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РФ не надає Україні жодних даних про депортованих українських дітей, - Лубінець
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Росія не надає Україні жодних даних щодо українських дітей, які там перебувають, зокрема про їхнє місцезнаходження.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це під час пресконференції заявив уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець.
"Російська сторона ніколи не давала і не дає нам жодних цифр. Ні щодо всиновлених, ні щодо дітей, які там перебувають, ні щодо інформації, де вони перебувають і у яких умовах. Тобто від них інформація до нас не надходить", - сказав він.
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Alex Sav 8157c114
показати весь коментар05.05.2023 07:18 Відповісти Мені подобається 3
Вячеслав Бондаренко 71d875be
показати весь коментар05.05.2023 09:31 Відповісти Мені подобається 0
poohtin
показати весь коментар05.05.2023 09:37 Відповісти Мені подобається 0
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