Росіяни минулої доби випустили понад 500 снарядів по території Херсонщини, є поранені, - ОВА
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Минулої доби росіяни не припиняли обстрілів території Херсонської області.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
"За минулу добу противник здійснив – 95 обстрілів, випустивши 538 снарядів з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації.
Місто Херсон ворог обстріляв 5 разів.
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію та споруди заводу у м.Берислав", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок російських обстрілів три особи зазнали поранень.
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показати весь коментар05.05.2023 10:00 Відповісти Мені подобається 0
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