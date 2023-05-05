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Бахмут(Артемівськ) (1483) ПВК "Вагнер" (1476) Пригожин Євген (503)

10 травня ПВК "Вагнер" виходить з Бахмуту та передає позиції підрозділам Міноборони РФ, - Пригожин. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ватажок ПВК "Вагнер" заявив, що його терористичне угруповання передає позиції в Бахмуті Міністерству оборони РФ.

Про це він заявив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"10 травня 2023 року ми змушені передати позиції підрозділам Міністерства оборони", - зазначив він.

За його словами, 8 жовтня 2022 року ПВК "Вагнер" почало операцію "бахмутська м'ясорубка" та нібито показали "успіх та хороший результат".

Терорист скаржиться на "снарядний голод".

"Ми збиралися до 9 травня 2023 року заволодіти н.п. Бахмут. Але, побачивши це, білявійськові бюрократи з 1 травня фактично припинили будь-які поставки, щоб не дати нам це зробити", - додав він.

"Офіційно звертаюся до начальника Генерального штабу, Міністра оборони, Верховного головнокомандувача та народу Росії. Заявляю від імені бійців ПВК "Вагнер", від імені командування ПВК "Вагнер", що 10 травня 2023 року ми змушені передати позиції у населеному пункті Бахмут підрозділам Міністерства оборони та вивести залишки ПВК "Вагнер" до тилових таборів, щоб зализати рани. Я виводжу підрозділи ПВК "Вагнер" із Бахмуту, бо за відсутності боєприпасів вони приречені на безглузду загибель. Я звертаюся відкрито, оскільки жодного мого листа не було розглянуто, про всі проблеми я доповідав, починаючи з 19 березня 2022 року", - сказав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пригожин показав гору трупів "вагнерівців" та обматюкав Шойгу та Герасимова: "Суки, тварюки, господарі життя". ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+61
о , а тепер всім кодлом на расєюшку - там роботи не початий край
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05.05.2023 11:12
+52
пи*дуйте лесом
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05.05.2023 11:08
+49
Не виходять а виїзжають в рефрижераторах.
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05.05.2023 11:10
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Обгадились герої сірійські...
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05.05.2023 12:28 Відповісти
Інтесивність обстрілів в районі Бахмута НЕ знижується. ІПСО.
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05.05.2023 12:31 Відповісти
Це перший притомний коментар на цій новині
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05.05.2023 13:05 Відповісти
Скільки бачив відео наших воїнів, всі вони на фоні постійних вибухів, так що нестача снарядів це лише привід для чогось іншого. Можливо, у під@рів дійсно закінчилось м'ясо.
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05.05.2023 13:32 Відповісти
Весь цей пафос зверхника найманців щодо їх бойової роботи во благо пітьми - пуста і лукава вистава.
Цей пригожин отримав аванс за захоплення Бахмуту ще перед початком наступу на місто, але всі договірні терміни провалив.
Тепер доводить всім, від кого він залежний, що цей контракт відпрацював сповна. Й до того ж зрозумів, що повний розрахунок йому інша сторона виплачувати не збираються.
Тож, це і пояснює такі його публічні дії.
Словом, тут ніякої політики - лише голий бізнес.
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05.05.2023 12:41 Відповісти
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05.05.2023 12:51 Відповісти
😆
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05.05.2023 13:16 Відповісти
Опять всё напутали, этому снаряды, а тому эшелон балалаек 😆
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05.05.2023 15:41 Відповісти
А чьто случілось?
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05.05.2023 12:54 Відповісти
А нет распоряжения Герасимова - отходить будешь?
Однако интрига!
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05.05.2023 13:03 Відповісти
«Брехуну ми не віримо, навіть якщо він говорить правду». © Цицерон Марк Туллій
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05.05.2023 13:13 Відповісти
Всьо.... нах. з України!
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05.05.2023 13:13 Відповісти
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05.05.2023 13:19 Відповісти
Уголовный урка-отморозок провозгласил себя Вождём нации...

