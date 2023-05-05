У лікарні померла дівчинка Ліза Невара, поранена під час удару по Краматорську 29 квітня
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16-річна дівчинка, яка зазнала поранень внаслідок обстрілу Краматорська 29 квітня, померла у лікарні.
Про це повідомив міський голова Краматорська Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
"Дівчинка, яка була поранена внаслідок російського удару по Краматорську 29 квітня, померла у лікарні", - йдеться в повідомленні.
Ліза Невара - донька відомого у Краматорську лікаря-отоларинголога Джона Невари. Рік тому вони евакуювалися на Черкащину, де чоловік очолив сільський фельдшерський пункт, але 8 березня цього року лікар раптово помер.
Нагадаємо, вранці 29 квітня російська армія атакувала іранськими безпілотниками селище Малотаранівка у Краматорську. Внаслідок обстрілу виникла пожежа - загорілися два приватні житлові будинки й господарча будівля. Рятувальники загасили пожежу через дві години. Постраждали 16-річна Єлизавета Невара та її 52-річна мама. Вони отримали важкі опіки й санавіацією були доправлені до лікарні у Дніпрі.
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Юная вокалистка София Самолюк из Киева отказалась участвовать в музыкальном фестивале Sanremo Junior 2023 в Италии из-за допуска исполнителя из России. Вместо вокального номера 13-летняя украинка выступила с мощной речью, в которой указала на недопустимость участия граждан страны-агрессора на международной арене.
О том, что ей придется делить одну сцену с россиянином, девочка узнала незадолго до своего выступления. Организаторы фестиваля, который проводится под эгидой международной организации ЮНИСЕФ (детского фонда ООН), объявили об участии представителя РФ за несколько часов до начала концерта.
"Дорогие зрители, я решила не петь сегодня. Я узнала, что здесь есть участник из России - страны, которая убила более 500 украинских детей. Поэтому я не могу выступать на одной сцене с представителем страны-террориста. Спасибо всем за понимание. Я верю, что в следующем году представителя этой страны не будет. Пожалуйста, поддерживайте Украину", - произнесла София перед итальянской публикой.
София Самолюк - начинающая украинская певица. Талантливая девочка стала победительницей "Черноморских игр" в 2021 году, а годом позднее получила гран-при детского фестиваля United Kids в Болгарии.
На фестивале итальянкой песни Sanremo Junior 2023 украинка должна была выступить с англо-украинской песней "Earth", которая была записана с целью привлечения мирового внимания к войне в Украине.