В Польщі цьогоріч з’явиться центр виробництва та обслуговування HIMARS, - Блащак. ФОТО

Протягом 2023 року в Польщі буде створено центр виробництва та обслуговування ракетних систем HIMARS.

Про це міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив під час візиту на оборонний завод Lockheed Martin, що у США, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За словами Блащака, центр на території Польщі працюватиме в тому числі для європейських країн, які зацікавленні у придбанні HIMARS.

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"Після розмови з керівництвом Lockheed Martin я почув готовність США співпрацювати з польською оборонною промисловістю, підтримувати її, що також вигідно для Сполучених Штатів, оскільки це дозволить збільшити масштаби виробництва, коли йдеться про HIMARS", - сказав міністр.

Блащак також висловив зацікавленість у придбанні 500 додаткових систем HIMARS.

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Оборонне відомство Польщі зазначає, що Блащак також обговорював можливе виробництво у країні протитанкових комплексів Javelin, які, за його словами, "добре зарекомендували себе в Україні".

5 травня глава Міноборони Польщі зустрінеться з американським колегою Остіном Ллойдом, а також з керівництвом концерну Raytheon, який спеціалізується на виробництві зокрема ЗРК Patriot.







