Китай має намір підтримувати зв'язок і координацію з РФ для "врегулювання кризи в Україні", - глава МЗС Цінь Ган.

Китай наполегливо сприятиме мирним переговорам і готовий підтримувати зв’язок і координацію з Росією.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС, про це заявив міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган під час зустрічі з російським колегою Сергієм Лавровим, яка відбулася 4 травня.

"Сторони обмінялися думками щодо української кризи. Цінь Ган заявив, що Китай наполегливо сприятиме мирним переговорам і готовий підтримувати зв'язок і координацію з Росією, щоб зробити відчутний внесок у політичне врегулювання кризи. Лавров зазначив, що Росія надає значення позиційному документу Китаю щодо політичного врегулювання української кризи, погоджується з принциповою позицією Китаю та готова підтримувати тісне спілкування з Китаєм", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, Лавров зазначив, що успішний візит президента Сі Цзіньпіна до Росії надав потужного імпульсу розвитку двосторонніх відносин. Росія готова співпрацювати з Китаєм для зміцнення співпраці в різних сферах і виведення двосторонніх відносин на більш високий рівень.