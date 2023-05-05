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РФ не надає Україні жодних даних про депортованих українських дітей, - Лубінець

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

діти

Росія не надає Україні жодних даних щодо українських дітей, які там перебувають, зокрема про їхнє місцезнаходження.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це під час пресконференції заявив уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець.

"Російська сторона ніколи не давала і не дає нам жодних цифр. Ні щодо всиновлених, ні щодо дітей, які там перебувають, ні щодо інформації, де вони перебувають і у яких умовах. Тобто від них інформація до нас не надходить", - сказав він.

Також читайте: Росіяни почали примусово паспортизувати дітей на окупованих територіях, погрожують позбавляти батьків батьківських прав, - Центр нацспротиву

Автор: Наталя Джума
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було б дивно як би злодій розказав про вкрадене...
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05.05.2023 07:18 Відповісти
Чому москворотих личинок називають українськими дітьми? Українські діти говорять українською мовою.
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05.05.2023 09:31 Відповісти
А потом разом со своими отдадут.
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05.05.2023 09:37 Відповісти
 
 