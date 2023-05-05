Кремль продовжує реформу органів внутрішньої безпеки, хочуть усунути чиновників, які потрапили в немилість та консолідувати контроль над силовиками, - ISW
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Російські ЗМІ повідомляють про масові перевірки МВС РФ. А також про плани кардинально реформувати Росгвардію.
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що російський медіаагрегатор Baza повідомив про затримання заступника начальника міліції Бібірівського району за звинуваченнями у витоку інформації. Затримали також двох інших співробітників невизначених відділів МВС.
Крім того, ФСБ і МВС Росії почали масові перевірки управлінь МВС у Москві через "витік даних із російських силових структур на запит громадян України".
Враховуючи те, що російська влада капітально реформує підрозділи Росгвардії на тлі серії нещодавніх арештів і звільнень відомих чиновників цього відомства, аналітики ISW припускають: офіційна Москва, ймовірно, має намір використати ці розслідування та арешти, щоб усунути чиновників, які потрапили в немилість, і консолідувати контроль над органами внутрішньої безпеки.
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1937 - це коли НКВДисти брали простих громадян.
А коли брали НКВДистів, це 1939 та 53-54.