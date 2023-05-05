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Новини За кордоном
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Китай (1920) Росія (47208)

Китай має намір підтримувати зв’язок і координацію з РФ для "врегулювання кризи в Україні", - глава МЗС Цінь Ган

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

ган,цінь

Китай наполегливо сприятиме мирним переговорам і готовий підтримувати зв’язок і координацію з Росією.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС, про це заявив міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган під час зустрічі з російським колегою Сергієм Лавровим, яка відбулася 4 травня.

"Сторони обмінялися думками щодо української кризи. Цінь Ган заявив, що Китай наполегливо сприятиме мирним переговорам і готовий підтримувати зв'язок і координацію з Росією, щоб зробити відчутний внесок у політичне врегулювання кризи. Лавров зазначив, що Росія надає значення позиційному документу Китаю щодо політичного врегулювання української кризи, погоджується з принциповою позицією Китаю та готова підтримувати тісне спілкування з Китаєм", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США очікують від Китаю, що той вплине на Росію та змусить її вивести війська з України, - посол США в КНР Бернс

Крім того, Лавров зазначив, що успішний візит президента Сі Цзіньпіна до Росії надав потужного імпульсу розвитку двосторонніх відносин. Росія готова співпрацювати з Китаєм для зміцнення співпраці в різних сферах і виведення двосторонніх відносин на більш високий рівень.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+22
Краще пиляйте Сибір та мовчіть.
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05.05.2023 07:57
+18
Українська криза??? Дивіться, щоб ви один одного не їли, коли у вас, сук, буде криза
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05.05.2023 07:59
+11
Криза? Оце знаєте, як би було не сутужно в економіці після війни, кожен хто візьме китайські інвестиції, буде зрадником України. Впускати в країну китайців і їх інвестиції, це віддавати шматок України союзникам Росії, та таким же фашистам.
P.S. Індії та інших це теж стосується.
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05.05.2023 08:21
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Краще пиляйте Сибір та мовчіть.
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05.05.2023 07:57 Відповісти
А хіба може хижак покинути свою жертву .
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05.05.2023 07:58 Відповісти
Українська криза??? Дивіться, щоб ви один одного не їли, коли у вас, сук, буде криза
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05.05.2023 07:59 Відповісти
Так уже була: барановірус, створений в лабораторіях косоокими виплодками як економічна зброя, випадково чи цілеспрямовано випущений "на прогулянку в маси". За цей час повиздихала певна кількість своїх же громадян КНР, практично непомітна на фоні їх мільярду. Та коли компартія, тим більше азіатського ґатунку, переймалася смертями своїх людей?
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05.05.2023 08:44 Відповісти
Не понимаю ради чего Зеленский заигрывает с Китаем. Вашингтон ясно дает понять что китайское вмешательство недопустимо.
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05.05.2023 07:59 Відповісти
Баблом пов'язані.
Не виключено, що під "шумок" повномаштабного вторгнення ще щось державне продали чи завдаток взяли.
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05.05.2023 10:03 Відповісти
Кризис у узкоплечантых будет с продовольствием у 1.5 миллиардов ртов , если США и Запад все таки решатся поставить в стойло вчерашних нищебродов жравших воробьев .
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05.05.2023 08:03 Відповісти
Как ни странно Китай мировой лидер по производству и экспорту сельхозпродукции.
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05.05.2023 08:17 Відповісти
Їм свого не вистачає , половину українського збіжжя , і не тільки , купує Китай .
"У рамках дії "зернової угоди" в березні 2023 року з України до Китаю відправили рекордну кількість кораблів - 25. Загальний обсяг українського продовольства на них становив 1,2 млн тонн.
https://www.epravda.com.ua/rus/weeklycharts/2023/04/4/698727/
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05.05.2023 12:57 Відповісти
Китай навіть на 30 відсотків не може себе забезпечити їжею тому їх треба травити щоб вони помирали з голоду
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08.05.2023 17:31 Відповісти
а что скажет Ли ***?
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05.05.2023 08:10 Відповісти
За даними китайської митниці, у 2022 році товарообіг між Росією та Китаєм зріс на 29% і досяг 190 мільярда доларів. Значна частина китайського експорту представлена технологічним обладнанням - смартфонами, промисловим і спеціалізованим обладнанням, транспортними засобами, кондиціонерами, комп'ютерами. У свою чергу, російські підприємства відправляють в Китай енергоресурси - нафту, газ і вугілля.
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05.05.2023 08:15 Відповісти
китай должен распасться на несколько государств... в первую очередь должны отойти уйгуры и Тибет... а дальше пусть распадаются хоть на микрорайоны... вонючий китай должен вернуться на свое историческое место - в задницу...
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05.05.2023 08:16 Відповісти
Та це давно усім відомо. Бліда кремлівська воша і стара дипломатична шкапа згодні смоктати у "Великого СІ", або тільки не потрапити до шкуродерні у Гаазі.
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05.05.2023 08:19 Відповісти
Криза? Оце знаєте, як би було не сутужно в економіці після війни, кожен хто візьме китайські інвестиції, буде зрадником України. Впускати в країну китайців і їх інвестиції, це віддавати шматок України союзникам Росії, та таким же фашистам.
P.S. Індії та інших це теж стосується.
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05.05.2023 08:21 Відповісти
китай это тайвань а то недоразумение что называет себя китаем придуман японским генштабом
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05.05.2023 08:21 Відповісти
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05.05.2023 08:23 Відповісти
япоска колонія роздухарилась .. прям як касаби безмозглі
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05.05.2023 08:23 Відповісти
японська колонія
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05.05.2023 08:31 Відповісти
Нехай для початку розберуться з "китайською кризою" (Тайвань)
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05.05.2023 08:24 Відповісти
Криза чого?
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05.05.2023 08:33 Відповісти
Криза в Україні, кажете? Бажаю китайцям такої кризи
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05.05.2023 08:35 Відповісти
СССР был в союзе с Гитлером, братались на веки. После чего СССР втянул Гитлера во 2 мировую войну. Гитлеру просто некуда было деваться, оставалась опередить СССР и напасть первым. Сегодня, на наших гладах Россия пытается повторить этот маневр, нашла очередную жертву, очередного брата на веки, пытается втянуть Китай в войну. Китаю необходимо помнить о коварстве России и как можно подальше держаться от России.
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05.05.2023 08:39 Відповісти
росия пишется с маленькой буквы "р" и с одной буквой "с" если уж на то пошло, но лучше писать параша или ***************
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05.05.2023 09:10 Відповісти
Адвокатура Путіна не виходить за рамки ДИСКУРСУ КРЕМЛЯ. Криза в Україні...

