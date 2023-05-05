Клінтон: Я ще в 2011 році під час зустрічі з Путіним зрозумів, що війна - лише питання часу
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Колишній президент США Білл Клінтон під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у 2011 році зрозумів, що це "лише питання часу", коли країна-агресор націлиться на Україну.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.
За словами Клінтона, у 2011 році Путін відхилив угоду, укладену Борисом Єльциним за посередництва США про повагу до території України в обмін на відмову Києва від ядерного арсеналу радянських часів.
Клінтон згадав, що Путін сказав: "Я з цим не згоден. І я це не підтримую. І я не пов'язаний з цим".
З того дня, за словами колишнього президента США, він знав, що це "лише питання часу", коли диктатор вирішить напасти на Україну.
Окрім того, його дружина, Гілларі Клінтон висловила свою думку щодо завершення війни. Вона вважає, що для того, аби припинити воєнні дії, Україна повинна або перемогти Росію, або принаймні повернути територію, втрачену після вторгнення Росії минулого року.
"Їм (Україні. - Ред.) потрібні важелі впливу. Я б не довірила йому (Путін. - Ред.) за столом переговорів ні за яких обставин, якщо тільки українці - за нашою підтримкою - не матимуть достатньо важелів впливу", - сказала вона.
Будь ласка, зачекайте...
Тепер бубочка зі свої офісом намагаються вдавати з себе патріотів.
Але вирішив, що краще нікому не казати, поки війна не почнеться (а краще, взагалі 1 рік ще почекати, і вивалити інсайд).
Наливайте, бо вже їдять@vrill28
Хочу нагадати, що головним лобістом знищення радянських тактичних ракетних комплексів з дальністю в 300км які були в Україні виступали саме США.
Тоді в 2011 році режим Януковича за лобіюванням США знищив ці ракетні системи, які сьогодні могли б нам допомогти у війні з РФ.
Парламент переважною більшістю голосів відхилив усі пропозиції президента. Пізніше у свої коментарях Кравчук назвав це рішення парламенту «найбільшою політичною помилкою»
На цьому засіданні Верховна Рада підтримала пропозицію спеціальної робочої групи. Вона передбачала ратифікацію лише Договору СТАРТ-1 та ще й з низкою застережень. А саме - ліквідацію не усієї зброї, а лише тієї частини, яку передбачав Лісабонський протокол, підписаний у травні 1992 року, яким замість СРСР фактично нові ядерні держави: Україна, Білорусь, Казахстан та РФ повинні були знищувати лише частину стратегічної ядерної зброї (36% стратегічних носіїв і 42% ядерних боєзарядів).
Окрім цього парламент вирішив, що «Україна здійснить обмін ратифікаційними грамотами (тобто почне процес роззброєння) тільки після виконання умов передбачених пунктами 5, 6, 7, 9, 10, 11. Серед яких саме пункт 11 стосувався її гарантій безпеки. «Виходячи з того, що Україна безпосередньо не брала участі в переговорах із розробки Договору, рекомендувати президенту України та уряду України провести переговори з відповідними державами і міжнародними організаціями щодо міжнародних гарантій національної безпеки України».
Щодо одночасної ратифікації Договору СТАРТ-1 та ДНЯЗ та ще й у статусі без'ядерної держави, як пропонував Кравчук, то парламент ухвалив, що лише набуття чинності СТАРТОм (тобто виконання іншими країнами усіх застережень Верховної Ради) «відкриє шлях до вирішення парламентом питання про приєднання до ДНЯЗу».
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Натомість вже 14 січня 1994 року Кравчук разом з президентами США Клінтоном та РФ Єльциним підписав у Москві так звану Тристоронню заяву та Додаток до неї, якими фактично було дезавуйовано усі принципові рішення Верховної Ради України. А саме - президент Кравчук погодився з російською пропозицією не знищувати ядерні боєголовки та ще й під міжнародним контролем, як того вимагали рішення парламенту, а передати їх до РФ. Причому не 42%, як було визначено ратифікаційною Постановою Верховної Ради, а всі 100%, та ще й у рекордні терміни - упродовж семи років.
"Клінтони закликали Захід посилити підтримку України і заявили, що Київ може перемогти, якщо отримає необхідну зброю і **********. І попередили, що відмова від підтримки України надасть зарозумілості не лише Путіну, а й голові КНР Сі Цзіньпіну.
За словами Гілларі Клінтон, саме «військові невдачі» Росії в Україні та рішуча реакція Заходу завадили кампанії Сі Цзіньпіна з повернення Тайваню, яка могла просунутися далі, ніж очікувалося."
Монікойоб ****.
Ющенко говорив ще у 2010- не помогло.
Аби дешевий газ був і яка різниця як ця країна називається.