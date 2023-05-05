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Новини За кордоном
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Клінтон: Я ще в 2011 році під час зустрічі з Путіним зрозумів, що війна - лише питання часу

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

путін,клінтон

Колишній президент США Білл Клінтон під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у 2011 році зрозумів, що це "лише питання часу", коли країна-агресор націлиться на Україну.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.

За словами Клінтона, у 2011 році Путін відхилив угоду, укладену Борисом Єльциним за посередництва США про повагу до території України в обмін на відмову Києва від ядерного арсеналу радянських часів.

Клінтон згадав, що Путін сказав: "Я з цим не згоден. І я це не підтримую. І я не пов'язаний з цим".

Читайте: Шкодую, що змусив Україну погодитися на відмову від ядерної зброї, - Клінтон

З того дня, за словами колишнього президента США, він знав, що це "лише питання часу", коли диктатор вирішить напасти на Україну.

Окрім того, його дружина, Гілларі Клінтон висловила свою думку щодо завершення війни. Вона вважає, що для того, аби припинити воєнні дії, Україна повинна або перемогти Росію, або принаймні повернути територію, втрачену після вторгнення Росії минулого року.

Також читайте: "Впевнений, що вони вчинять правильно", - прокурор МКС Хан щодо арешту Путіна у разі його візиту до ПАР

"Їм (Україні. - Ред.) потрібні важелі впливу. Я б не довірила йому (Путін. - Ред.) за столом переговорів ні за яких обставин, якщо тільки українці - за нашою підтримкою - не матимуть достатньо важелів впливу", - сказала вона.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+24
А хто це там щось карябає на Меморандумі?
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05.05.2023 12:51
+19
А хто примусив Україну віддати другий у світі ядерний потенціал в обмін на папірець для сортиру?
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05.05.2023 12:48
+17
Вся проблема в тому, що ніхто нам НЕ ВИНЕН! Ні Клінтон, ні Буш, ні Байден... а мудрий наріт, який то Кравчука з Кучмою, то Януковича, то взагалі клоунів вибирає собі у владу САМ то все собі захотів. Шанс йти іншим шляхом був і не один раз, але ж мудрий наріт...
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05.05.2023 13:07
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сЕксофоніст, обкінчене платтячко не зміг повернути...
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05.05.2023 13:31 Відповісти
розумний як його дружина потім
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05.05.2023 13:26 Відповісти
Це гниле сімейство Клінтонів для України навіть гірше ніж МАГівці. Хитрі та корумповані рашею покидьки.
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05.05.2023 13:31 Відповісти
А наш бубочка хотів, щоб рф була гарантом нашої безпеки. Але патріоти не дали згоду.
Тепер бубочка зі свої офісом намагаються вдавати з себе патріотів.
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05.05.2023 13:34 Відповісти
генрал Дудаев це раніше сказав, шкода що при владі у нас були п....си
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05.05.2023 13:35 Відповісти
На аэродроме под Брянском один самолет Ан-124 «Руслан» сгорел, у второго - пробит фюзеляж
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05.05.2023 13:40 Відповісти
Ч то ты мог знать? Если тебе все мозги польский агент влияния Моника Левински высосала!
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05.05.2023 13:43 Відповісти
Клінтон зрозумів у 2011 р. що війна невідворотня, а зе-банда у 2022 р. цього не розуміла.
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05.05.2023 13:45 Відповісти
Посадіть доньку путіна у Києві у готель під охороною, і будуть вам і кінець війни, і важелі впливу.
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05.05.2023 13:49 Відповісти
путлеровскі вишкребки не повинні мати ніяких прав людини.
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05.05.2023 20:01 Відповісти
А Клінтонова згідна, щоб Україна повернула території після лютого 22. Як і вся групка демократів її прихильників (лист 30) так само бажає і її бувший помічник Саллівен. А як прикидувався друзяка Клінтонової і Керрі Коняра-він нічого не знав.... А самому саксафоністу видать сподобався пірует Генрі. Той все життя був симпатиком рузге, не цурався отримувати гроші від Х...... а потім вже на закаті дня .......
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05.05.2023 13:57 Відповісти
І в Моніки перепитав?
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05.05.2023 14:06 Відповісти
Он такое же дно как Обама и Трамп.
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05.05.2023 14:26 Відповісти
Я это понял еще в 1991 году. Ну или гражданская война с мудрим нарітом, тогда комуняки, теперь - зелень.
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05.05.2023 14:45 Відповісти
А при здоровому глузді вже в 1993-1995 році було зрозумілим і очевидним, що з такою гнилою , продажною, брехливою, воруватою, фекальною політичною недоелітою в наступні десятиліття шанс проср... країну неймовірно високий.
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05.05.2023 14:46 Відповісти
не треба на еліти спихати. Вибори 19 наочно показали, що з такою кількістю ідіотів країна не може розвиватися навіть теоретично.
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05.05.2023 20:07 Відповісти
Людина визнала що накосячила тим мумурандумом. Час назад невідіграєш. Вже ледь не відверто говорить - робіть тупі хохли бомбу, чи ви зовсім недоумкуваті, інакше вам смерть.
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05.05.2023 14:59 Відповісти
а шожы ты тогда не реагировал, или монике присовывал и тебе некогда было?
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05.05.2023 15:50 Відповісти
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05.05.2023 15:55 Відповісти
Справа не в Клінтоні, а в тому що Україні впала на ніс незалежність ,як виграш у спортлото. І "мудрий український нарід'[ вирішив ,що така шара буде завжди.І замість того щоб раз і назавжди проголосувати за Вячеслава Чорновола почали: За "крепкого хозяйственника "кучму . За уголовника януковича .Віддавали на виборах по 40 %голосів за сімонєніна ,а за вступ до НАТО за опитуваннями готові були аж на12%.
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05.05.2023 16:09 Відповісти
> Я ще в 2011 році під час зустрічі з Путіним зрозумів, що війна - лише питання часу

