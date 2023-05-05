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З кількох десятків родин українських біженців у Європі соцслужби вилучили дітей, - Лубінець

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

прапор,біженці,діти,українці,дівчинка

Офіс Омбудсмена наразі зафіксував кілька десятків випадків вилучення у європейських країнах українських дітей із сімей біженців.

Про це на пресконференції повідомив Уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Такі факти є, ми їх наразі зафіксували кілька десятків. У чому є проблема - у тому, що відповідно до європейського законодавства, офіційний в Україні опікун не є офіційним опікуном на території ЄС", - заявив він.

Уповноважений зазначив що, інша справа, коли деякі країни розуміють, у якій ситуації перебувають українці та не піднімають це питання або просто допомагають українцям вижити.

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А є ті країни, де у нашої влади є проблеми щодо цього, поінформував Лубінець.

"Скажу так: випадки, на наш погляд, порушення прав громадян України є. І я в першу чергу (щодо цього. - Ред.) звертаюся до своїх партнерів-омбудсманів цих країн. Ми навіть окремо пропрацювали з однією країною юридичний документ, який дозволяє втручатися у цю ситуацію нашим спільним групам", - сказав омбудсмен.

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За його словами, у Офісі Уповноваженого добилися найголовнішого - того, що там перестали фізично забирати дітей із родин українських громадян.

"У нас є деякі факти вже вилучених українських дітей, по яким ми зараз займаємося. І ми зараз пропрацьовуємо питання, щоб допомогти цим дітям разом із батьками просто повернутися на територію України", - заявив він.

Раніше ЗМІ повідомляли, що в країнах ЄС почастішали випадки, коли ювенальні служби забирають дітей від батьків-біженців.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+13
Ги, це у нас діти замість ходити в школу можуть шлятися де завгодно і нюхати клей.
В Німеччині за прогули школи спочатку батьків штрафують на 1000 євро.
При неодноразовому повторенні - дітей забирають в інтернат.
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05.05.2023 12:43
+12
Треба також розуміти,що в країнах ЄС дитину можуть вилучити в батьків(не опікунів!) за фізичне покараня дитини.
Дала ляпаса,чи запотиличнік своїй дитині(камера зафіксувала) - можна відкривати справу по вилученю.
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05.05.2023 12:47
+11
Бачив я тут біженців за. Майже 20 років життя в Данії я не знав випадків вилучення дітей в Українських сім'ях. А тут таке побачив є такі біженці дітей малих з п'ятниці до понеділка самих залишають та гуляють провітрюють одне місце і це не поодинокі випадки. В Данії до речі самих дітей залишати можна з 11 років і то там є якісьь ліміт часу сито 4 чи 5 годин
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05.05.2023 13:06
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05.05.2023 12:34 Відповісти
У Німеччині таке роблять.
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05.05.2023 12:35 Відповісти
Якась дурина із боку Лубінця.
Якщо є документи у опікуна, достатньо просто їх перекласти іноземною, завірити.
Скоріш за все справа коли взагалі ніяких документів неснує.
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05.05.2023 12:41 Відповісти
Це якщо, наприклад у Польщі (в нас міждержавна угода про взаємне визнання документів), а про інші країни - не скажу.
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05.05.2023 13:06 Відповісти
Це тепле із легким. Міждержавна угода із Польщею,про визнання документів у сфері освіти.
А по інших документах- звичайні процедури консульскі, або апостиль.
Наприклад спільний банківський рахунок у ЄС на підставі свідоцтва про шлюб і т.д.
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05.05.2023 19:56 Відповісти
Я на днях отримав нотаріальне доручення з Польщі на право користування карткою і рахунком.
Ніяких апостилів - Приват попросив тільки завірений переклад - і все.
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05.05.2023 23:43 Відповісти
Завірений ким?
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05.05.2023 23:53 Відповісти
і називати ті країни не будемо за давньою травневою шашличною традицією, нехай люди не знають де на них срака чекає.
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05.05.2023 12:42 Відповісти
типу: "жопа єсть а слова нєт"
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05.05.2023 13:14 Відповісти
Норвегия. Там великі проблеми по цьому питанню. Дітей і до війни вилучали у мігрантів ( з любої країни) .
за кожний чих карають батьків. Тяжко сказати ДОБРЕ ЧИ НІ таке законодавство.

