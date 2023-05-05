Посол Британії Сіммонс закликала вшанувати загиблих в Україні: "Ми ні на мить не забуваємо про ту ціну, яку платить народ України за право жити"

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс закликала вшанувати хвилиною мовчання усіх військових та цивільних, життя яких забрала російська агресія.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Сіммонс заявила на урочистому прийнятті з нагоди коронації Їх Величностей Короля Чарльза ІІІ та Королеви-консорт Каміли у Києві.

"Ми ні на мить не забуваємо про ту ціну, яку платить народ України за право жити, за те, щоб ми могли провести сьогодні цей вечір на вільній київській землі. Саме тому я хочу запросити усіх вшанувати хвилиною мовчання пам’ять захисників і захисниць, а також мирного населення, зокрема дітей, які загинули від російської агресії", - сказала Сіммонс.

Вона наголосила, що останнім часом України та Велика Британія дуже зблизилися "і хоч війна Росії відіграла у цьому певну роль, це не головна причина наших тісних відносин".

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"Росія оголосила війну усім тим цінностям, які є основою нашого цивілізованого життя: свобода, права людини, демократія, міжнародне право, повага до суверенітету та незалежності. Усе це не порожні слова для нас, а те, що визначає наш світогляд і світопорядок", - зазначала посол.

Вона додала, що "підтримуючи Україну у її найтемнішу годину, ми відстоюємо головні засади вільного світу".

За словами Сіммонс, майже 173 тис. українців знайшли прихисток від війни у Об’єднаному королівстві.

"Я дуже пишаюся, що Його Величність регулярно зустрічається з українцями", - зауважила дипломат.

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