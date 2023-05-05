Компанії, яка пов’язана з Голиком та фітнес-подругою Резніченка, виплачували десятки мільйонів грн з бюджету, - Лерос. ДОКУМЕНТ
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Компанії "Будінвест інжиніринг" виплачували бюджетні кошти, а потім навіть заключали нові контракти. Все це після розслідування ЗМІ та відкриття справи САП.
Про це у Facebook повідомив нардеп Гео Лерос, передає Цензор.НЕТ.
Він написав депутатське звернення до Мінінфраструктури.
"Незважаючи на розголос про скандальний корупційний асфальтний контракт в 1,5 млрд грн з фітнес-тренершею Резніченка та Голіка, про який стало відомо у листопаді 2022 року, влада Зеленського всеодно продовжувала щедро виплачувати бюджетні кошти компанії "Будінвест інжиніринг", якою вона володіє. Десятки мільйонів гривень виведені з бюджету, навіть більше, заключали нові контракти!" - зазначив парламентар.
Нагадаємо, раніше журналісти "Схем" опублікували розслідування, в якому йшлося про те, що подруга тодішнього голови Дніпропетровської ОВА Різніченка отримала 2,3 млрд на ремонт доріг в області.
САП відкрила справу після журналістського розслідування.
Також журналісти програми "Схеми" встановили, що Резніченко, його дівчина, фітнес-тренер Яна Хланта та Юрій Голик, який є консультантом "Великого Будівництва" разом здійснюють перельоти за кордон.
Будь ласка, зачекайте...
Зе зрада:
Юрій Голік, ти куди зібрався?
Друзі, я ще до вторгнення казав, що "Велике будівництво" - це "Велике крадівництво". І зараз це видно на всю державу.
Один із керівників "Великого будівництва" - Юрій Голік. Проти нього відкрито справи за розкрадання гуманітарки та генераторів.
Зараз Юра намагається втікти з України по документах благодійної організації "Пісні, народжені в АТО". Як відкрили одразу дві справи, чогось за кордон захотілось.
Ось вам і все будівництво. Юра, куди поспішаєш? Не хочеш нам розповісти, що збудував? Може, й слідчим покажеш?
Ох і тварі зелені!!!!! гнилі корумповані ублюдки
А його подільник Кірюша Тімашонка готується виїхати під приводом мед.процедур. Цирк продовжується.