб ЗС (4507) артилерія (713)

Артилерія та авіація ЗСУ протягом 4 травня уразили 11 районів зосередження росіян, 2 склади, 1 станцію РЕБ, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна,зсу

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та артилерії ЗСУ по росіянах протягом 4 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу противника.

Крім того, протягом цієї доби, знищено 4 баражуючих боєприпаси "Ланцет".

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 5 районів зосередження живої сили, 2 склади боєприпасів противника та 1 його станцію радіоелектронної боротьби".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авіація та артилерія ЗСУ протягом 2 травня уразила 17 районів зосередження живої сили, 4 склади боєприпасів, 1 засіб ППО та 3 безпілотники, - Генштаб

Автор: Роман Свиридович
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це вже на добраніч діти...
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05.05.2023 02:17 Відповісти
Не**уй кацапам шастать де непопадя
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05.05.2023 03:43 Відповісти
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05.05.2023 04:49 Відповісти
на кожного дятла рано чи піздно знайдеться свій кусок бронзи...
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05.05.2023 05:45 Відповісти
 
 