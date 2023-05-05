Кіберполіція створила проєкт "Мрія" для боротьби з російською пропагандою в інтернеті
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Департамент Кіберполіції створив проєкт "Мрія" StopRussiaChannel MRIYA для протидії дезінформації та російські пропаганді в інтернеті.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
У Telegram-каналі здійснюють комунікацію з підписниками та дають завдання для блокування.
Також є бот (@stopdrugsbot) для збору нових посилань на ворожі ресурси та автоматизованої взаємодії з користувачами
Avanger_bot (офіційний бот для збору інформації про ворожу техніку, колаборантів, мародерів та іншу оперативну інформацію).
До проєкту додано новий сервіс StopFraudMriya - в ньому розповідають про шахрайські схеми. Там можна перевірити безпечність онлайн шопінгу чи банківського переказу.
З текстами для скарг на ворожий контент та інструкцією можна ознайомитися за посиланням.
Будь ласка, зачекайте...
То ж цікаво буде поспостерігати за тим, як функціонування проєкту вплине на потік дезінформації від українських політиків щодо виконання обіцянок перед виборцями та перед українським суспільством в цілому.
А ось інфа про ворогів при владі буде подаватись як "дезінформація"
Система ніпель твою дивізію.
І на кого вони працюють, питається в задачці?
Ну, ви в курсі, звідки Зеленський і його слуги черпають свої ідеї. Не треба бути великим мислителем, щоб зрозуміти, куди нас приведуть свідки секти "неначасі". Бо на часі тодів вже більше не настане, точнсінько, як у москалоти. Адже учень завжди прагне перевершити свого вчителя й наставника. Он і "пробна куля" зелених Мазурашу то раптом з Безуглою пропонує розстрілювати УКРАЇНСЬКИХ військових (копіюючи путінські й прігожинські заградотряди й "кувалдове правосуддя"), то за критику влади давати від трьох до семи...
Ви сумніваєтеся, в такому прямому взаємозв'язку? То просто згадайте справу Антоненка. Ще за пару днів до паризького турне Зеленського та його там збочення з пуйлом в позиції "очі в очі" у справі Шеремета була головна версія: замовлення з москви. За 4 дні після повернення делегації "очкозаглядувачів" Ріфмастера й товаришів арештували, бо "вони захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи величність арійської раси…" і далі подібна рашистська беліберда. То що, за один єдиний тиждень генпрокурор, міністр внутрішніх справ, голова СБУ, повний склад РНБО, вся слідча група й сам Зеленський раптом так неочікано прозріли? Чи може дядя вова пояснив тоді ще недосвідченому Вовочці, з ким він повинен воювати в Україні. А далі ж пішли чистки й арешти серед військових та керівництва в Міноборони.
Ці зелені недоумки й досі живуть за завітами путлєра.
Подоляк лайно якіх світ не бачів..
Батько наш Бандера
Ворог мого ворога - мій друг - стародавнє прислів'я, у котрому йдеться про те, що дві протилежні сторони можуть, або мусять, співпрацювати разом супроти спільного ворога. Найперший відомий вислів цієї концепції написаний санскритом та зустрічається в трактаті щодо управління державою «Артхашастра», котрий датується приблизно IV століття до н. е.[1].
Пізнаваної форми ця фраза набула латинською мовою «Amicus meus, inimicus inimici mei», яка стала поширеною в оригіналі і в перекладах по всій Європі на початку XVIII століття[2].
Яка буде відповідальність?
Нащо нас відовлекати та замулювати часом зраду Пісюніста?!
А втік би-гарантії би не було,згідно "оману".