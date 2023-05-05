Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 193 210 осіб (+620 за добу), 3710 танків, 2978 артсистем, 7224 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
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Станом на ранок 5 травня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 193 210 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.05.23 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 193 210 (+620) осіб ліквідовано,
- танків - 3710 (+3) од,
- бойових броньованих машин - 7224 (+8) од,
- артилерійських систем - 2978 (+16) од,
- РСЗВ - 550 (+3) од,
- засоби ППО - 304 (+4) од,
- літаків - 308 (+0) од,
- гелікоптерів - 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2540 (+17),
- крилаті ракети - 947 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5916 (+30) од,
- спеціальна техніка - 373 (+3).
"Дані уточнюються", - додали в Генштабі.
Топ коментарі
+21 Qq Qqq f1a4586b
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+21 Олег Гнатенко
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+15 Moshe Dayan 29b06cb5
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P.s. 193 000 це більше ніж таке місто, як Подольськ ...
Так і буде.
Бо завдяки успіхам аналовогнЄтної сруської медицини, на кожного вбитого приходиться обрубок-інвалід.
А такі дрібниці, як раптова діарея після слів "Слава Україні!" то навіть скрЄпно.
- Да мой придурок решил выпендриться - прислал мне фотографию "укропа" из Украины! А я её на двери кладовки наклеила...
- Зачем?
- Чтобы дети варенье не воровали...
- И что? Не воруют? Боятся?
- Хуже Мой вернулся с Украины - живой, но весь покарёженый На радостях напился вдрызг...
- И что?
- Так шёл мимо кладовки и фотографию увидел И с перепугу обосрался!