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Кремль (417) реформи (2316) ISW (602)

Кремль продовжує реформу органів внутрішньої безпеки, хочуть усунути чиновників, які потрапили в немилість та консолідувати контроль над силовиками, - ISW

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

кремль

Російські ЗМІ повідомляють про масові перевірки МВС РФ. А також про плани кардинально реформувати Росгвардію. 

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що російський медіаагрегатор Baza повідомив про затримання заступника начальника міліції Бібірівського району за звинуваченнями у витоку інформації. Затримали також двох інших співробітників невизначених відділів МВС.

Крім того, ФСБ і МВС Росії  почали масові перевірки управлінь МВС у Москві через "витік даних із російських силових структур на запит громадян України".

Враховуючи те, що російська влада капітально реформує підрозділи Росгвардії на тлі серії нещодавніх арештів і звільнень відомих чиновників цього відомства, аналітики ISW припускають: офіційна Москва, ймовірно, має намір використати ці розслідування та арешти, щоб усунути чиновників, які потрапили в немилість, і консолідувати контроль над органами внутрішньої безпеки.

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Автор: Марина Макєєва
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1937 три… два…
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05.05.2023 09:32 Відповісти
Ньєт.
1937 - це коли НКВДисти брали простих громадян.
А коли брали НКВДистів, це 1939 та 53-54.
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05.05.2023 09:36 Відповісти
перший раз у 1937, другий раз восени 1938, "недобитків" у 1939-1940.А в 53-54 брали "еліту" Абакумова і Берії.
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05.05.2023 10:53 Відповісти
Страшна країна! Пожирають навіть своїх.37-й рік повертається...
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05.05.2023 09:36 Відповісти
главное не мешать проверено временем
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05.05.2023 09:54 Відповісти
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05.05.2023 10:02 Відповісти
Кацапи усе повторюють за Івана Грозного, Петра 1, Леніна, особливо Сталіна - зачистки невдоволених, страти невідданих ідеї, підозрюваних. Хтось казав, що історія не повторюється? Тільки не на расєї....
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05.05.2023 09:58 Відповісти
 
 