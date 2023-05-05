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дефолт (107) Китай (1920) Росія (47208) США (14469)

Росія і Китай, імовірно, спробують використати ситуацію навколо заяв про дефолт у Штатах з пропагандистською метою, - розвідка США

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

авріл,гейнс

Директорка Національної розвідки США Авріл Гейнс попереджає, що Росія та Китай, імовірно, спробують використати ситуацію навколо повідомлень про можливий дефолт США з пропагандистською метою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

"Майже напевно обидві країни використають таку подію з пропагандистською метою за допомогою інформаційних операцій, використовуючи її як доказ того, що політична система США не функціонує", - заявила Гейнс.

Крім того, Генс зауважила, що дефолт створив би "глобальну невизначеність" щодо вартості долара, лідерства США й американських інституцій.

Гейнс також зауважила, що російсько-українська війна посилила важелі впливу глави Китаю Сі Цзіньпіна на президента РФ Володимира Путіна. За її словами, Путін, імовірно, зменшив свої амбіції щодо України, оскільки зусилля Росії захопити нові території зайшли в глухий кут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США очікують від Китаю, що той вплине на Росію та змусить її вивести війська з України, - посол США в КНР Бернс

Автор: Наталя Джума
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Не буде в них дефолту -- тому шо в них печатнии станок баксів .
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05.05.2023 09:05 Відповісти
У нас теж був такий верстат коли друкували купони і наклепали тищу процентів інфляції.
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05.05.2023 09:08 Відповісти
Тут є маленькии ньюанс -- вони клепають для себе і для всього світу .
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05.05.2023 09:17 Відповісти
осінь 2007?)
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05.05.2023 09:11 Відповісти
ймовірніше за все буде, принаймні технічний.
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05.05.2023 09:29 Відповісти
Если бы все решал станок, то и долгов бы не было. Никаким станком это не решается, станок просто обесценит доллар, они это решат как обычно подняв потолок госдолга.
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05.05.2023 13:31 Відповісти
Да - в них там госдолг трильиони -- можуть собі дозволити .
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05.05.2023 13:34 Відповісти
Якщо пітьмі через боягузливих політиків і продажних бюрократів США і країн Європи вдастся відповзти в цій війні з якимсь гешефтом за рахунок території України й тим самим укріпити путінський режим, то дефолт долара дійсно стане близькою реальністю.
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05.05.2023 09:13 Відповісти
Bolivar cannot carry ******/«Боливар не выдержит двоих» - при выборе между выгодой и дружбой предпочтение отдаётся выгоде.

Російсько-українська війна посилила важелі впливу глави Китаю Сі Цзіньпіна на президента РФ Володимира Путіна; імовірно, зменшив свої амбіції щодо України, оскільки зусилля Росії захопити нові території зайшли в глухий кут.

Це тьоркі між двома паханами: Сі і Пу і жертві від того ліпше не стане.

Сі за продовження війни в Україні, яка ослабляє вплив Кремля, веде до дезінтеграції РФ - посилює важелі впливу Сі на Пу.

"Мирні ініціативи" Сі на користь ПУ, але це пропагандистське прикриття насильства над жертвою і жертві від того легше не стане - насильство може перейти в іншу фази і тривати довше...
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05.05.2023 09:23 Відповісти
 
 