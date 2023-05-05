Минулої доби росіяни вбили 2 цивільних на Донеччині, 5 осіб зазнали поранень, - ОВА. ІНФОГРАФІКА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Минулої доби, 4 травня, російські окупанти вбили 2 мирних жителів Донецької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"За 4 травня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Нью-Йорку та Бахмуті.
Ще 5 людей в області за добу дістали поранення", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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показати весь коментар05.05.2023 10:05 Відповісти Мені подобається 0
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