Окупанти вночі та вранці обстріляли 3 громади на Сумщині, зафіксовано 43 вибухи, - ОВА
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Вночі та зранку ворог здійснив 6 обстрілів прикордоння Сумщини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Сумської обласної військової адміністрації.
"Вночі та зранку ворог здійснив 6 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 43 вибухи. Обстрілів зазнали населені пункти Есманської, Середино-Будської, Білопільської громад.
- Есманська громада: здійснено артилерійський обстріл (13 вибухів) та з АГС (20 вибухів).
- Середино-Будська громада: ворог бив з мінометів – 4 вибухи.
- Білопільська громада: був обстріл з АГС (6 вибухів).
Попередньо – без наслідків", - йдеться в повідомленні.
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