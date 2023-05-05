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Скандальній блогерці Маламан, яка програла суд офіцеру ЗСУ Штефану, відмовили у задоволенні касаційної скарги

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

маламан

Суд відмовив у задоволенні касаційної скарги скандальної блогерки Таїсії Маламан (Di.rubens), яка програла суд офіцеру ЗСУ Анатолію Штефану.

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"03 травня 2023 року Касаційний цивільний суд Верховного Суду відмовив в задоволені касаційної скарги тіктокерши Таїсії Маламан, відомої як Di.rubens та залишив рішення судів нижчих інстанцій в силі.

В 2021 році Таїсія Маламан подала на мене та Міністерство оборони позов, в якому просила суд визнати недостовірними мої висловлювання стосовно відео, де вона кілька разів робила вибір на користь "росії" та стягнути з нас моральну шкоду в сумі 150 000 грн.

В суді було доведено, що позивачка є публічною особою, а тому щодо неї дозволяється більш широка критика, ніж щодо пересічної особи, крім того, позивачкою не було доведено, що мої висловлювання якимось чином принизили її "честь, гідність та ділову репутацію", - розповів офіцер.

Нагадаємо, Маламан, більше відома як di.rubens прославилася у січні 2021 року, коли Штефан опублікував знятий на Майдані Незалежності ролик з її участю. На відео дівчина у відповідь на пропозицію вибрати спочатку між "Америкою і Росією", а потім Україною і Росією обидва рази відповідає "Росія".

20 січня 2021 року di.rubens записала ролик, в якому пригрозила Штефану судом і кримінальною справою. Цього ж дня про припинення співпраці з нею заявила мережа "Алло". Також працювати з блогеркою припинили Borjomi і Nestle. Заступилися за неї натомість представники "ОПЗЖ" Медведчук та Кузьмін.

8 лютого 2021 року Солом’янський суд Києва відмовив у позові про захист честі й гідності блогерки Таїсії Маламан, яка позивалася до ветерана війни на Донбасі Анаталія Штефана з позивним "Штірліц" та Міністерства оборони.

20 січня 2023 року Маламан подала скаргу в Касаційний цивільний суд Верховного Суду.

25 січня Штефан повідомив, що Маламан пише на нього заяви в поліцію, використовуючи електронний підпис.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Проросійська блогерка Маламан програла суд проти полковника ЗСУ Штефана

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+28
Не безстрашне, а нагле і тупе.
Подала касацію в січні 2023 року!!!
Рік війна, медведчук і кузьмін вже визнані ворогами, а воно далі своє пре.....
Боже, яке кончене..... і таких серед нас, на жаль, ще достатньо.
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05.05.2023 10:57
+22
Шикарна все-таки у нас країна.
Труїти, травити мусарами, вбивати, калічити у нас можна тільки патріотів. Гніди неприкасаємі як для закону, так і для пересічних небайдужих громадян.
Шикарне у нас майбутнє з таким підходом. Особливо у патріотів.
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05.05.2023 10:51
+15
Вона і її батьки - це мерзота, якій не місце в Україні. Обирають росію, но с Украіни не хочеться уєзжать. А це означає, що хочуть, щоб тут була росія. Вони - вороги.
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05.05.2023 10:53
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Нічого-нічого. Воно зараз подасть апеляцію до ЄСПЛ. І буде потім як зі штепою було.
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05.05.2023 10:44 Відповісти
довийобується до інсульту?
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05.05.2023 11:06 Відповісти
А що із твоєю "Штепою" було?
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05.05.2023 11:38 Відповісти
У гуглі забанили?

