Влада РФ, імовірно, використає атаку безпілотника на Кремль для скасування парадів до 9 травня, - ISW
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Американські аналітики припускають, що Росія використає "удар безпілотника по Кремлю", щоб скасувати ще більше парадів 9 травня.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
У звіті зазначають, що російські чиновники, ймовірно, "використовують удар безпілотника по Кремлю 3 травня, щоб збільшити кількість скасованих парадів до Дня Перемоги 9 травня".
Російські джерела продовжували реагувати на удар безпілотником по Кремлю 3 травня. Слідчий комітет Росії оголосив, що порушив кримінальну справу "за фактом терористичного акту у зв'язку зі спробою завдати удару по Кремлю", і ще більше посилив твердження про те, що в ударі винен Київ.
У звіті також зазначається, що Росія завдала чергового удару дронами "Шахед-131/136" по Україні 4 травня.
Також аналітики вказують на те, що за повідомленнями, Кремль продовжує перебудову органів внутрішньої безпеки.
А також вони нагадують, що ISW вже оцінював, що російська влада може використати низку нових законів, які посилюють покарання за дискредитацію російських збройних сил, незаконне привласнення військового майна та проникнення на об'єкти, що перебувають у віданні органів безпеки, для підтримки цих зусиль.
Директор Національної розвідки США Авріл Гейнс заявив, що російські війська, ймовірно, не зможуть провести "значний наступ" у 2023 році через нестачу боєприпасів і живої сили, незважаючи на успіх українського контрнаступу.
"Заяви Гейнса підтверджують і розширюють попередні оцінки ISW про те, що російські війська не здатні проводити широкомасштабні одночасні наступальні кампанії на кількох напрямках", – зазначають в огляді інституту.
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І порівняно з попередніми роками різниця разюча. Про відміну параду, це зрозуміло.
Але... По-перше, зникли всі колорадки. Ні на емблемах, ні на будинках, ні на людях її більше немає. Зникли абсолютно. По-друге, більше немає на прилавках дичини типу "Торт "Гвардійський", "Котлети "Залп Катюші" та інші "Горілка" 100 грам наркомівських". І, третє, найголовніше, у населенні теж щось зламалося - Ні тобі Опеля з написом "На Берлін", ні тобі Лади "За Німками", ні тобі розвеселого "Можем повторить".
Здається, зрозуміли, що для того, щоб повторити весну 45-го, треба ще раз пройти літо 41-го. Гордіццо подвигом дідов якось і легше і приємніше ніж робити "подвиги" самому
P.S.
Виникнення і поширення поняття Третій Рейх тісно пов'язане з процесами, які відбувались на землях історичної Великої Германії у 19-20 ст. Після розпаду Священної Римської імперії Габсбургів (Перший Рейх) і об'єднання частини історичних німецьких земель у рамках Німецького Союзу (Deutsches Bund), Німецької Імперії (Другого Рейху) під егідою Пруссії і її столиці Берліна, а іншої частини у рамках Австро-Угорщини і її столиці Відня на німецьких землях почалося активне суспільно-політичне і культурне життя. Досить популярними були проєкти об'єднання усіх історичних німецьких земель, земель де проживали німці, у рамках єдиного державного утворення, яке нерідко називали Третім Рейхом. Таким чином у колах німецьких культурних і наукових діячів поняття було відомим задовго до приходу 1930-х років і приходу Гітлера до влади та вже на початку 20 ст. було багато різних тлумачень поняття і, отже, концепції Третього Рейху, багато з яких ніяк не були пов'язані з гітлерівським проєктом.
Москва - Третій Рим (рос. Москва - Третий Рим) - російська теологічна і політична концепція, яка стверджує, що Москва є наступницею Римської імперії.
Православний чернець Філофей Псковський, головний ідеолог великого князя Василія Івановича, близько 1500 року сформулював світоглядну і політичну доктрину «третього Риму», яка мала потужний вплив на історію християнської цивілізації сходу Європи і центру Євразії, країн Русі Київської і Московії. Втім фактично запозичив ідею Фома тверського, що 1453 року (коли впав Константинополь) склав «Схвальне слово великого князя Бориса Олександровича», що обґрунтував тезу, що Твер - Третій Рим і Другий Константинополь.
Згідно старця Філофея, історія світового православ'я і православного царства складається з трьох основних періодів: перший Рим (де Рим - осередок православ'я і столиця Римського царства перших століть, знищений єретиками, папістами-латинянами), другий Рим (Константинополь або Царгород як осередок православ'я і столиця Ромеї, знищений турками-мусульманами) і третій Рим (Москва як духовний осередок православ'я і отже потенційна столиця майбутньої імперії, молодого царства Руського, єдиного православного царства тогочасного світу). Після цього на думку Філофея людство ввійде в останній етап своєї історії перед кінцем історії і Страшним Судом, адже «четвертому Риму не бувати» («два убо Рима падоша, а третій стоит, а четвертому не быти»).
По перше дякую.
А по друге мої дід і бабця були ФОПами з 1946 року, а "податкова" була в особі ОБХСС.
По третє, слухання з 1974 р "вражих галасов" зробили свою справ.
По четверте, спілкування в 1979 р з КГБ, по зальоту, як кажуть кацапи, "не забуду, не пробачу"
Наші батьки ще "робили" думаючих дітей.
Теперішні "зельониє" батьки "зробили" таких, подібних собі. На жаль.