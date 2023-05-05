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США зробили усе можливе для контрнаступу ЗСУ, Україна отримала 98% озброєння, - Кірбі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кірбі

Сполучені Штати Америки надали Україні усю можливу підтримку для підготовки контрнаступу. Але на цьому етапі допомога США не закінчується, ця підтримка буде постійною.

Про це на брифінгу заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми впевнені, що зробили майже все, що могли, тут, у Сполучених Штатах, а також, говорячи ширше, для наших союзників і партнерів, щоб переконатися, що вони будуть готові, якщо і коли президент Зеленський вирішить перейти в наступ, а він єдиний, хто може ухвалити таке рішення", - сказав Кірбі.

Він зазначив, що Україна отримала 98% озброєння, про яке просила для контрнаступу. Крім того, США та союзники провели навчання та тренування українських військових. 

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"Вони (ЗСУ - ред.) мають переважну більшість - і під "переважним" я маю на увазі приблизно 98 відсотків – того, що вони просили матеріального для проведення наступальних операцій навесні, вони це отримали: броню; артилерію; ППО; боєприпаси, в тому числі щойно оголошений пакет; не кажучи вже про навчання, яке ми провели для кількох бригад Збройних сил України за межами країни", - сказав він.

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+14
Ракет далекобійних так і не дали, а без них щось зробити буде ДУЖЕ важко. Абрамси (жалюгідні 30 штук) наприкінці року приїдуть. Ударні безпілотники теж відмовилися надати. Ну а про F-16 я взагалі мовчу...
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05.05.2023 09:21
+9
А два відсотки це що, літаки які не можемо випросити ще з початку великої війни?
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05.05.2023 09:09
+9
Єрмаку, як серпом по яйцях.
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05.05.2023 09:13
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А два відсотки це що, літаки які не можемо випросити ще з початку великої війни?
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05.05.2023 09:09 Відповісти
Думаю, що Атакмс.
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05.05.2023 09:28 Відповісти
Коли перед 24.02.2022-м США попереджали про широкий наступ, Зеленський 3.14*дів про шашлики.
ЦРУ знає все про "Козиря" та інших. Будуть F-16 Зермаки щось інше придумають.
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05.05.2023 09:47 Відповісти
Запад прямо-таки гонит Украину в наступление. Вон Пригожин в панике бегает по полю среди трупов. Может время уже пришло?
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05.05.2023 09:11 Відповісти
США залякують москаликів, бо очікування смерті гірше самої смерті. Вони мабть на емоціях наробити помилок, а ми ними скористатись.
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05.05.2023 09:15 Відповісти
Єрмаку, як серпом по яйцях.
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05.05.2023 09:13 Відповісти
Дуже дивне таке позіціонування наступу як "останнього", а якщо ні якщо не вдасться досягти всіх цілей, все? В Європі і США закінчилася зброя?Та ні, он США дали менше ніж 1% від свого оборонного бюджету
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05.05.2023 09:13 Відповісти
Стріляють не процентами бюджету, а снарядами яких витрачають більше ніж можуть виготовити.
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05.05.2023 09:16 Відповісти
Так більше виробництво не розгортають бо це гроші, а що якщо війна швидко закінчиться і снаряди буде нікому продати, тому як то кажуть онлі бізнес
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05.05.2023 09:27 Відповісти
Розгорнути збільшене виробництво це не язиком ляпати. Потрібні нові виробничі площі, додаткове обладнання тощо. Снаряди ж потрібні тут і зараз. Все тобі потрібно пояснювати.
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05.05.2023 09:33 Відповісти
Вам не здається, що це причино-наслідковий зв'язок? Снаряди ж не з'являються з порожнечі
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05.05.2023 09:44 Відповісти
А я про що? Ніхто не сподівався що буде така потреба в снарядах і для збільшення виробництва потрібні додаткові виробничі площі, додаткове устаткування, додаткове фінансування, додаткові людські ресурси і додатковий час щоб наростити виробництво.
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05.05.2023 10:00 Відповісти
Дядечку , Вас послухати , то нібито війна повинна закінчитися у Москві чи навіть у Пекіні ?!

Ні - дай-то боже нам звільнити Крим й Донбас . Ось це вже перемога !

А раз так , то снаряди будуть йще йще потрібні . До речі й не тільки ЗСУ .

