Скандальній блогерці Маламан, яка програла суд офіцеру ЗСУ Штефану, відмовили у задоволенні касаційної скарги
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Суд відмовив у задоволенні касаційної скарги скандальної блогерки Таїсії Маламан (Di.rubens), яка програла суд офіцеру ЗСУ Анатолію Штефану.
Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"03 травня 2023 року Касаційний цивільний суд Верховного Суду відмовив в задоволені касаційної скарги тіктокерши Таїсії Маламан, відомої як Di.rubens та залишив рішення судів нижчих інстанцій в силі.
В 2021 році Таїсія Маламан подала на мене та Міністерство оборони позов, в якому просила суд визнати недостовірними мої висловлювання стосовно відео, де вона кілька разів робила вибір на користь "росії" та стягнути з нас моральну шкоду в сумі 150 000 грн.
В суді було доведено, що позивачка є публічною особою, а тому щодо неї дозволяється більш широка критика, ніж щодо пересічної особи, крім того, позивачкою не було доведено, що мої висловлювання якимось чином принизили її "честь, гідність та ділову репутацію", - розповів офіцер.
Нагадаємо, Маламан, більше відома як di.rubens прославилася у січні 2021 року, коли Штефан опублікував знятий на Майдані Незалежності ролик з її участю. На відео дівчина у відповідь на пропозицію вибрати спочатку між "Америкою і Росією", а потім Україною і Росією обидва рази відповідає "Росія".
20 січня 2021 року di.rubens записала ролик, в якому пригрозила Штефану судом і кримінальною справою. Цього ж дня про припинення співпраці з нею заявила мережа "Алло". Також працювати з блогеркою припинили Borjomi і Nestle. Заступилися за неї натомість представники "ОПЗЖ" Медведчук та Кузьмін.
8 лютого 2021 року Солом’янський суд Києва відмовив у позові про захист честі й гідності блогерки Таїсії Маламан, яка позивалася до ветерана війни на Донбасі Анаталія Штефана з позивним "Штірліц" та Міністерства оборони.
20 січня 2023 року Маламан подала скаргу в Касаційний цивільний суд Верховного Суду.
25 січня Штефан повідомив, що Маламан пише на нього заяви в поліцію, використовуючи електронний підпис.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2859272-stepa-otrimala-3600-evro-kompensacii-za-risennam-espl.html
Подала касацію в січні 2023 року!!!
Рік війна, медведчук і кузьмін вже визнані ворогами, а воно далі своє пре.....
Боже, яке кончене..... і таких серед нас, на жаль, ще достатньо.
Труїти, травити мусарами, вбивати, калічити у нас можна тільки патріотів. Гніди неприкасаємі як для закону, так і для пересічних небайдужих громадян.
Шикарне у нас майбутнє з таким підходом. Особливо у патріотів.
Нам он полонених вистачає.
Якби траблів не було з баблом на лікування наших - поф..нехай сидять на шиї..а так - кожного дня на щось скидаємось.
Крім того, тоді нехай на утримання одного такого зрадника чи полоненого або виділяють мінімалку, вбо мінімалку мідіймають до рівня суми утримання на цих падл. Бо виходить, краще Батьківщину продати й жити на держутриманні, ніж животіти на ту мінімалку й сплачувати крейзануту комуналку ще.