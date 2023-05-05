10 травня ПВК "Вагнер" виходить з Бахмуту та передає позиції підрозділам Міноборони РФ, - Пригожин. ВIДЕО
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Ватажок ПВК "Вагнер" заявив, що його терористичне угруповання передає позиції в Бахмуті Міністерству оборони РФ.
Про це він заявив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
"10 травня 2023 року ми змушені передати позиції підрозділам Міністерства оборони", - зазначив він.
За його словами, 8 жовтня 2022 року ПВК "Вагнер" почало операцію "бахмутська м'ясорубка" та нібито показали "успіх та хороший результат".
Терорист скаржиться на "снарядний голод".
"Ми збиралися до 9 травня 2023 року заволодіти н.п. Бахмут. Але, побачивши це, білявійськові бюрократи з 1 травня фактично припинили будь-які поставки, щоб не дати нам це зробити", - додав він.
"Офіційно звертаюся до начальника Генерального штабу, Міністра оборони, Верховного головнокомандувача та народу Росії. Заявляю від імені бійців ПВК "Вагнер", від імені командування ПВК "Вагнер", що 10 травня 2023 року ми змушені передати позиції у населеному пункті Бахмут підрозділам Міністерства оборони та вивести залишки ПВК "Вагнер" до тилових таборів, щоб зализати рани. Я виводжу підрозділи ПВК "Вагнер" із Бахмуту, бо за відсутності боєприпасів вони приречені на безглузду загибель. Я звертаюся відкрито, оскільки жодного мого листа не було розглянуто, про всі проблеми я доповідав, починаючи з 19 березня 2022 року", - сказав він.
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Цей пригожин отримав аванс за захоплення Бахмуту ще перед початком наступу на місто, але всі договірні терміни провалив.
Тепер доводить всім, від кого він залежний, що цей контракт відпрацював сповна. Й до того ж зрозумів, що повний розрахунок йому інша сторона виплачувати не збираються.
Тож, це і пояснює такі його публічні дії.
Словом, тут ніякої політики - лише голий бізнес.
Однако интрига!
Долго не проживёт: у генерала Герасимова тоже есть какой-нибудь свой карманный спецназ.
То для тебе була б велика честь -бути повішеним на Святій Українській Землі!
Слава Україні!
Те ж саме було і в Соледарі. "Вагіньори" зробили всю брудну роботу, а потім регулярні підрозділи кацапської армії позаймали рештки кварталів.
Повар тоді теж кричав про снарядний голод.
Вихід "вагіньорів" з Бахмуту свідчить лише про те, що кацапи впевнені, що вони найближчими днями візьмуть місто. Отже штурмові підрозділи перекинуть на інший напрямок, а в Бахмуті "закогтятся" ті, що непридатні для активних штурмових дій. Будуть ще 70 км окопів рити.
Цікавим може бути лише те, яке пгт тепер будуть штурмувати "вагіньори".
Думаю, що знову буде якась несподіванка, як було із Соледаром.
З іншого боку, перед наступом ЗСУ, раша створює з вагнера резервні сили, щоб використати на самих успішних напрямках прориву нашіх сил - це теж бажано врахувати.
а у нас кто-нибудь сказал на Ермака, что он сволочь?
І Бахмут був для нього виключно россійським містом- Артьомовск.
Ще, мабуть, з три-чотири піздюліни від ЗСУ цьому "вагнеру" і він вишиванку одіне.
А "успех и хороший результат" - это переполненные могилами урок кладбища в приграничных местах ?
Его страна способна только угрожать, унижать, убивать, за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но... смертные.» А.Солженицын