Ця війна на практиці довела , що снаряди більш економічно обгрунтовані за усі ці дорогучі речі як то балістичні ракети . Та й навіть крилаті в 10 різів дорожчі за самі дорогі снаряди !
Axe of evil нікуди не зникне після нашої перемоги й тому й Південна Корея й Тайбей залюбки куплять усі ці "іграшки для дорослих" .
************* відкрили ящик пандори й затепер :
"Ера миролюбності" й дикого наівника вже , "Ера милосерддя" закінчилася як мінімум на близчі 100 років . Тім більш є йще такий фактор , як прагнення "всесвітнього халіфату" й тут більше міліарду потенційних прихильників цієї парадигми !
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05.05.2023 10:27 Відповісти
Дуже погана заява,
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05.05.2023 09:16 Відповісти
Как помню говорил один ********** когда у него спросила какая то свинопсина рюсьге журналист ,типо "как у тебя дела на фронте",он ответил
"Как в гареме,знаем что нас ****** ,а когда именно не знаем"
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05.05.2023 09:16 Відповісти
А **** з тої зброї якщо нема важких снарядів? Катапультами ті 777 кидати по русні?
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05.05.2023 09:17 Відповісти
А ти знаєш що є,а чого нема??? Цього навіть єрмак не знає
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05.05.2023 09:39 Відповісти
Та добре знаю, бо друзі у п%здорезах зараз. По орках дають артою лише коли ті починають сунути і то дуже економно. По позиціях орків що за кілька км від наших - не працюють, під%ри там гуляють вільно як на пікніку.
І твій агент ФСБ ермак то теж добре знає і підзвітний йому кулеба також, але замість важких *********** вони вимагають ф16, котрими ми невзмозі оперувати. Але ви -- чекайте на свій контрнаступ, #кашельлаврова..
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05.05.2023 09:48 Відповісти
Та ніх ти не знаєш, а друзів не приплітай. А твій єрмак, як і ти, зрадойоб
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05.05.2023 09:53 Відповісти
Дерьмак не его , а зеленского 😀Он его назначил и он его боготворит : « я с ним пришёл и с ним уйду!» А вам ,🤢🤡 я , ничего не должен ФАКТ НЕОПРОВЕРЖМЫЙ
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05.05.2023 10:24 Відповісти
Ракет далекобійних так і не дали, а без них щось зробити буде ДУЖЕ важко. Абрамси (жалюгідні 30 штук) наприкінці року приїдуть. Ударні безпілотники теж відмовилися надати. Ну а про F-16 я взагалі мовчу...
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05.05.2023 09:21 Відповісти
передали то , о чем они заявляли передать , но не то что нужно для наступления ЗСУ , все вооружение которое нам передали , это на 98% оборонительного характера , чем наступать это большой вопрос .
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05.05.2023 13:36 Відповісти
Вони тому й лендліз не хочуть виконувати, бо доведеться ВСЕ давати, а не лише те, що вони хочуть...
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05.05.2023 13:59 Відповісти
3,14н.
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05.05.2023 09:25 Відповісти
Это типа "отгребитесь уже от нас"? Звучит похоже.
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05.05.2023 09:31 Відповісти
щира подяка США за допомогу
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05.05.2023 09:37 Відповісти
А чим захищати небо, коли війська перейдуть у наступ ?
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05.05.2023 09:39 Відповісти
А Патриоты?
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05.05.2023 09:42 Відповісти
Вартість однієї ракети 1 мільйон доларів.
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05.05.2023 09:43 Відповісти
А скільки їх треба аби закрити тисячи км, фронту??
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05.05.2023 09:49 Відповісти
Особливо від плануючих авіабомб JDAM, які рашисти скидають за декілька десятків км від лінії фронту. Потрібні літаки з далекобійними ракетами повітря-повітря або аналогічне ППО із захистом від ланцетів
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05.05.2023 10:20 Відповісти
А вот не будет контрнаступления без самолетов и АТАКАМСов. Что тогда, Кирби? Дали 98% из "возможного".... И давай, наступай, что нам ваши жизни.
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05.05.2023 09:55 Відповісти
пока наши *друзья* не убедятся в успешном контрнаступлении - никто нам не даст авиацию и дальнобойные ракеты... то же самое было в феврале 2022 - нате джевелины и стингеры и ********** от нас - им стрёмно передавать нам авиацию, пока точно на 99,9% не будут уверены что мы победим
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05.05.2023 10:17 Відповісти
нам дали МИГи с подвесками под НАТОвские ракеты, нам дали ракеты для них - теперь будут посмотреть как мы ими воспользуемся... если всё пройдёт успешно, хотя-бы на первом этапе, то будут и ф-16 и фальконы и рафали
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05.05.2023 10:24 Відповісти
Боря, та нафига нам разные там фальконы с рафалями. Нам бы для F-16 толком освоить всю логистику. Тем более, шо это будет сделать проще, бо их в мире - пруд пруди.
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05.05.2023 10:42 Відповісти
что вы имеете в виду под понятием логистики для ф16 ? румыния , польша , болгария , имеют все возможности , какие проблемы ? взлет , уничтожение заданной цели , назад на аэродром , хотябы для этого уже было бы не плохо .
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05.05.2023 13:41 Відповісти
Устали ждать.. Я так понимаю.
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05.05.2023 10:23 Відповісти
Я так розумію є оптимальне вікно можливостей з наявними засобами. Ворог також посилює кожен день оборнні спроможності. Треба вибрати момент коли баланс на нашу користь. З кожним днем це буде складніше зробити.
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05.05.2023 10:43 Відповісти
Ні, не все, могли б значно більше...
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05.05.2023 10:34 Відповісти
Піздьож, піздьож , піздьож.... Наша рота під Бахмутом все потрібне получає тільки і виключно від волонтерів: мавіки, тепловізори,ночніки, антидронка з детектром і купа іншого. Ніяких лендлізів з джевелінами і стінгерами ніколи не було , не говорячи про тактичну електроніку - тільки старе совєцьке озброєння. На кого розрахований цей піздьож про 98%????
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05.05.2023 10:41 Відповісти
Что-то мне подсказывает, что это очередной пиндешь...
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05.05.2023 10:46 Відповісти
Чтото не сходится

15.12.2022 Залужный: Мне нужно 300 танков, 600-700 БМП, 500 гаубиц.

https://protectukrainenow.org/uk/report/

С декабря на сейчас

артилерия буксируемая,самоходная,запловая: США 54шт, Другие страны: 218шт. В сумме 54% от 500 гаубиц

танки: США 0шт, Другие страны: 204шт. В сумме 68% от 300 шт

бмп: США 203шт, Другие страны: 91шт. В сумме 42% от 700 шт
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05.05.2023 10:54 Відповісти
Смердюки блд брехливі - де Ленд Ліз, де танки і літаки з гелікоптерами
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05.05.2023 11:32 Відповісти
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05.05.2023 11:33 Відповісти
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05.05.2023 11:34 Відповісти
Літаків не дали, гвинтокрилів Апач - Не дали, далекобійних ракет - НЕ дали!

Що ж то за 98% тоді???
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05.05.2023 11:33 Відповісти
 
 