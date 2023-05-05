Росія вивела у Чорне море 5 кораблів, серед них один ракетоносій, - ВМС

На бойовому чергуванні в Чорному морі перебувають п’ять кораблів РФ, зокрема один носій крилатих ракет типу "Калібр" із загальним залпом до восьми ракет.

Про це йдеться в повідомленні ВМС ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Станом на 10.00 05.05.23:

у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 5 ворожих кораблів серед яких 1 носій крилатих ракет "калібр" загальний залп становить до 8 ракет;

в Азовському морі знаходиться 1 ворожий корабель;

у Середземному морі – 5 ворожих кораблів, з них 1 носій крилатих ракет "калібр" загальний залп яких становить – 4 ракети.

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