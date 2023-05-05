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Новини За кордоном
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Німеччина (4529) прапор (434)

У Берліні заборонили використовувати російські та українські прапори біля радянських меморіалів 8 та 9 травня

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

прапор,україна

Біля радянських меморіалів у Трептові, Тіргартені та Шенхольцер-Хайде у Берліні поліція заборонила демонструвати російські та українські прапори на 8 та 9 травня. Також заборонено

Про це повідомляє Європейська правда із посиланням на  Berliner Morgenpost, інформує Цензор.НЕТ

Ці два дні позначають 78-му річницю закінчення Другої світової війни в Європі. З метою забезпечення "гідного вшанування пам'яті загиблих воїнів тодішньої радянської армії" навколо трьох меморіалів також заборонено виконання маршів і військових пісень, повідомила в п'ятницю поліція.

Крім того, заборонено також "виголошувати гасла, які у зв'язку з ситуацією, що склалася, можуть бути сприйняті за схвалення, прославлення або героїзацію війни в Україні".

Нагадаємо, минулого року також існувала заборона використовувати російські та українські прапори. 8 травня 2022 року у Берліні затримала чоловіка, який роздав українські паперові прапорці.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+19
Правильно. Но налить ведро говна в этот "памятник" 9 мая не помешает.
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05.05.2023 12:54
+18
до речі з Німеччини вони крали так само...і нічні горшки також..потім їх "баби нарожають" в горшках цих варили щі.
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05.05.2023 12:58
+17
Знести нафіг всі ці постаменти і майте спокій.
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05.05.2023 12:53
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Знести нафіг всі ці постаменти і майте спокій.
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05.05.2023 12:53 Відповісти
Знесіть ті меморіали вже...
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05.05.2023 12:54 Відповісти
Правильно. Но налить ведро говна в этот "памятник" 9 мая не помешает.
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05.05.2023 12:54 Відповісти
до речі з Німеччини вони крали так само...і нічні горшки також..потім їх "баби нарожають" в горшках цих варили щі.
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05.05.2023 12:58 Відповісти
Щі хоч яйця полощі. То напевно з тих часів пішло.
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05.05.2023 13:01 Відповісти
А их главмясник тов. жЮков напёр столько ковров и шуб, что они заняли несколько товарных вагонов. Потом они у него благополучно сгнили, но главное ведь на параше- украсть.
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05.05.2023 13:03 Відповісти
жюков. той крав ешелонами... старався брати сукном, килимами, сріблом, картинами, *******, предметами мистецтв.... кули поділось все крадене? вертати німцям награбоване, кацапія збирається?
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05.05.2023 13:04 Відповісти
що тут скажеш----німці
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05.05.2023 12:55 Відповісти
Не коментую. Цензурних слів бракує. А нецензурними про союзників якось некомільфо.
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05.05.2023 12:55 Відповісти
вони не союзники а партнери.

союзники б такого собі не дозволили б.
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05.05.2023 13:01 Відповісти
Як можна заборонити використовування національних прапорів навіть іноземних!?!?! Що за варварство!? Чи можуть німці заборонити використовування прапорів Ізраїля або Палестини на своїй території!?
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05.05.2023 12:57 Відповісти
В специальные даты, когда могут быть столкновения и беспорядки, могут и имеют право.
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05.05.2023 13:07 Відповісти
#щобнебулоескалації ©
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05.05.2023 13:53 Відповісти
Ізраїль - "єта савсєм друґоє, герр комментатор".
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05.05.2023 13:51 Відповісти
німецький треш... який притомний українець буде ходити з прапором біля совково-кацапських пам,ятників??? хібо що, кацапи самі будуть використовувати наш прапор для провокації.
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05.05.2023 13:00 Відповісти
Провокаторы могут быть и скорее всего будут, ты сам ответил на свой вопрос.
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05.05.2023 13:08 Відповісти
нам можно приходить с флагом Швеции.
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05.05.2023 13:00 Відповісти
Синю смугу до німецького прапора можна пришити і трохи розірвати навпіл вдовж посередині. Буде гарно, але це не точно....
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05.05.2023 14:16 Відповісти
Правильно роблять, бо українці з кацапнею влаштують там бійки і безпорядки. Воно їм потрібно?
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05.05.2023 13:01 Відповісти
Нарешті Берлін позбудеться флагів рашистських«победителе»
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05.05.2023 13:02 Відповісти
Для чого забороняють украінську символіку ??🙁
Ми ж не фашисти , і не окупанти ,
ми мирна та спокійна нація
на відміну від русофашистів 😠
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05.05.2023 13:29 Відповісти
Виходить, що німці зрівняли символіку москало-рашистського рейху з символікою України, що веде криваву боротьбу проти нелюдів. Ось у таких, нібито, дрібницях, як ця заборона, приховується справжнє ставлення офіційного Берліна до нас. "Ми трохи допоможемо, бо допомога Україні зараз в тренді, але скоріше вже замирюйтесь з людожерами. Переговори, Мінськ-3. Мир, спокій, зняття санкцій з рашки, торгівля з кацапами піднялась на небачені об'єми, німецький бізнес задоволений". А якщо в результаті цього замирення стануть загальновизнаними нові кордони України без Криму, Запорізької, Луганської і Донецької областей - то німцям пофіг. Це ж не сита Баварія оголосила про суверенітет
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05.05.2023 13:46 Відповісти
А "Ночные тёлки" поїдуть, цього року, на Берлін? )))

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05.05.2023 13:38 Відповісти
Возможно укр.прапори запретили.чтоб не было столкновений.Да и есть вероятность провокаций кацапни под нашим флагом.А так-меньше проблем.
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05.05.2023 14:42 Відповісти
можна одягатися в кольори прапора
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05.05.2023 19:29 Відповісти
 
 