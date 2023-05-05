Росіяни минулої доби випустили понад 500 снарядів по території Херсонщини, є поранені, - ОВА

Минулої доби росіяни не припиняли обстрілів території Херсонської області.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу противник здійснив – 95 обстрілів, випустивши 538 снарядів з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації.

Місто Херсон ворог обстріляв 5 разів.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію та споруди заводу у м.Берислав", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок російських обстрілів три особи зазнали поранень.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ обстріляли Берислав і Кізомис: двох людей поранено