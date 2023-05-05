Окупанти вночі та вранці обстріляли 3 громади на Сумщині, зафіксовано 43 вибухи, - ОВА

Вночі та зранку ворог здійснив 6 обстрілів прикордоння Сумщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Сумської обласної військової адміністрації.

"Вночі та зранку ворог здійснив 6 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 43 вибухи. Обстрілів зазнали населені пункти Есманської, Середино-Будської, Білопільської громад.

Есманська громада: здійснено артилерійський обстріл (13 вибухів) та з АГС (20 вибухів).

Середино-Будська громада: ворог бив з мінометів – 4 вибухи.

Білопільська громада: був обстріл з АГС (6 вибухів).

Попередньо – без наслідків", - йдеться в повідомленні.

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