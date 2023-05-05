На таврійському напрямку окупанти за добу втратили понад роту вбитими та пораненими, - Тарнавський

Захисники таврійського напрямку впевнено тримають оборону та здійснюють необхідні заходи щодо зниження бойових спроможностей ворога.

Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, інформує Цензор.НЕТ.

"Застосовуючи танки, реактивні системи залпового вогню та ствольну артилерію, ворог обстрілює позиції наших підрозділів та населені пункти, що межують із лінією зіткнення. Для коригування вогню артилерії противник використовує БпЛА. Протягом минулої доби ворог 18 разів атакував наші позиції", - йдеться в повідомленні.

Тарнавський розповів, що протягом доби було зафіксонанно 468 обстрілів. Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку виконали 762 вогневих завдань.

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"Втрати ворога вбитими та пораненими склали більше роти. Знищено та пошкоджено 21 одиницю озброєння та військової техніки противника. Зокрема, 1 танк, 2 БМП, 3 одиниці реактивної системи залпового вогню 9К58 "Смерч", самохідна гаубиця 2С3 "Акація", станція РЕБ "Поле-21", самохідна артилерійська установка 2С1 "Гвоздика", автоматизована станція постановки перешкод Р330Ж "Житель" та інша інженерна й автомобільна техніка. Також було знищено 2 склади боєприпасів ворога", - додав командувач.