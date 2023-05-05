РФ не надає Україні жодних даних про депортованих українських дітей, - Лубінець

Росія не надає Україні жодних даних щодо українських дітей, які там перебувають, зокрема про їхнє місцезнаходження.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це під час пресконференції заявив уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець.

"Російська сторона ніколи не давала і не дає нам жодних цифр. Ні щодо всиновлених, ні щодо дітей, які там перебувають, ні щодо інформації, де вони перебувають і у яких умовах. Тобто від них інформація до нас не надходить", - сказав він.

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