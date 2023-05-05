З кількох десятків родин українських біженців у Європі соцслужби вилучили дітей, - Лубінець
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Офіс Омбудсмена наразі зафіксував кілька десятків випадків вилучення у європейських країнах українських дітей із сімей біженців.
Про це на пресконференції повідомив Уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Такі факти є, ми їх наразі зафіксували кілька десятків. У чому є проблема - у тому, що відповідно до європейського законодавства, офіційний в Україні опікун не є офіційним опікуном на території ЄС", - заявив він.
Уповноважений зазначив що, інша справа, коли деякі країни розуміють, у якій ситуації перебувають українці та не піднімають це питання або просто допомагають українцям вижити.
А є ті країни, де у нашої влади є проблеми щодо цього, поінформував Лубінець.
"Скажу так: випадки, на наш погляд, порушення прав громадян України є. І я в першу чергу (щодо цього. - Ред.) звертаюся до своїх партнерів-омбудсманів цих країн. Ми навіть окремо пропрацювали з однією країною юридичний документ, який дозволяє втручатися у цю ситуацію нашим спільним групам", - сказав омбудсмен.
За його словами, у Офісі Уповноваженого добилися найголовнішого - того, що там перестали фізично забирати дітей із родин українських громадян.
"У нас є деякі факти вже вилучених українських дітей, по яким ми зараз займаємося. І ми зараз пропрацьовуємо питання, щоб допомогти цим дітям разом із батьками просто повернутися на територію України", - заявив він.
Раніше ЗМІ повідомляли, що в країнах ЄС почастішали випадки, коли ювенальні служби забирають дітей від батьків-біженців.
Будь ласка, зачекайте...
Якщо є документи у опікуна, достатньо просто їх перекласти іноземною, завірити.
Скоріш за все справа коли взагалі ніяких документів неснує.
А по інших документах- звичайні процедури консульскі, або апостиль.
Наприклад спільний банківський рахунок у ЄС на підставі свідоцтва про шлюб і т.д.
Ніяких апостилів - Приват попросив тільки завірений переклад - і все.
за кожний чих карають батьків. Тяжко сказати ДОБРЕ ЧИ НІ таке законодавство.
КОРОЧЕ , РІЗОЧКАМИ БЕШКЕТНИКУ ПО ДУПІ НЕ ТРІСНЕШЬ 🤣🤣🤣
я не закликаю під українців змінювати закони европи.
я кажу про те що зеленський міг би ІНФОРМУВАЛИ людей що от є така проблєма і тоді ті у кого діти знатимуть в які країни можна їхати вільно а в які варто подумати.
В Німеччині за прогули школи спочатку батьків штрафують на 1000 євро.
При неодноразовому повторенні - дітей забирають в інтернат.
Дала ляпаса,чи запотиличнік своїй дитині(камера зафіксувала) - можна відкривати справу по вилученю.
колись мені (10 років тому) розповідав словак, що словакі важають що за українсько- словацьким кордоном ( Закарпаття ) живуть тількі цигане , тобто українців вважали циганами.
Багаті українці їздили до Парижу , Лондону , мальдиви , і ігнорували прикордонні з Україною країни, куди іздів народ бідний працювати. Тому і склался у сусідів такий образ українця .
До речі , таки показники як сушка белизни на подвір'ї , для словаков одразу сприймается як ознака циган. Бо у Словаччіни тількі цигане сушать белизну на подвір'ї .
До речі, а су6ити на балконі, де сушать білизну більшість українців на обладнаних сушилках із магазину, це тоже у Словаччині вважається ознакою "циганства"?
ВИ ДОРОГИ після проходження західних КП бачили ? Одразу ями прямо на кордоні. Ви по дорогам Закарпаття обочини бачили ? Їх нихто не косить і справа тут не у війни - таке було і до війни . Ну про пестрий і блістящій одяг на жинках - у ЕС вдягаються стримано і недорого у нейтральні кольори .
ТАК ЩО не зі мною сперичайтися, а мислите як повернутись до европейських цінностей
Але чому це намагається підтверджувати наш обудсмен, не розумію. Лубінець- депутат від коломойського.
Можливо, є такі біженці в яких служби і повинні були забрати дітей, бо знаю багато історій, коли алкаші повиїжджали і сидять на пособіях .
Але не треба звинувачувати Європу, яка нам дуже багато допомагає.
Спочатку розберись, а потім ляпай своїм язиком.