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Новини За кордоном
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Польща (5156) США (14469) Блащак (111) HIMARS (221)

В Польщі цьогоріч з’явиться центр виробництва та обслуговування HIMARS, - Блащак. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

блащак

Протягом 2023 року в Польщі буде створено центр виробництва та обслуговування ракетних систем HIMARS.

Про це міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив під час візиту на оборонний завод Lockheed Martin, що у США, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За словами Блащака, центр на території Польщі працюватиме в тому числі для європейських країн, які зацікавленні у придбанні HIMARS.

Дивіться: За час війни окупанти не знищили жодного HIMARS, - Міноборони. ВIДЕО

"Після розмови з керівництвом Lockheed Martin я почув готовність США співпрацювати з польською оборонною промисловістю, підтримувати її, що також вигідно для Сполучених Штатів, оскільки це дозволить збільшити масштаби виробництва, коли йдеться про HIMARS", - сказав міністр.

Блащак також висловив зацікавленість у придбанні 500 додаткових систем HIMARS.

Також дивіться: Написи на ракетах HIMARS. ФОТО ДНЯ

Оборонне відомство Польщі зазначає, що Блащак також обговорював можливе виробництво у країні протитанкових комплексів Javelin, які, за його словами, "добре зарекомендували себе в Україні".

5 травня глава Міноборони Польщі зустрінеться з американським колегою Остіном Ллойдом, а також з керівництвом концерну Raytheon, який спеціалізується на виробництві зокрема ЗРК Patriot.

В Польщі цьогоріч з’явиться центр виробництва та обслуговування HIMARS, - Блащак 01
В Польщі цьогоріч з’явиться центр виробництва та обслуговування HIMARS, - Блащак 02
В Польщі цьогоріч з’явиться центр виробництва та обслуговування HIMARS, - Блащак 03
В Польщі цьогоріч з’явиться центр виробництва та обслуговування HIMARS, - Блащак 04

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+10
А могли б цф гроші витратити на шашлики і асфальт
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05.05.2023 09:42
+9
Поляки радують. Що не повідомлення, то позитив.
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05.05.2023 09:41
+6
Ото добже! А тепер ще наших спеців туди - на практику А там і до свого виробництва доберемося Завод ракетного пального свій є Ракетна промисловість - є Шасі самі вироблять можемо Тільки попрактикуваться і все скомпонувать! Може ще й модернізують чи своє (ще краще - з урахуванням практики експлуатації в бойових умовах) розроблять
Замість "васстанавить СРСР" Путін розбудив тридцятиголового дракона під назвою НАТО І цей дракон починає нарощувать м"язи
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05.05.2023 09:48
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Поляки радують. Що не повідомлення, то позитив.
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05.05.2023 09:41 Відповісти
Та яка в біса радість?
На територіях, які межують з білорусією нормальних доріг з асфальтом обмаль, а їм Хаймерси в голові.
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05.05.2023 10:35 Відповісти
А могли б цф гроші витратити на шашлики і асфальт
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05.05.2023 09:42 Відповісти
Поляки свои деньги на дороги потратили давным давно, поэтому сейчас имеют и дороги и шашлыки и не имеют войны
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05.05.2023 10:59 Відповісти
Чому коли поляки говорять, що щось буде зроблено, я їм вірю? А коли єрмаКОЗЕЛя ляпає, що в цьому (2022) році буде поновлено залізничне сполучення Київ-Берлін, я зразу ж не вірив, і був правий.

