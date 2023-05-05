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Кремль знає, що "вагнерівці" збираються піти з Бахмуту. Коментувати не буде, - Пєсков
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російська влада бачила заяву власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина про те, що його бойовики збираються 10 травня залишити Бахмут, передавши позиції військам міноборони РФ.
Про це журналістам заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російські ЗМІ.
Він зауважив, що в Кремлі бачили заяву Пригожина. Але коментувати цього не можуть, бо це питання стосується "СВО" (так в Росії офіційно називають війну проти України. - Ред.).
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 5 травня власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що його бойовики підуть з Бахмуту, щоб "зализати рани". Свої позиції вони передадуть Міноборони РФ.
Топ коментарі
+22 Amber
показати весь коментар05.05.2023 11:53
+14 5 копійок
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+13 MyronMaG mm
показати весь коментар05.05.2023 11:55
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То кремль вже окремо, а "СВО" окремо?
То це ще - "усе за планом", чи вже -ні...?
Якийсь нервовий японець, тренуватися треба, а не хапатися відразу за меча.
1) Объяснить почему не взяли Бахмут до 9 мая. А именно потому что не захотели, друг другу мешали.
2) Показать слабость ВСУ поскольку по версии кацапов украинская армия не может разбить безоружных рабов пригожина.
Это продукт исключительно для внутренней публики, за пределами империи никто не верит балаболом кроме явно умственно отсталых.
Той зек постійно втирав про снарядний голод, розганяв про нібито свій конфлікт з мінубивств, і що його головорізи ось-ось закінчаться... Але прочитайте будь-яке зведення про бахмут (бахмутський демон, мірошников) чи знайдіть інфу від наших пацанів: ще ніразу останніми тижнями ми не відчували, що у рашистів щось закінчується чи щось на межі.