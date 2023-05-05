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Російські лижники перенесли збори з окупованого Криму через "непросту ситуацію в регіоні"

Новини Цензор.НЕТ Події

російські,лижники

Російська олімпійська збірна з лижних гонок вирішила провести збір не в окупованому Криму, а в Кисловодську.

Про це повідомив тренер Юрій Бородавко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Zn.ua.

"У зв'язку з непростою ситуацією в регіоні травневий збір пройде в ті ж терміни (з 15 по 31 травня), але не в Криму, а в Кисловодську. На збір мають приїхати всі спортсмени, які входять до моєї групи", - сказав тренер.

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Як повідомлялося, протягом повномасштабного вторгнення РФ на окупованому півострові нерідко трапляються вибухи на військових об'єктах, нафтобазах, а також часто залітають безпілотники.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+12
Стою на асфальтє я, в лижі обутий
То лі лижі нє єдут, то лі... сєйчас май мєсяц.
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05.05.2023 13:28
+7
І коли це їх зупиняло?
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05.05.2023 13:33
+4
"а было так хорошо, по-домашнему "
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05.05.2023 13:30
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Стою на асфальтє я, в лижі обутий
То лі лижі нє єдут, то лі... сєйчас май мєсяц.
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05.05.2023 13:28 Відповісти
І коли це їх зупиняло?
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05.05.2023 13:33 Відповісти
Партія сказала або "сніг" на Красній площі, або сніг на Колимі. Хай радіють, що вони не плавці,а то б змусили пірнати...
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05.05.2023 17:43 Відповісти
"а было так хорошо, по-домашнему "
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05.05.2023 13:30 Відповісти
Пох на кацапських довбойобів які хтіли в маю ходити у лижах по асфальту.
Най краще ******** на *крайній сєвєр* там ще сніг є
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05.05.2023 13:31 Відповісти
"крайний север" відберуть у ватників северные народы, а "крайний юг" - южные, з Криму попруть ЗСУ так що тільки масква-река.
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05.05.2023 13:37 Відповісти
А хоч ***** лишаться кацапам?
Бо отам найкраще на лижах
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05.05.2023 13:45 Відповісти
Тільки в межах масковскога улуса Джучі, при поганій поведінці - по МКАДу.
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05.05.2023 13:47 Відповісти
Купатись і загоряти небезпечно бо море заміноване, а пляжі перекопані окопами і теж заміновані, кататись на лижах по пляжах теж не можна, бо "непроста ситуація". нафтопродукти під рів ППО і БПЛА горять і обігрівають понаєхів. Це ще не камні з неба але курортний сезон або наступ почалися.
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05.05.2023 13:32 Відповісти
Фуфлижники... подумали лижники...
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05.05.2023 13:33 Відповісти
Все вірно. Влітку снігу немає, значить і лавин можна не боятися. А лижі можна і залізні тягати, щоб довше зтиралися.
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05.05.2023 13:36 Відповісти
Кацапня, обратно в родные *****. Слишком была гостеприимна Украина к этим тварям
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05.05.2023 13:50 Відповісти
Ситуація набагато непростіша, аніж їм здається.
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05.05.2023 14:30 Відповісти
 
 