Тому, що поляки не крадуть.
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05.05.2023 09:45 Відповісти
Поляки тоже крадут, как и американцы. Но в Польше за это сажают в тюрьму и надолго, независимо от званий...
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05.05.2023 10:13 Відповісти
Ото добже! А тепер ще наших спеців туди - на практику А там і до свого виробництва доберемося Завод ракетного пального свій є Ракетна промисловість - є Шасі самі вироблять можемо Тільки попрактикуваться і все скомпонувать! Може ще й модернізують чи своє (ще краще - з урахуванням практики експлуатації в бойових умовах) розроблять
Замість "васстанавить СРСР" Путін розбудив тридцятиголового дракона під назвою НАТО І цей дракон починає нарощувать м"язи
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05.05.2023 09:48 Відповісти
наших спеців туди не можна, скільки у нас прихованої вати? Великий ризик що зіллють інфу.
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05.05.2023 10:05 Відповісти
Кого на тот завод пускать - тех кто открывает уголовные дела против боевых офицеров Разведки или генерала Кирпоноса? С Бакановым разберитесь и Наумовым! И почему эскортницы присутствуют на секретных докладах начальника военной разведки призинденту?
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05.05.2023 10:07 Відповісти
От ще тебе не спиталися! Хочеш допомогти Україні? То йди туди сам! Ти і живеш у Польщі і противник Росії От і покажи свій патріотизм!
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05.05.2023 10:12 Відповісти
«Патриотизм - последнее прибежище негодяя» (Patriotism is the last refuge of a scoundrel). Это выражение известно во всем мире с 1791 года.
Поэтому у меня к патриотам свое отношение. Когда в январе 2014 меня Киеве тормознули менты возле Майдана с маленьким украинским флажком под ветровым стеклом мне начались ночные звонки с предложением застраховать машину от пожара. А потом, после бегства все "деятели" и бизнюки начали ездить на своих джипах с двухметровыми флагами и громче всех орать гимн на встречах с избирателями. И они как тогда, так и сейчас, там где всегда - у кормушки! А я Украине уже помог - разгрузил украинскую медицину. Еще мог бы помочь в качестве заседателя военного трибунала - имею опыт. Только туда меня и близко не подпустят.
Поэтому не доставай деда, я старой закалки и верю что сначала нужно разрушить, почти до основанья, а уж затем новую Украину построить.
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05.05.2023 10:32 Відповісти
Не верещи! Я не молодший тебе І від "суперпатріотів" мене "ковбасить" не менше тебе (якби почитав мене з 2014-го - зрозумів-би На мене "перли буром" екстремісти" всіх мастей: від "свободовців" до "регіоналів ) А "засідать" я умію краще тебе - маю юридичну освіту і багаторічну практику в судах Однак я уже не потрібен - надто "некерований" Для мене ЗАКОН - найголовніший А зараз у нас (на жаль) діє "БЛАТ" Тому пішов з юриспруденції - не хочу "носить конверти"
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05.05.2023 10:52 Відповісти
Якщо завод по виробництву ракетного пального ще уцілів, що сумнівно, то немає фахівців, бо хрипата муха цеце довела завод фактично до ручки.
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05.05.2023 15:52 Відповісти
Хаймарс прошел на отлично боевые испытания в самом напряженном военном конфликте после Второй мировой войны. У русских одна из лучших, если не лучшая, система РЭБ в мире и та ничего не смогла сделать. Контрбатарейную борьбу рашка проиграла Хаймарсу с сухим счетом - у него идеальное время "приехал-стрельнул-уехал".
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05.05.2023 10:11 Відповісти
Открывается возможность производства самых дальнобойных версий. И все счастливы.
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05.05.2023 10:50 Відповісти
А як на рахунок виробництва набоїв для цієї техніки? Мабуть зараз це більш доречно. Хоча може просто не кажуть про це і воно вже будується ))
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05.05.2023 10:00 Відповісти
Вот шо значит отсутствие должности "ермака" в канцелярии Президента Польши!
А на нашем Южмаше только китайские фейэерверки можно выпускать!
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05.05.2023 10:03 Відповісти
Поляки знають, що вони наступні, тому готуються. Нам би таку владу, як у Польщі.
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05.05.2023 10:59 Відповісти
Для того, чтобы в Украине была такая же власть как в Польше, в Украине должен быть такой же народ как в Польше. Все эти воры и воришки во власти они к нам не с Марса сваливаются, это плоть от плоти украинского народа.
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05.05.2023 11:08 Відповісти
Так, совкова спадщина.
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05.05.2023 11:37 Відповісти
Не тільки тому. Поляки добре знають історію. Тому дуже "*******" кацапів і мають що їм пригадати. А пригадувати краще тоді, коли добре до того готовий.
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05.05.2023 11:23 Відповісти
 
 