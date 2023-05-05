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Кіберполіція створила проєкт "Мрія" для боротьби з російською пропагандою в інтернеті

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Технології

Департамент Кіберполіції створив проєкт "Мрія" StopRussiaChannel MRIYA для протидії дезінформації та російські пропаганді в інтернеті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Кіберполіція створила проєкт Мрія для боротьби з російською пропагандою в інтернеті 01

У Telegram-каналі здійснюють комунікацію з підписниками та дають завдання для блокування.

Також є бот (@stopdrugsbot) для збору нових посилань на ворожі ресурси та автоматизованої взаємодії з користувачами

Avanger_bot (офіційний бот для збору інформації про ворожу техніку, колаборантів, мародерів та іншу оперативну інформацію).

До проєкту додано новий сервіс StopFraudMriya - в ньому розповідають про шахрайські схеми. Там можна перевірити безпечність онлайн шопінгу чи банківського переказу.

З текстами для скарг на ворожий контент та інструкцією можна ознайомитися за посиланням.

Також читайте: США направили в Україну кіберфахівців, які допомагають боротися з російськими хакерами

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+12
Тарас Чорновіл 🇺🇦
Ну, ви в курсі, звідки Зеленський і його слуги черпають свої ідеї. Не треба бути великим мислителем, щоб зрозуміти, куди нас приведуть свідки секти "неначасі". Бо на часі тодів вже більше не настане, точнсінько, як у москалоти. Адже учень завжди прагне перевершити свого вчителя й наставника. Он і "пробна куля" зелених Мазурашу то раптом з Безуглою пропонує розстрілювати УКРАЇНСЬКИХ військових (копіюючи путінські й прігожинські заградотряди й "кувалдове правосуддя"), то за критику влади давати від трьох до семи...

Ви сумніваєтеся, в такому прямому взаємозв'язку? То просто згадайте справу Антоненка. Ще за пару днів до паризького турне Зеленського та його там збочення з пуйлом в позиції "очі в очі" у справі Шеремета була головна версія: замовлення з москви. За 4 дні після повернення делегації "очкозаглядувачів" Ріфмастера й товаришів арештували, бо "вони захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи величність арійської раси…" і далі подібна рашистська беліберда. То що, за один єдиний тиждень генпрокурор, міністр внутрішніх справ, голова СБУ, повний склад РНБО, вся слідча група й сам Зеленський раптом так неочікано прозріли? Чи може дядя вова пояснив тоді ще недосвідченому Вовочці, з ким він повинен воювати в Україні. А далі ж пішли чистки й арешти серед військових та керівництва в Міноборони.

Ці зелені недоумки й досі живуть за завітами путлєра.
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05.05.2023 12:20
+4
Поки що та кіберполіція бореться з українською пропагандою, заблокувавши українцям доступ до кацапських форумів, а кацапи в нас, що хоуть, те роблять.
Система ніпель твою дивізію.
І на кого вони працюють, питається в задачці?
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05.05.2023 12:18
+4
Громадяни України почують відповіді на важкі запитання ЗеКу по призначенню руzких кротів до влади?
Яка буде відповідальність?
Нащо нас відовлекати та замулювати часом зраду Пісюніста?!
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05.05.2023 13:34
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відтепер асоціація "Мрія" не свідомо знищена гордість (символ) України, а проект по боротьбі з російською пропагандою.
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05.05.2023 12:09 Відповісти
Що є цікавим, так це те, що проект "Мрія" націлений не тільки на боротьбу з російською пропагандою, а й на боротьбу з різного роду дезінформацією!
То ж цікаво буде поспостерігати за тим, як функціонування проєкту вплине на потік дезінформації від українських політиків щодо виконання обіцянок перед виборцями та перед українським суспільством в цілому.
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05.05.2023 14:01 Відповісти
"...як функціонування проєкту вплине на потік дезінформації..." - шо там спостерігати - ніяк не вплине.

А ось інфа про ворогів при владі буде подаватись як "дезінформація"
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05.05.2023 14:13 Відповісти
А слабо поговорити з Марком Сахаровичем про те, що у його ФБ під виглядом реклами на всю котушку лізе пропаганда кацапні ? (причому чим більше скаржишся, тим більше лізе)
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05.05.2023 12:13 Відповісти
Поки що та кіберполіція бореться з українською пропагандою, заблокувавши українцям доступ до кацапських форумів, а кацапи в нас, що хоуть, те роблять.
Система ніпель твою дивізію.
І на кого вони працюють, питається в задачці?
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05.05.2023 12:18 Відповісти
Так ти ж уже й відповів! 🙂
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05.05.2023 14:03 Відповісти
ВПН вже не працює?
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06.05.2023 01:54 Відповісти
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05.05.2023 12:19 Відповісти
Тарас Чорновіл 🇺🇦
Ну, ви в курсі, звідки Зеленський і його слуги черпають свої ідеї. Не треба бути великим мислителем, щоб зрозуміти, куди нас приведуть свідки секти "неначасі". Бо на часі тодів вже більше не настане, точнсінько, як у москалоти. Адже учень завжди прагне перевершити свого вчителя й наставника. Он і "пробна куля" зелених Мазурашу то раптом з Безуглою пропонує розстрілювати УКРАЇНСЬКИХ військових (копіюючи путінські й прігожинські заградотряди й "кувалдове правосуддя"), то за критику влади давати від трьох до семи...