КОРОЧЕ , РІЗОЧКАМИ БЕШКЕТНИКУ ПО ДУПІ НЕ ТРІСНЕШЬ 🤣🤣🤣
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05.05.2023 13:38 Відповісти
ви не зрозуміли.

я не закликаю під українців змінювати закони европи.

я кажу про те що зеленський міг би ІНФОРМУВАЛИ людей що от є така проблєма і тоді ті у кого діти знатимуть в які країни можна їхати вільно а в які варто подумати.
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05.05.2023 13:42 Відповісти
Може це повинно робити МЗС і дура- Верещук . Так вона розмінувала Чонгар і Зе побоюваеттся іі вигнати , бо розкаже вона хто їй наказав . А на українців їй плювати , а вони їй гроши платять і не малі
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05.05.2023 13:52 Відповісти
Ги, це у нас діти замість ходити в школу можуть шлятися де завгодно і нюхати клей.
В Німеччині за прогули школи спочатку батьків штрафують на 1000 євро.
При неодноразовому повторенні - дітей забирають в інтернат.
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05.05.2023 12:43 Відповісти
Треба також розуміти,що в країнах ЄС дитину можуть вилучити в батьків(не опікунів!) за фізичне покараня дитини.
Дала ляпаса,чи запотиличнік своїй дитині(камера зафіксувала) - можна відкривати справу по вилученю.
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05.05.2023 12:47 Відповісти
Бачив я тут біженців за. Майже 20 років життя в Данії я не знав випадків вилучення дітей в Українських сім'ях. А тут таке побачив є такі біженці дітей малих з п'ятниці до понеділка самих залишають та гуляють провітрюють одне місце і це не поодинокі випадки. В Данії до речі самих дітей залишати можна з 11 років і то там є якісьь ліміт часу сито 4 чи 5 годин
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05.05.2023 13:06 Відповісти
В Австрії теж з 10 років. За порушення карний закон
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05.05.2023 13:40 Відповісти
А волонтери попереджали "не лупіть дітей, бо заберуть"
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05.05.2023 13:26 Відповісти
Это правда. У меня тоже есть случай, когда женщина из Украины часто пьет, но у нее маленькая дочь. Я предупреждалa их много раз. что может плохо измениться. Наше управление по делам молодежи (Jugendamt) не знает пощады, когда речь идет о благополучии детей.
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05.05.2023 13:44 Відповісти
В благополучную семью ********** отдадут наверное?
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19.06.2023 02:02 Відповісти
А ще дуже кидається в очі в Торгових центрах - іде вся розфуфирена Мати- біженка , а за нею ПЛАЧА І ВЕРЕЩА ДІТЯ. І мати той до фонаря. Словаки озираються. Це такий ПОЗОР на увесь світ.
колись мені (10 років тому) розповідав словак, що словакі важають що за українсько- словацьким кордоном ( Закарпаття ) живуть тількі цигане , тобто українців вважали циганами.