Але вирішив, що краще нікому не казати, поки війна не почнеться (а краще, взагалі 1 рік ще почекати, і вивалити інсайд).
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05.05.2023 16:17 Відповісти
підор без зубий!
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05.05.2023 17:03 Відповісти
Знали і продовжували нас роззброювати . Не дивно?

Наливайте, бо вже їдять@vrill28
Хочу нагадати, що головним лобістом знищення радянських тактичних ракетних комплексів з дальністю в 300км які були в Україні виступали саме США.
Тоді в 2011 році режим Януковича за лобіюванням США знищив ці ракетні системи, які сьогодні могли б нам допомогти у війні з РФ.
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05.05.2023 17:12 Відповісти
Брехня відверта
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07.05.2023 11:38 Відповісти
І голови білим лебедям, під пильним наглядом сенаторів США, теж не рубали? Що ви ще можете с США написати Кітвен Обхол, сидячи\лежаи у безпеці.
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08.05.2023 10:02 Відповісти
Стадо вибрало в презіденти янека у 2010 році а винен Кліннтон???
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05.05.2023 17:22 Відповісти
а до этого "стадо" выбрало Ющенко, который сделал зека премьером и дал старт в презы....
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05.05.2023 23:11 Відповісти
Бидло не розуміє що Ющенко віддав свої повноваження щоб стати презом і уникнути війни в 2005м.
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06.05.2023 00:59 Відповісти
Програючи вибори він просто призначав їх переможців премьерами зека і воровку, згідно парламенсько-президентської конституції.
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06.05.2023 01:04 Відповісти
В Маріуполі дівчата з непрофільним фахом у 1993 році знали, що війна з рашкою буде... Що тут нового?!
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05.05.2023 18:16 Відповісти
Старое чучело. А чья подпись стоит под Будапешским меморандумом?
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05.05.2023 18:58 Відповісти
Першу вніс президент Кравчук: вона передбачала ліквідацію упродовж семи років усієї стратегічної ядерної зброї, розташованої на території України. Окрім цього Кравчук пропонував одночасно зі СТАРТОМ ратифікувати і ДНЯЗ (Договір про нерозповсюдження ядерної зброї). При цьому Україна повинна була приєднатися до ДНЯЗ не як власник ядерної зброї, а як без'ядерна держава. Відповіді у пропозиціях Кравчука на питання щодо гарантій безпеки України, а також чию ядерну зброю зобов'язується знищити на своїй території без'ядерна Україна, не було.

