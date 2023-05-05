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Новини За кордоном
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Путін (21436) ПАР (100) Хан (24)

"Впевнений, що вони вчинять правильно", - прокурор МКС Хан щодо арешту Путіна у разі його візиту до ПАР

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

хан,карім

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан висловив упевненість, що у разі візиту президента РФ Володимира Путіна до Південної Африки, його буде арештовано.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Хан заявив під час участі у засіданні комітету із закордонних справ Палати громад Канади.

"Вони (південноафриканці. - Ред.) дуже добре знають про свої зобов’язання, тож я впевнений, що вони вчинять правильно", - відповів Хан на запитання про те, чи буде Путіна арештовано за ордером МКС у ПАР.

Він зауважив, що публічно не порушував це питання, зазначивши, що держава, яка успішно здолала расистську систему апартеїду, має право на ухвалення власних рішень.

"Нещодавно звучали заяви, пов’язані із визнанням Південною Африкою своїх зобов’язань, відповідно до Римського статуту. Ці заяви доступні у публічній площині й у них підтверджується їх поінформованість стосовно цих відповідальностей. Не думаю, що їм треба моя опіка", - наголосив Хан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ПАР шукає "імунітету" для Путіна на випадок, якщо той приїде на саміт БРІКС

Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини при президенті РФ Марії Львової-Бєлової.

У серпні цього року у столиці ПАР відбудеться саміт лідерів групи БРІКС - Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки. Згідно з ордером на арешт Володимира Путіна, виданим МКС в березні, Південна Африка як країна-учасниця Римського статуту повинна була б заарештувати російського президента, якщо він прибуде на саміт.

Путіна отримав запрошення на захід, але свою участь підтвердить ближче до дати заходу.

Автор: Наталя Джума
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Треба менше галдіти, а просто тупо чекати, розраховуючи на тупизну оркорейха.
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05.05.2023 07:47 Відповісти
Вчинити правильно-це замочити *****.
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05.05.2023 07:54 Відповісти
У законов, в том числе международных, не может быть двояких смыслов- преступник должен сидеть в тюрьме.
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05.05.2023 08:18 Відповісти
До чого ці пусті розмови ні про що? ***** нікуди не поїде і, відповідно, не буде заарештований
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05.05.2023 08:37 Відповісти
В ПАР сидять тепер і надіються, що до серпня, Путлєр або тихо здохне, або випадково впаде 16 разів на ножа. Вони там хочуть дружити і з Росією, і з Заходом, а тепер от стають перед необхідністю вибору, а як же хочеться на 2 стільцях сидіти.
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05.05.2023 08:37 Відповісти
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05.05.2023 10:43 Відповісти
 
 