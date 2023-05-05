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США та Австралія спільно працюють над пакетом допомоги Україні, який може бути оголошений наприкінці травня, - The Guardian

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сша,допомога

Спільний пакет допомоги Австралії та США для України може бути оголошений наприкінці травня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням Лігу, про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що Сполучені Штати та Австралія разом працюють над пакетом допомоги напередодні візиту президента США Джо Байдена до країни.

Скарбник Джим Чалмерс повідомив журналістам, що допомога буде включена в майбутній бюджет Австралії, який опублікують 9 травня.

"Ми є великими прихильниками зусиль України з відсічі російським загарбникам, і це буде відображено в бюджеті", – сказав він.

За наявними даними, Україна вже подала "список бажань" щодо військової підтримки до Австралії. До переліку увійшли бронемашини Hawkei, артилерія та боєприпаси.

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Автор: Наталя Джума
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А що є цікаве в Австралії, їм непотрібне, та потребуюче дозволу США для передачі? Штук так 46?
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05.05.2023 10:20 Відповісти
УРАН-238, и плутоний-239
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05.05.2023 11:31 Відповісти
Австралії потрібно розмістити підводні човни в Індійському океані - цого буде достатньо...
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05.05.2023 10:22 Відповісти
Австралия не имеет водных границ с Индийским океаном - только с Тихим и Южным (недавно его так назвали, вокруг Антарктиды)
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05.05.2023 11:34 Відповісти
Та в тому і суть... Там проходять торгові шляхи в Європу та Африку...
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05.05.2023 11:37 Відповісти
Одним словом англосакси ! Дякуємо США-Австралії за допомогу
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05.05.2023 10:28 Відповісти
Дякуємо, друзі.
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05.05.2023 10:33 Відповісти
А може це ф-18, дай боже!!!!
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05.05.2023 12:08 Відповісти
 
 