Ви сумніваєтеся, в такому прямому взаємозв'язку? То просто згадайте справу Антоненка. Ще за пару днів до паризького турне Зеленського та його там збочення з пуйлом в позиції "очі в очі" у справі Шеремета була головна версія: замовлення з москви. За 4 дні після повернення делегації "очкозаглядувачів" Ріфмастера й товаришів арештували, бо "вони захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи величність арійської раси…" і далі подібна рашистська беліберда. То що, за один єдиний тиждень генпрокурор, міністр внутрішніх справ, голова СБУ, повний склад РНБО, вся слідча група й сам Зеленський раптом так неочікано прозріли? Чи може дядя вова пояснив тоді ще недосвідченому Вовочці, з ким він повинен воювати в Україні. А далі ж пішли чистки й арешти серед військових та керівництва в Міноборони.

Ці зелені недоумки й досі живуть за завітами путлєра.
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05.05.2023 12:20 Відповісти
Цей Тарас так топив за Яника, був головним його ідеологом, наразі він перевзувся та "демократ"
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05.05.2023 13:31 Відповісти
Ну вообще-то главными идеологами у Овоща были Саша "Стоматолог" и Глеб Павловский.
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05.05.2023 13:37 Відповісти
ти не про Тараса, ти по суті пердни, подоляцьке
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05.05.2023 14:14 Відповісти
Так ЗеК з екранів теж читає гарні вислови, а по справах зрадник, колаборант, корупціонер та брехло.
Подоляк лайно якіх світ не бачів..
Батько наш Бандера
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05.05.2023 14:27 Відповісти
ну то:

Ворог мого ворога - мій друг - стародавнє прислів'я, у котрому йдеться про те, що дві протилежні сторони можуть, або мусять, співпрацювати разом супроти спільного ворога. Найперший відомий вислів цієї концепції написаний санскритом та зустрічається в трактаті щодо управління державою «Артхашастра», котрий датується приблизно IV століття до н. е.[1].

Пізнаваної форми ця фраза набула латинською мовою «Amicus meus, inimicus inimici mei», яка стала поширеною в оригіналі і в перекладах по всій Європі на початку XVIII століття[2].
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05.05.2023 16:54 Відповісти
А "FREEDOM" також заблокують? Нічого особистого, я просто спитав.
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05.05.2023 13:21 Відповісти
Громадяни України почують відповіді на важкі запитання ЗеКу по призначенню руzких кротів до влади?
Яка буде відповідальність?
Нащо нас відовлекати та замулювати часом зраду Пісюніста?!
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05.05.2023 13:34 Відповісти
Гугл перекладач, то наньба
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06.05.2023 01:56 Відповісти
Добре коли ти розмовляешь на соловіной все життя і потім така : чоловиче а чому у тебе акцент не галіцкий, треба працювати нас собой, так не можна
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06.05.2023 07:38 Відповісти
В мене є мрія - океан на місці кацапів.
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05.05.2023 15:12 Відповісти
Ручний контроль над телепростором здійснюється ціною евтаназії таких базових для європейської цивілізації понять, як свобода слова й вільні незалежні ЗМІ.. А пропагандою можливо назвати геть усе. В залежності хто дивитися буде....
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05.05.2023 15:56 Відповісти
Роман Червінський, який був безпосередньо дотичний до ліквідації цілої низки російських командирів, в тому числі «Мотороли» та «Гіві», заводиться у наручниках до зали суду за вигаданим правопорушенням.. Але для держиморд він ( на жаль ) не є героєм.
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05.05.2023 16:02 Відповісти
через його діяльність московити можуть відізвати гарантії безпеки зеленського
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05.05.2023 16:10 Відповісти
Допоки козирь на місці-стопроцентна для нього гарантія безпеки,тому і не втік.
А втік би-гарантії би не було,згідно "оману".
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06.05.2023 08:28 Відповісти
Нехай передивляться газетку,чим займається там у коментах депутат-блогер:там з десяток ботів-акаунтів від його імені,самолайки,злісна брехня на лідерів дем.сил,перевертання фактів і подій-з ніг на голову.
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06.05.2023 08:24 Відповісти
 
 