Насильник має впливового адвоката...

І тому Китай наполегливо сприятиме мирним переговорам і готовий підтримувати зв'язок і координацію з Росією.

Китай має намір підтримувати зв'язок і координацію з РФ для "врегулювання кризи в Україні", - глава МЗС Цінь Ган.
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05.05.2023 08:42 Відповісти
"Українська криза" - наратив кремля, значить Китай підтримує виключно країну-терориста.
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05.05.2023 08:42 Відповісти
Це вже давно стало ясно. Косоокі ублюдки постачають лаптєрейху компоненти для виготовлення зброї, активно закупляють кацапську нафту (об'єм торгівлі різко зріс у 2022 році).
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05.05.2023 08:47 Відповісти
+, маю на увазі, що вони не змінюються
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05.05.2023 09:37 Відповісти
Може досить китайцям називати війну в Україні якоюсь надуманою кризою коли вже підтримали резолюцію ООН про визнання Росії агресором!
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05.05.2023 08:55 Відповісти
До Китаю віри нема. Все роблять з надальшою вигідою до себе.
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05.05.2023 08:59 Відповісти
"Криза" - то у кацапів У нас - ВІЙНА А кацапська "криза" полягає в тому що їх "бліцкріг" - "Киев за три дня" перетворився у "м"ясорубку" у якій згинула російська професійна армія і згорів запас найновішої техніки А також армія РФ з "втарой армии мира" перетворилася на посміховисько
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05.05.2023 10:00 Відповісти
Война. ****. Это называется война.
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05.05.2023 10:07 Відповісти
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05.05.2023 10:22 Відповісти
Буду краток ПНХ
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05.05.2023 10:30 Відповісти
идите цзкоглазики и утопитесь с ******
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05.05.2023 10:36 Відповісти
Говорити і робити- різні речі.
"Китай и обессиленная Россия: китайские товарищи "сдвигают" российские границы"
https://www.youtube.com/watch?v=hYIJWo9ItR0
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05.05.2023 10:46 Відповісти
А най би така криза вас тисячу років гризла!
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05.05.2023 11:08 Відповісти
Маю надію, що колись цих довбнів як слід видпистять ядерною дубиною а я з посмішкою буду казати про Кризу у КНР!
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05.05.2023 12:05 Відповісти
Задача Китаю - за будь-що зірвати Контрнаступ.
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05.05.2023 12:26 Відповісти
Щоб виглядати справжнім патріотом, а не просто диванним критиком, треба починати з себе, негайно відмовитися від будь-яких китайських товарів, у тому числі позбавитися китайських автомобілів, мотоциклів ,та іншої китайської продукції ,а також видалити свій аккаунт з аліекспрес
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05.05.2023 12:30 Відповісти
давно пропонував бойкот китайського мотлоху
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05.05.2023 13:33 Відповісти
 
 