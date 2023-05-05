Китай має намір підтримувати зв’язок і координацію з РФ для "врегулювання кризи в Україні", - глава МЗС Цінь Ган
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Китай наполегливо сприятиме мирним переговорам і готовий підтримувати зв’язок і координацію з Росією.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС, про це заявив міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган під час зустрічі з російським колегою Сергієм Лавровим, яка відбулася 4 травня.
"Сторони обмінялися думками щодо української кризи. Цінь Ган заявив, що Китай наполегливо сприятиме мирним переговорам і готовий підтримувати зв'язок і координацію з Росією, щоб зробити відчутний внесок у політичне врегулювання кризи. Лавров зазначив, що Росія надає значення позиційному документу Китаю щодо політичного врегулювання української кризи, погоджується з принциповою позицією Китаю та готова підтримувати тісне спілкування з Китаєм", - йдеться в повідомленні.
Крім того, Лавров зазначив, що успішний візит президента Сі Цзіньпіна до Росії надав потужного імпульсу розвитку двосторонніх відносин. Росія готова співпрацювати з Китаєм для зміцнення співпраці в різних сферах і виведення двосторонніх відносин на більш високий рівень.
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Не виключено, що під "шумок" повномаштабного вторгнення ще щось державне продали чи завдаток взяли.
"У рамках дії "зернової угоди" в березні 2023 року з України до Китаю відправили рекордну кількість кораблів - 25. Загальний обсяг українського продовольства на них становив 1,2 млн тонн.
https://www.epravda.com.ua/rus/weeklycharts/2023/04/4/698727/
P.S. Індії та інших це теж стосується.
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І тому Китай наполегливо сприятиме мирним переговорам і готовий підтримувати зв'язок і координацію з Росією.
Китай має намір підтримувати зв'язок і координацію з РФ для "врегулювання кризи в Україні", - глава МЗС Цінь Ган.
"Китай и обессиленная Россия: китайские товарищи "сдвигают" российские границы"
https://www.youtube.com/watch?v=hYIJWo9ItR0