Багаті українці їздили до Парижу , Лондону , мальдиви , і ігнорували прикордонні з Україною країни, куди іздів народ бідний працювати. Тому і склался у сусідів такий образ українця .
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05.05.2023 13:49 Відповісти
Здесь, в Баварии, нет никаких предубеждений против украинских беженцев. Почти все без исключения женщины, многие с детьми. Я стараюсь решать многие бытовые проблемы, такие как язык, детский сад, посещение врача. У нас мало людей, которые переводят русский или украинский. Но люди смелые, многие старательно учат немецкий язык и со всеми ладят, могу сказать о них только хорошее.
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05.05.2023 14:05 Відповісти
Спасибо вам!
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05.05.2023 20:02 Відповісти
Маячня повна. У самій Слрваччині, на відміну від Закарпаття існують цілі містечка заселені майже виключно циганами. А зараз словаків у Закарпатті можна зустріти де завгодно. У Сваляві у санаторіях їх до війни було повно. Ті словаки що розмовляли про такі речі- зовсім темні люди.
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05.05.2023 20:01 Відповісти
Читайте уважно «колись мені (10 років тому) розповідав словак»
До речі , таки показники як сушка белизни на подвір'ї , для словаков одразу сприймается як ознака циган. Бо у Словаччіни тількі цигане сушать белизну на подвір'ї .
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05.05.2023 20:08 Відповісти
Абзац. Тоді зрозуміоло із якими саме словаками ви спілкуєтесь. Ці невігласи навіть не знають, що у більшості країн південної Европи багато де сушать білизну надворі.
До речі, а су6ити на балконі, де сушать білизну більшість українців на обладнаних сушилках із магазину, це тоже у Словаччині вважається ознакою "циганства"?
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05.05.2023 20:27 Відповісти
Вибачте , но мені не цікаво з вами спілкуватись . Бо Ви як базарна баба . Я розповіла що мені казали словаки і сперечання тут ні до чого .
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05.05.2023 20:32 Відповісти
Ви чомусь навели цю цитату тї якоїсь неосвіченої особи (колись мені (10 років тому) розповідав словак, що словакі важають що за українсько- словацьким кордоном ( Закарпаття ) живуть тількі цигане , тобто українців вважали циганами), як істину останньої інстанції. Через що і виникла дискусія. Я багато років мав відносини у бізнесі із словаками( освіченими і нормальними людьми), тому і був здивований наведеним прикладом.
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05.05.2023 20:38 Відповісти
Шоб ви знали , мені це казав директор словацької логістичної компанії, так що досить сперечатись І казав це більше 10 років тому. Як для мене , це мене тоді шокувало . А пізніше я стала розуміти , чому вони так важають
ВИ ДОРОГИ після проходження західних КП бачили ? Одразу ями прямо на кордоні. Ви по дорогам Закарпаття обочини бачили ? Їх нихто не косить і справа тут не у війни - таке було і до війни . Ну про пестрий і блістящій одяг на жинках - у ЕС вдягаються стримано і недорого у нейтральні кольори .
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05.05.2023 20:53 Відповісти
БЛИН , ви бачили що зробили бариги з Центром Києва ? Ви звикли до цього . А воно шокує , бо так спаскудити ЕВРОПЕЙСЬКе місто можуть тількі невігласи ПРО КОТОРИХ ВИ ЗГАДУЕТЕ !

ТАК ЩО не зі мною сперичайтися, а мислите як повернутись до европейських цінностей
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05.05.2023 21:00 Відповісти
У вас довідка є?
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05.05.2023 22:15 Відповісти
А у вас ?
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05.05.2023 22:21 Відповісти
Син був на заробітках в Чехії. У нього теж склалось таке враження про закарпатців. Одна сімейка(4 чоловік), повертаючись додому, попакувала в сумки все, що погано лежало.
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05.05.2023 21:49 Відповісти
Не так давно, на болотах показували начебто родину, яка з Європи переїхали до Росії, бо там, в Європі в них хотіли забрати доньку за її розумові здібності)). Самі виглядали влкашами і бомжами.
Але чому це намагається підтверджувати наш обудсмен, не розумію. Лубінець- депутат від коломойського.
Можливо, є такі біженці в яких служби і повинні були забрати дітей, бо знаю багато історій, коли алкаші повиїжджали і сидять на пособіях .
Але не треба звинувачувати Європу, яка нам дуже багато допомагає.
Спочатку розберись, а потім ляпай своїм язиком.
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05.05.2023 14:49 Відповісти
На жаль у Євросоюзі існує величезна кількість способів нормальним адекватним успішним батькам втратити своїх дітей, про це адвокати пишуть цілі книжки з реальними історіями і фактами, витягами із судових справ. Проблема в тому, що звичайні нормальні люди всієї цієї літератури не читають доти, доки в сім'ю не прийшли ецилопи з кийками і не відвезли дітей у невідомому напрямку. Так, з біженцями потрібно проводити роз'яснювальну роботу, попереджати і допомагати боротися з корпорацією соцпрацівників, коли страшне вже сталося... Потрібно відокремлювати мух від котлет, підтримка України зараз, економічна, військова і політична, не означає, що божевільні збоченці не повинні забирати українськіх дітей і так у Росії такого сюрреалізму набагато менше хоча й там він присутній. Українці повинні знайти спосіб боротись з цім після війни
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19.06.2023 02:11 Відповісти
Ага. А если беженцы-цыгане посылают детей нищенствовать?
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06.05.2023 10:31 Відповісти
 
 