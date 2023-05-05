В Польщі цьогоріч з’явиться центр виробництва та обслуговування HIMARS, - Блащак. ФОТО
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Протягом 2023 року в Польщі буде створено центр виробництва та обслуговування ракетних систем HIMARS.
Про це міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив під час візиту на оборонний завод Lockheed Martin, що у США, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
За словами Блащака, центр на території Польщі працюватиме в тому числі для європейських країн, які зацікавленні у придбанні HIMARS.
"Після розмови з керівництвом Lockheed Martin я почув готовність США співпрацювати з польською оборонною промисловістю, підтримувати її, що також вигідно для Сполучених Штатів, оскільки це дозволить збільшити масштаби виробництва, коли йдеться про HIMARS", - сказав міністр.
Блащак також висловив зацікавленість у придбанні 500 додаткових систем HIMARS.
Оборонне відомство Польщі зазначає, що Блащак також обговорював можливе виробництво у країні протитанкових комплексів Javelin, які, за його словами, "добре зарекомендували себе в Україні".
5 травня глава Міноборони Польщі зустрінеться з американським колегою Остіном Ллойдом, а також з керівництвом концерну Raytheon, який спеціалізується на виробництві зокрема ЗРК Patriot.
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На територіях, які межують з білорусією нормальних доріг з асфальтом обмаль, а їм Хаймерси в голові.
Тому, що поляки не крадуть.
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Поэтому у меня к патриотам свое отношение. Когда в январе 2014 меня Киеве тормознули менты возле Майдана с маленьким украинским флажком под ветровым стеклом мне начались ночные звонки с предложением застраховать машину от пожара. А потом, после бегства все "деятели" и бизнюки начали ездить на своих джипах с двухметровыми флагами и громче всех орать гимн на встречах с избирателями. И они как тогда, так и сейчас, там где всегда - у кормушки! А я Украине уже помог - разгрузил украинскую медицину. Еще мог бы помочь в качестве заседателя военного трибунала - имею опыт. Только туда меня и близко не подпустят.
Поэтому не доставай деда, я старой закалки и верю что сначала нужно разрушить, почти до основанья, а уж затем новую Украину построить.
А на нашем Южмаше только китайские фейэерверки можно выпускать!