Парламент переважною більшістю голосів відхилив усі пропозиції президента. Пізніше у свої коментарях Кравчук назвав це рішення парламенту «найбільшою політичною помилкою»

На цьому засіданні Верховна Рада підтримала пропозицію спеціальної робочої групи. Вона передбачала ратифікацію лише Договору СТАРТ-1 та ще й з низкою застережень. А саме - ліквідацію не усієї зброї, а лише тієї частини, яку передбачав Лісабонський протокол, підписаний у травні 1992 року, яким замість СРСР фактично нові ядерні держави: Україна, Білорусь, Казахстан та РФ повинні були знищувати лише частину стратегічної ядерної зброї (36% стратегічних носіїв і 42% ядерних боєзарядів).

Окрім цього парламент вирішив, що «Україна здійснить обмін ратифікаційними грамотами (тобто почне процес роззброєння) тільки після виконання умов передбачених пунктами 5, 6, 7, 9, 10, 11. Серед яких саме пункт 11 стосувався її гарантій безпеки. «Виходячи з того, що Україна безпосередньо не брала участі в переговорах із розробки Договору, рекомендувати президенту України та уряду України провести переговори з відповідними державами і міжнародними організаціями щодо міжнародних гарантій національної безпеки України».

Щодо одночасної ратифікації Договору СТАРТ-1 та ДНЯЗ та ще й у статусі без'ядерної держави, як пропонував Кравчук, то парламент ухвалив, що лише набуття чинності СТАРТОм (тобто виконання іншими країнами усіх застережень Верховної Ради) «відкриє шлях до вирішення парламентом питання про приєднання до ДНЯЗу».
...

Натомість вже 14 січня 1994 року Кравчук разом з президентами США Клінтоном та РФ Єльциним підписав у Москві так звану Тристоронню заяву та Додаток до неї, якими фактично було дезавуйовано усі принципові рішення Верховної Ради України. А саме - президент Кравчук погодився з російською пропозицією не знищувати ядерні боєголовки та ще й під міжнародним контролем, як того вимагали рішення парламенту, а передати їх до РФ. Причому не 42%, як було визначено ратифікаційною Постановою Верховної Ради, а всі 100%, та ще й у рекордні терміни - упродовж семи років.
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05.05.2023 19:13 Відповісти
А в 93 коли примусив Україну ядерку здати в замін на будапештській туалетній папір то він не зрозумів, що війна - лише питання часу...
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05.05.2023 19:44 Відповісти
Financial Times
"Клінтони закликали Захід посилити підтримку України і заявили, що Київ може перемогти, якщо отримає необхідну зброю і **********. І попередили, що відмова від підтримки України надасть зарозумілості не лише Путіну, а й голові КНР Сі Цзіньпіну.
За словами Гілларі Клінтон, саме «військові невдачі» Росії в Україні та рішуча реакція Заходу завадили кампанії Сі Цзіньпіна з повернення Тайваню, яка могла просунутися далі, ніж очікувалося."
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05.05.2023 20:13 Відповісти
Після року кровопролитної війни він нарешті дав зрозуміти, що він ще в 2011 р. "зрозумів"...
Монікойоб ****.
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05.05.2023 20:42 Відповісти
а вот клоун заглянул в очко хутину и увидел там мир...какой всё-таки Клинтон глупый
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06.05.2023 00:25 Відповісти
так сказав би він це українцям і що ?
Ющенко говорив ще у 2010- не помогло.
Аби дешевий газ був і яка різниця як ця країна називається.
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06.05.2023 08:04 Відповісти
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