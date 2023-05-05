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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 193 210 осіб (+620 за добу), 3710 танків, 2978 артсистем, 7224 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Станом на ранок 5 травня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 193 210 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.05.23 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 193 210 (+620) осіб ліквідовано,
  • танків - 3710 (+3) од,
  • бойових броньованих машин - 7224 (+8) од,
  • артилерійських систем - 2978 (+16) од,
  • РСЗВ - 550 (+3) од,
  • засоби ППО - 304 (+4) од,
  • літаків - 308 (+0) од,
  • гелікоптерів - 294 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2540 (+17),
  • крилаті ракети - 947 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5916 (+30) од,
  • спеціальна техніка - 373 (+3).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Два українські бійці знищують російського окупанта поблизу села Хромове на Донеччині. ВIДЕО безпілотника

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 193 210 осіб (+620 за добу), 3710 танків, 2978 артсистем, 7224 броньовані машини 01

"Дані уточнюються", - додали в Генштабі.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+21
Йшов 3362 день москальсько-української війни. 63!!! одиниці техніки і 620 чумардосів. Радує арта 19 та логістика 30!!!, спецтехніки 3 та броня 11. Вчорашні БПЛА в статистиці, сьогоднішні будуть завтра. Слава ППО, Слава ЗСУ! Всім добра, оркам смерть. Переможемо.

P.s. 193 000 це більше ніж таке місто, як Подольськ ...
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05.05.2023 08:33
+21
А мене от засмучують загиблі російські солдати. Як цивілізована людина з європейськими цінностями, хочу, щоб вони повернулись додому живими, а потім сиділи без ног, рук, на площах, в підземних переходах, бомжували і просили милостиню. Щоб пили пальонку та вбивали родичів та сусідів. Так же як це було після чеченської війни. Щоб символом цієї війни для майбутніх росіян стали не красиві могилки, де можна побухати, а каліки на кожному кроці! Щоб ці наслідки війни закарбувались їм в мізках на сотню років!
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05.05.2023 08:44
+15
+++ Арта!
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05.05.2023 08:40
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Йшов 3362 день москальсько-української війни. 63!!! одиниці техніки і 620 чумардосів. Радує арта 19 та логістика 30!!!, спецтехніки 3 та броня 11. Вчорашні БПЛА в статистиці, сьогоднішні будуть завтра. Слава ППО, Слава ЗСУ! Всім добра, оркам смерть. Переможемо.

P.s. 193 000 це більше ніж таке місто, як Подольськ ...
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05.05.2023 08:33 Відповісти
А ось і чумардоси за 4 травня.. https://storage2.censor.net/video/3/vagnertrupy.mp4
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05.05.2023 10:54 Відповісти
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05.05.2023 08:38 Відповісти
+++ Арта!
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05.05.2023 08:40 Відповісти
А мене от засмучують загиблі російські солдати. Як цивілізована людина з європейськими цінностями, хочу, щоб вони повернулись додому живими, а потім сиділи без ног, рук, на площах, в підземних переходах, бомжували і просили милостиню. Щоб пили пальонку та вбивали родичів та сусідів. Так же як це було після чеченської війни. Щоб символом цієї війни для майбутніх росіян стали не красиві могилки, де можна побухати, а каліки на кожному кроці! Щоб ці наслідки війни закарбувались їм в мізках на сотню років!
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05.05.2023 08:44 Відповісти
Не засмучуйтесь.
Так і буде.
Бо завдяки успіхам аналовогнЄтної сруської медицини, на кожного вбитого приходиться обрубок-інвалід.
А такі дрібниці, як раптова діарея після слів "Слава Україні!" то навіть скрЄпно.
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05.05.2023 08:55 Відповісти
По статистиці на кожного вбитого приходиться 2-3 обрубка чи інваліда. А ПТСР там буде мати кожен перший. Тобто не турбуйтеся, мало їм не буде!
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05.05.2023 09:50 Відповісти
- Машка! Ты чё такая расстроеная?
- Да мой придурок решил выпендриться - прислал мне фотографию "укропа" из Украины! А я её на двери кладовки наклеила...
- Зачем?
- Чтобы дети варенье не воровали...
- И что? Не воруют? Боятся?
- Хуже Мой вернулся с Украины - живой, но весь покарёженый На радостях напился вдрызг...
- И что?
- Так шёл мимо кладовки и фотографию увидел И с перепугу обосрался!

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05.05.2023 10:59 Відповісти
👍🏼🤣🤣🤣
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05.05.2023 11:48 Відповісти
Цілком з Вами згоден! Смерть для них дуже милостива справа, хай суки живуть і мучаця до кінця їх нікчемного життя!
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05.05.2023 12:46 Відповісти
Цифры зашкаливают. Продолжает обратный отсчет. Не хватает до круглой даты 200тыс. - 6790 убиенных. Для ВСУ это не проблема. Продолжаем утилизацию оккупантов. Классный такой день победы, точнее день победы превратился вдень траура для России.
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05.05.2023 08:47 Відповісти
арту и логистику планомерно умножают на 0 - молодцы ... ну и по одной мясной бтг в день тоже нехило
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05.05.2023 08:56 Відповісти
"Армія Пітьми" комплектується на славу .
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05.05.2023 09:59 Відповісти
Авто, арта, ППО - головні показники !!! Голови русні теж. І тут тенденції радують.
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05.05.2023 10:26 Відповісти
Карабаса в студію,пліз!
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05.05.2023 13:15 Відповісти
Запам'ятайте цей твіт: війна закінчиться як арта наздожене танки.
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05.05.2023 15:22 Відповісти
 
 