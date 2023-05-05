Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 193 210 осіб (+620 за добу), 3710 танків, 2978 артсистем, 7224 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 5 травня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 193 210 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.05.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 193 210 (+620) осіб ліквідовано,

танків - 3710 (+3) од,

бойових броньованих машин - 7224 (+8) од,

артилерійських систем - 2978 (+16) од,

РСЗВ - 550 (+3) од,

засоби ППО - 304 (+4) од,

літаків - 308 (+0) од,

гелікоптерів - 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2540 (+17),

крилаті ракети - 947 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5916 (+30) од,

спеціальна техніка - 373 (+3).

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"Дані уточнюються", - додали в Генштабі.