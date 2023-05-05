США та Австралія спільно працюють над пакетом допомоги Україні, який може бути оголошений наприкінці травня, - The Guardian
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Спільний пакет допомоги Австралії та США для України може бути оголошений наприкінці травня.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням Лігу, про це повідомляє The Guardian.
Зазначається, що Сполучені Штати та Австралія разом працюють над пакетом допомоги напередодні візиту президента США Джо Байдена до країни.
Скарбник Джим Чалмерс повідомив журналістам, що допомога буде включена в майбутній бюджет Австралії, який опублікують 9 травня.
"Ми є великими прихильниками зусиль України з відсічі російським загарбникам, і це буде відображено в бюджеті", – сказав він.
За наявними даними, Україна вже подала "список бажань" щодо військової підтримки до Австралії. До переліку увійшли бронемашини Hawkei, артилерія та боєприпаси.
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