Долго не проживёт: у генерала Герасимова тоже есть какой-нибудь свой карманный спецназ.
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05.05.2023 13:29 Відповісти
То може тобі і нагороду від імені України надати - повісити суку!
То для тебе була б велика честь -бути повішеним на Святій Українській Землі!
Слава Україні!
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05.05.2023 13:38 Відповісти
Що ви, як телепні. Перед вами розігрують спектакль, а ви радієте.
Те ж саме було і в Соледарі. "Вагіньори" зробили всю брудну роботу, а потім регулярні підрозділи кацапської армії позаймали рештки кварталів.
Повар тоді теж кричав про снарядний голод.
Вихід "вагіньорів" з Бахмуту свідчить лише про те, що кацапи впевнені, що вони найближчими днями візьмуть місто. Отже штурмові підрозділи перекинуть на інший напрямок, а в Бахмуті "закогтятся" ті, що непридатні для активних штурмових дій. Будуть ще 70 км окопів рити.
Цікавим може бути лише те, яке пгт тепер будуть штурмувати "вагіньори".
Думаю, що знову буде якась несподіванка, як було із Соледаром.
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05.05.2023 13:38 Відповісти
В останній час західна зброя дала про себе знати .десятки відео з мертвими орками в окопах
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05.05.2023 13:39 Відповісти
І Кінджали збивають ...Цікаво куди вони підуть позаді Масква
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05.05.2023 13:43 Відповісти
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05.05.2023 13:46 Відповісти
Медаль лисому! "За звільнення Бахмуту!"
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05.05.2023 13:46 Відповісти
Как ето нє по плану??? У пині досі всьо ідєт по плану.
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05.05.2023 13:53 Відповісти
8 місяців викладали доріжки з трупів своїх солдат, щоб захопити невелике місто на самому головному напрямку фронту і, нарешті, здалися, публічно розписалися в своєї неспроможності. І це самі боєздатні підрозділи ворога. Факт який є незаперечною перемогою нашіх воїнів. Згадаймо як місяць тому Столтенберг заявив, що до падіння Бахмуту залишилося максимум 10 діб. Такі генерали - аналітики у НАТО.
З іншого боку, перед наступом ЗСУ, раша створює з вагнера резервні сили, щоб використати на самих успішних напрямках прориву нашіх сил - це теж бажано врахувати.
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05.05.2023 13:56 Відповісти
У прігожіна все добре з топонімікою. Бахмут, не артьомовск.
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05.05.2023 13:59 Відповісти
Причому БахмУт...
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05.05.2023 21:21 Відповісти
Просто бесплатное мясо на исходе а потеряет всю свою спецуру, завтра самого грохнут.
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05.05.2023 14:07 Відповісти
До речi вiн так i не спростував що до рота брав на знi
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05.05.2023 14:13 Відповісти
вот что интересно: Пригожин кроет матом всю кремлёвскую верхушку - и ему прощают
а у нас кто-нибудь сказал на Ермака, что он сволочь?
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05.05.2023 14:22 Відповісти
про колобок сказал
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05.05.2023 14:48 Відповісти
Що зеки закінчилися?
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05.05.2023 15:19 Відповісти
На Росії з їхньою правоохоронною системою вони ніколи не закінчаться...
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06.05.2023 07:42 Відповісти
Йоу.... а як же ж починав ще минулого року....
І Бахмут був для нього виключно россійським містом- Артьомовск.
Ще, мабуть, з три-чотири піздюліни від ЗСУ цьому "вагнеру" і він вишиванку одіне.
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05.05.2023 15:26 Відповісти
походу тупа гра на показуху
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05.05.2023 15:29 Відповісти
очередное кандидатство на "святой лик" после гиви и моторолы.
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05.05.2023 15:37 Відповісти
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05.05.2023 15:44 Відповісти
якийсь каламутний спектакль....він може справити враження хіба на публіку типу Світана,Мосійчук,Безумної та Лізи Богуцкой з корабельними соснами....
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05.05.2023 16:04 Відповісти
30% снарядів від потреби вистачить щоб завалити хла
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05.05.2023 16:36 Відповісти
Как челобитную подает сЦарю этот смерд вонючий ?
А "успех и хороший результат" - это переполненные могилами урок кладбища в приграничных местах ?
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05.05.2023 17:27 Відповісти
никуда он не выходит, а если и выйдет, то только с кувалдой в заду. кто он такой, чтобы такие заявления делать. но, возможно, чует, что дела идут не туда и кувалду таки ему заткнут в непотребной место. Вот и устроил спектакль, мол это все они.
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05.05.2023 17:37 Відповісти
Чи це тільки мені було чутно лише: "КУДАХ-ТАХ-ТАХ-ТАХ-ТАХ-ТАХ!!!"?
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05.05.2023 17:43 Відповісти
типичная кацапская мразь!славно визжит знать чует свой скорый конец!
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05.05.2023 19:26 Відповісти
Хорошая новость. Бахмут взять не получилось...надо брать Москву.
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05.05.2023 19:31 Відповісти
Зараз унікальний шанс для Кремля оголосити про перемогу, повністю вийшовши з України. Головний меседж: адже ми захистили Москву!
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05.05.2023 20:25 Відповісти
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05.05.2023 20:51 Відповісти
Євген Пригожин (ліворуч) на фото служить президенту Росії Володимиру Путіну (у центрі) на вечері в 2011 році
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05.05.2023 20:52 Відповісти
Дмитро Корнійчук: в истории «победителем» в Бахмуте должны записать «могучую» армию, а не зеков.
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05.05.2023 21:54 Відповісти
Чому по скупченню не прилетів HIMARS?
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06.05.2023 01:08 Відповісти
«Нет в мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормлённый пропагандой нацизма, этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги.

Его страна способна только угрожать, унижать, убивать, за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но... смертные.» А.Солженицын
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06.05.2023 04:23 Відповісти
Дуже глибоко і правдиво. Загадка Солженіцина полягає в тому - чому він повернувся на землю, де, як він знав, був нацистський режим?
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06.05.2023 07:10 Відповісти
Всі знають, що ти будеш лизати.
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06.05.2023 07:06 Відповісти
Дешева, примітивна вистава для людей, котрі не думають. І Вагнер , і рашистська армія, і весь апарат насильства Раші-одне ціле. Дивіться, якщо ніхто із богатих і відомих рашистів не сміє відкрити морду, навіть, коли ховається за кордоном- а тут така вистава!!!!...Гадаю, що наші генерали мудріші, і не клюють на таке лайно. Але от приходять на думку вибухи складів у 2014, 2015, 2016 роках, рашисти попереджали тими діями про свої наміри. А вибухи складів у Чехіі, в Болгаріі? Єдине, чого не розумію, як такий "ушлий" політик, як ПОП не дав наказу на замінування хоча би частки кордону із Рашею усіми цими мінами, бомбами, набоями, а просто тупо злили тисячі тон вибухівки на підрив Раші?
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06.05.2023 07:28 Відповісти
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