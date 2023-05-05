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Велика Британія (3668) вибух (3749) залізниця (659) Росія (47208)

"Рейкова війна": Росія не зможе захистити себе від подальших диверсій, - британська розвідка

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

брянськ

Підриви поїздів у прикордонних з Україною областях РФ призводять до короткострокових затримок постачання російської армії.

Про це йдеться у зведенні розвідки Великої Британії, повідомляє Цензор.НЕТ.

Там зазначили, що нещодавній сплеск залізничних аварій у російських районах, що межують з Україною, був викликаний підривами, здійсненими невідомими суб'єктами.

Ці аварії, як вважають у розвідці Великої Британії, призвели до короткострокових локальних збоїв у роботі російських військових залізничних перевезень.

Дивіться: У Брянській області підірвали залізницю - з рейок зійшли десятки вагонів. ВIДЕО

"Хоча її бригади залізничних військ здатні швидко відновлювати шляхи, ці інциденти посилять тиск на внутрішні сили безпеки Росії, які, швидше за все, не зможуть повністю захистити великі та вразливі залізничні мережі Росії від нападу", - зазначають у Міноборони Британії.

Також читайте: Вибухи в окупованому Джанкої пошкодили вузлову станцію. Користуватися нею неможливо, - ОК "Південь"

Нагадаємо, 1 травня в Брянській області РФ підірвали залізничні колії. Губернатор Олександр Богомаз заявив, що спрацював невідомий вибуховий пристрій - з рейок зійшли локомотив та кілька вагонів. Внаслідок цього зійшов Росія втратила тепловоз і 12 тонн дизпалива.

2 травня в Брянській області РФ внаслідок підриву залізниці з рейок зійшли локомотив та десятки вагонів вантажного потягу.

В окупованому Севастополі через поліцейські почали оглядати залізничні колії.

Автор: Ольга Лузан
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саме час брати заложніків і вішати вдовж дороги на стовпах
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05.05.2023 09:21 Відповісти
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05.05.2023 09:22 Відповісти
Ja-ja-a-a!!!
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05.05.2023 12:09 Відповісти
Просто брянским партизанам связной сообщил, что фашисты развязали войну!
Какие - не уточнил....
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05.05.2023 09:32 Відповісти
Вспоминается старый советский анекдот, про партизана, вышедшего из леса через 40 лет после войны и удивленно сказавшего: "А я до сих пор поезда под откос пускаю!". Неужели снова он??
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05.05.2023 09:53 Відповісти
Потрібно війну, навітиь в такій формі, перенесити на територію рашки. Підривати все що можна.
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05.05.2023 10:02 Відповісти
 
 