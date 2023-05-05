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Новини Війна в Україні Війна
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Пєсков (1443) Бахмут(Артемівськ) (1483) ПВК "Вагнер" (1476) Пригожин Євген (503)

Кремль знає, що "вагнерівці" збираються піти з Бахмуту. Коментувати не буде, - Пєсков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

пєсков

Російська влада бачила заяву власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина про те, що його бойовики збираються 10 травня залишити Бахмут, передавши позиції військам міноборони РФ.

Про це журналістам заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російські ЗМІ.

Він зауважив, що в Кремлі бачили заяву Пригожина. Але коментувати цього не можуть, бо це питання стосується "СВО" (так в Росії офіційно називають війну проти України. - Ред.).

Дивіться: 10 травня ПВК "Вагнер" виходить з Бахмуту та передає позиції підрозділам Міноборони РФ, - Пригожин. ВIДЕО

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 5 травня власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що його бойовики підуть з Бахмуту, щоб "зализати рани". Свої позиції вони передадуть Міноборони РФ.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+22
Кацапи , валіть нахер всі із нашоі краіни , бо вам тут нічого не світить 😠
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05.05.2023 11:53
+14
Салупа з вухами щось кричить.
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05.05.2023 11:53
+13
Йоршік готується коментувати здачу Донецька
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05.05.2023 11:55
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05.05.2023 11:50 Відповісти
Салупа з вухами щось кричить.
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05.05.2023 11:53 Відповісти
НААА-КРЕЕЕЕМЛЬ ГГОООЙДА!!!
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05.05.2023 13:41 Відповісти
Клитор "Вагиновский"
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05.05.2023 12:12 Відповісти
СВОлочі запанікували...
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05.05.2023 11:52 Відповісти
Кацапи , валіть нахер всі із нашоі краіни , бо вам тут нічого не світить 😠
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05.05.2023 11:53 Відповісти
Це точно...
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05.05.2023 11:55 Відповісти
"Він зауважив, що в Кремлі бачили заяву Пригожина. Але коментувати цього не можуть, бо це питання стосується "СВО"."
-----
То кремль вже окремо, а "СВО" окремо?
То це ще - "усе за планом", чи вже -ні...?
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05.05.2023 11:54 Відповісти
Звичайно все у них завжди "ідьот па плану" але ніхто з них не знає за яким саме
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05.05.2023 11:59 Відповісти
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05.05.2023 12:24 Відповісти
Один из лучших, лучший, не лучший.
Якийсь нервовий японець, тренуватися треба, а не хапатися відразу за меча.
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05.05.2023 12:38 Відповісти
Вся суть в тому що вони її бачили, а не погодили.
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05.05.2023 12:31 Відповісти
Ваньки уходят в землю
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05.05.2023 11:54 Відповісти
Йоршік готується коментувати здачу Донецька
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05.05.2023 11:55 Відповісти
Коксовый театр пытается в оральной форме решить сразу две проблемы.
1) Объяснить почему не взяли Бахмут до 9 мая. А именно потому что не захотели, друг другу мешали.
2) Показать слабость ВСУ поскольку по версии кацапов украинская армия не может разбить безоружных рабов пригожина.
Это продукт исключительно для внутренней публики, за пределами империи никто не верит балаболом кроме явно умственно отсталых.
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05.05.2023 11:56 Відповісти
Боже які кінчені
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05.05.2023 11:57 Відповісти
якщо прочитати по діагоналі то все чотко, а друга тьотка тєму не вкурила
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05.05.2023 12:03 Відповісти
Пропустила одне слово "снаряди ПО "Вагнеру" (ще й назвались, козломорді, підібрали собі - чомусь не якогось відомого на весь світ балалалалаєчника, а відомого німецького композитора)
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05.05.2023 14:38 Відповісти
"жест доброй воли" ага ?
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05.05.2023 11:57 Відповісти
Ні, "жест доброї волі" буде завтра, сьогодні у них - "пєрєгрупіровка".
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05.05.2023 12:10 Відповісти
Зараз піськов - молодший свою ЧВК забабахкає і разом з доньками ху...ла і синками вротенберга всіх "пабядіт"!
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05.05.2023 12:02 Відповісти
Крисениш знову якусь херню зморозив, і сам не зрозумів яку
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05.05.2023 12:02 Відповісти
Цікава у них відбувається еволюція... На початку війни хотіли всії своїми ганебниками смугастими (десантниками тобто) захопити Київ за три дні. Але ті у парашутах заплуталися і тихо здохли на деревах. Потім лякали всіх кадирківськими бородатими тіктокерами. Тіпа, оце просто супер-бійці. Потім це стадо волохате тихо розчинилося і замість нього з'явилися уткінці (по-їхньому "вагнерівці). Тепер і ці здулися.
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05.05.2023 12:05 Відповісти
Ви не розумієте цеж вторая мєжгалактіческая.😅
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05.05.2023 12:07 Відповісти
ну якшо піськов вже почав *******, значить ніхто нікуди не виходить і це все тупе кацапське іпсо
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05.05.2023 12:05 Відповісти
Я бы не сильно верил в конфликт Вагнера и Шойгу. У них один хозяин. Что и зачем они ломают комедию, видимо какая-то комбинация.
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05.05.2023 12:06 Відповісти
Хозяїн один, і рука даюча пряник в нього теж одна, і всі хочуть пряник а не батіг, тому і підставляють один другого.
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05.05.2023 12:34 Відповісти
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05.05.2023 12:07 Відповісти
Рятують від сорому ************ повара і підставляють оленевода, що потім списати усі гріхи на нього.
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05.05.2023 12:07 Відповісти
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05.05.2023 12:12 Відповісти
Перекладаючи з піськовського новояза-"Ми по вуха в лайні".
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05.05.2023 12:17 Відповісти
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05.05.2023 12:19 Відповісти
Поки не звалять - це просто іпсо і прігожин набиває собі ціну .

Той зек постійно втирав про снарядний голод, розганяв про нібито свій конфлікт з мінубивств, і що його головорізи ось-ось закінчаться... Але прочитайте будь-яке зведення про бахмут (бахмутський демон, мірошников) чи знайдіть інфу від наших пацанів: ще ніразу останніми тижнями ми не відчували, що у рашистів щось закінчується чи щось на межі.
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05.05.2023 12:30 Відповісти
рашка готується через цей маньовр злитись з Бахмуту 👀
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05.05.2023 12:33 Відповісти
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05.05.2023 12:34 Відповісти
Юридичєское оставлєниє Бахмута.

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05.05.2023 17:47 Відповісти
Очередной ФСБшный говновброс
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05.05.2023 15:00 Відповісти
 
 