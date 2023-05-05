Російські лижники перенесли збори з окупованого Криму через "непросту ситуацію в регіоні"

Російська олімпійська збірна з лижних гонок вирішила провести збір не в окупованому Криму, а в Кисловодську.

Про це повідомив тренер Юрій Бородавко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Zn.ua.

"У зв'язку з непростою ситуацією в регіоні травневий збір пройде в ті ж терміни (з 15 по 31 травня), але не в Криму, а в Кисловодську. На збір мають приїхати всі спортсмени, які входять до моєї групи", - сказав тренер.

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Як повідомлялося, протягом повномасштабного вторгнення РФ на окупованому півострові нерідко трапляються вибухи на військових об'єктах, нафтобазах, а також часто залітають безпілотники.