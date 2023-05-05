США зробили усе можливе для контрнаступу ЗСУ, Україна отримала 98% озброєння, - Кірбі
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Сполучені Штати Америки надали Україні усю можливу підтримку для підготовки контрнаступу. Але на цьому етапі допомога США не закінчується, ця підтримка буде постійною.
Про це на брифінгу заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми впевнені, що зробили майже все, що могли, тут, у Сполучених Штатах, а також, говорячи ширше, для наших союзників і партнерів, щоб переконатися, що вони будуть готові, якщо і коли президент Зеленський вирішить перейти в наступ, а він єдиний, хто може ухвалити таке рішення", - сказав Кірбі.
Він зазначив, що Україна отримала 98% озброєння, про яке просила для контрнаступу. Крім того, США та союзники провели навчання та тренування українських військових.
"Вони (ЗСУ - ред.) мають переважну більшість - і під "переважним" я маю на увазі приблизно 98 відсотків – того, що вони просили матеріального для проведення наступальних операцій навесні, вони це отримали: броню; артилерію; ППО; боєприпаси, в тому числі щойно оголошений пакет; не кажучи вже про навчання, яке ми провели для кількох бригад Збройних сил України за межами країни", - сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
ЦРУ знає все про "Козиря" та інших. Будуть F-16 Зермаки щось інше придумають.
Ні - дай-то боже нам звільнити Крим й Донбас . Ось це вже перемога !
А раз так , то снаряди будуть йще йще потрібні . До речі й не тільки ЗСУ .
Ця війна на практиці довела , що снаряди більш економічно обгрунтовані за усі ці дорогучі речі як то балістичні ракети . Та й навіть крилаті в 10 різів дорожчі за самі дорогі снаряди !
Axe of evil нікуди не зникне після нашої перемоги й тому й Південна Корея й Тайбей залюбки куплять усі ці "іграшки для дорослих" .
************* відкрили ящик пандори й затепер :
"Ера миролюбності" й дикого наівника вже , "Ера милосерддя" закінчилася як мінімум на близчі 100 років . Тім більш є йще такий фактор , як прагнення "всесвітнього халіфату" й тут більше міліарду потенційних прихильників цієї парадигми !
"Как в гареме,знаем что нас ****** ,а когда именно не знаем"
І твій агент ФСБ ермак то теж добре знає і підзвітний йому кулеба також, але замість важких *********** вони вимагають ф16, котрими ми невзмозі оперувати. Але ви -- чекайте на свій контрнаступ, #кашельлаврова..
15.12.2022 Залужный: Мне нужно 300 танков, 600-700 БМП, 500 гаубиц.
https://protectukrainenow.org/uk/report/
С декабря на сейчас
артилерия буксируемая,самоходная,запловая: США 54шт, Другие страны: 218шт. В сумме 54% от 500 гаубиц
танки: США 0шт, Другие страны: 204шт. В сумме 68% от 300 шт
бмп: США 203шт, Другие страны: 91шт. В сумме 42% от 700 шт
Що ж то за 98% тоді???