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2859272-stepa-otrimala-3600-evro-kompensacii-za-risennam-espl.html
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05.05.2023 11:41 Відповісти
Та ти шо? 3600 юро компенсації? А за цю суч...у, скільки ви із медведчуком вже отримали?
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05.05.2023 11:50 Відповісти
І що ніхто не задовольнить її папашу, який в Україні допомагає цій мерзенній тварюці?
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05.05.2023 11:55 Відповісти
під сраку і в московію,лишити громодянсва
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05.05.2023 13:34 Відповісти
Безстрашне створіння. Ну впринципі суїцид теж свого роду вихід.
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05.05.2023 10:45 Відповісти
Не безстрашне, а нагле і тупе.
Подала касацію в січні 2023 року!!!
Рік війна, медведчук і кузьмін вже визнані ворогами, а воно далі своє пре.....
Боже, яке кончене..... і таких серед нас, на жаль, ще достатньо.
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05.05.2023 10:57 Відповісти
Її батьки тут і вони ведуть цей позов. Що заважає взяти їх або принаймні зустріти десь у підворотні?
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05.05.2023 10:46 Відповісти
Завжди дивувася людській безтурботності. Потрібно тільки гарно захотіти і це чучело з її інструментами інформаційної бородьби проти України безслідно приберуть.
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05.05.2023 10:48 Відповісти
Ну, батьки виконують роль листонош. "Ведуть" скоріш за все ведмедчуківські, чи потрнов через татарова. Листошош просто змінять.
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05.05.2023 11:40 Відповісти
Суд визнав блогершу рублогершою без права на є-блогершу...
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05.05.2023 10:46 Відповісти
Потрібно бул визнати цей організм тілом середнього роду з правом на є-бло.Воно.
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05.05.2023 11:42 Відповісти
Вона ще жива?
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05.05.2023 10:48 Відповісти
Втікла до кацапії.
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05.05.2023 11:52 Відповісти
Шикарна все-таки у нас країна.
Труїти, травити мусарами, вбивати, калічити у нас можна тільки патріотів. Гніди неприкасаємі як для закону, так і для пересічних небайдужих громадян.
Шикарне у нас майбутнє з таким підходом. Особливо у патріотів.
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05.05.2023 10:51 Відповісти
Нехай потвора терміново йде працювати на московську кільцеву, поки там і вільні місця, бо боброїдка і ********* вже скупляються у секс-шопі.
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05.05.2023 10:52 Відповісти
Може вона вже там і бабло їй потрібне саме на сес- шоп і на наведення марафету 🤔
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05.05.2023 11:24 Відповісти
От чого не внести статтю про позбавлення громадянства за такі речі??
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05.05.2023 10:52 Відповісти
А навіщо її позбовляти громадянства? Її потрібно покарати як зрадника.
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05.05.2023 10:54 Відповісти
Аха. Строк..і годувати..а ця курвень буде жалітись, що її погано утримають! Примушають пакетики клеїти і манікюрниці немає!! Нах@р з пляжу цих дебільних качок!

Нам он полонених вистачає.
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05.05.2023 12:35 Відповісти
Смерть не найгірший варіант, а от гнити все життя переповнившись жалю за їбануті рішення під запліснявілою шконкою і баландою на сніданок, обід і вечерю - жахлива участь достойна зрадників.
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05.05.2023 12:56 Відповісти
Та пох на їх муки. Кошти нехай спрямовують на відновлення країни, на лікування й реабілітацію поранених.

Якби траблів не було з баблом на лікування наших - поф..нехай сидять на шиї..а так - кожного дня на щось скидаємось.

Крім того, тоді нехай на утримання одного такого зрадника чи полоненого або виділяють мінімалку, вбо мінімалку мідіймають до рівня суми утримання на цих падл. Бо виходить, краще Батьківщину продати й жити на держутриманні, ніж животіти на ту мінімалку й сплачувати крейзануту комуналку ще.
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05.05.2023 13:51 Відповісти
Що ця бл@дь ще там хоче? До дагестанців в аул сучку насолоджуватися "рюськім міром".
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05.05.2023 10:52 Відповісти
По @блу просить
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05.05.2023 12:36 Відповісти
Нах@й с пляжа....(с)..
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05.05.2023 10:53 Відповісти
Вона і її батьки - це мерзота, якій не місце в Україні. Обирають росію, но с Украіни не хочеться уєзжать. А це означає, що хочуть, щоб тут була росія. Вони - вороги.
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05.05.2023 10:53 Відповісти
Боржомі фрідмана припинило з нею співпрацю. Дивно
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05.05.2023 10:55 Відповісти
А могла би просто виїхати услід за Діаною Панченко...
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05.05.2023 11:01 Відповісти
А чого це опудало ще дихає?
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05.05.2023 11:02 Відповісти
Суд відмовив у позові стостовно честі та гідності - через її відсутність . Але ту питання до батьків - якщо у вашої дитини не має ні розуму , ні гідності - через брак вашого виховання - то можливо в батьків вистачило б розуму - не ганьбитися на всю Україну.
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05.05.2023 11:05 Відповісти
Батьки там, скорше за все, такі самі.
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05.05.2023 11:53 Відповісти
вона здриснула в рашу.
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05.05.2023 11:06 Відповісти
А не забагато честі звертати увагу на це чудо?
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05.05.2023 11:11 Відповісти
Щоб іншим подібне не спадало на думку...бо таких "корисних ідіотів" вистачає...
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05.05.2023 11:46 Відповісти
Ось так цій медіахвойді і треба...бо "зазвіздилося"...Правосуддю- респект!!!
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05.05.2023 11:45 Відповісти
Самостійно ця тупа піхва не вгамується...
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05.05.2023 11:52 Відповісти
С... . Виставила це 3-кольорове ганчір'я поруч з нашим прапором.
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05.05.2023 12:52 Відповісти
Хтось хизується розумом, а ця його відсутністю.
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05.05.2023 13:01 Відповісти
 
 