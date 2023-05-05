УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9040 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
3 810 20
Голик (120) Лерос Гео (381)

Компанії, яка пов’язана з Голиком та фітнес-подругою Резніченка, виплачували десятки мільйонів грн з бюджету, - Лерос. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

голик

Компанії "Будінвест інжиніринг" виплачували бюджетні кошти, а потім навіть заключали нові контракти. Все це після розслідування ЗМІ та відкриття справи САП.

Про це у Facebook повідомив нардеп Гео Лерос, передає Цензор.НЕТ.

Він написав депутатське звернення до Мінінфраструктури.

"Незважаючи на розголос про скандальний корупційний асфальтний контракт в 1,5 млрд грн з фітнес-тренершею Резніченка та Голіка, про який стало відомо у листопаді 2022 року, влада Зеленського всеодно продовжувала щедро виплачувати бюджетні кошти компанії "Будінвест інжиніринг", якою вона володіє. Десятки мільйонів гривень виведені з бюджету, навіть більше, заключали нові контракти!" - зазначив парламентар.

Нагадаємо, раніше журналісти "Схем" опублікували розслідування, в якому йшлося про те, що подруга тодішнього голови Дніпропетровської ОВА Різніченка отримала 2,3 млрд на ремонт доріг в області.

САП відкрила справу після журналістського розслідування.

Також журналісти програми "Схеми" встановили, що Резніченко, його дівчина, фітнес-тренер Яна Хланта та Юрій Голик, який є консультантом "Великого Будівництва" разом здійснюють перельоти за кордон.

Читайте: Голик має паспорт Ізраїлю та може втекти за кордон, - Лерос. ДОКУМЕНТ

Компанії, яка пов’язана з Голиком та фітнес-подругою Резніченка, виплачували десятки мільйонів грн з бюджету, - Лерос 01
Компанії, яка пов’язана з Голиком та фітнес-подругою Резніченка, виплачували десятки мільйонів грн з бюджету, - Лерос 02
Компанії, яка пов’язана з Голиком та фітнес-подругою Резніченка, виплачували десятки мільйонів грн з бюджету, - Лерос 03
Компанії, яка пов’язана з Голиком та фітнес-подругою Резніченка, виплачували десятки мільйонів грн з бюджету, - Лерос 04
Компанії, яка пов’язана з Голиком та фітнес-подругою Резніченка, виплачували десятки мільйонів грн з бюджету, - Лерос 05

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+16
Звичайно, а от вiйськовим 30к - проблема! Немае коштiв....
показати весь коментар
05.05.2023 13:56
+14
Їм похрін. Піде на співпрацю зі слідством. Тим більше, там всі свої. Головне, що вони грабують, будуть грабувати і у них для цього є ВСЯ повнота влади.
показати весь коментар
05.05.2023 14:03
+13
Слуг знов пикою в лайно.
показати весь коментар
05.05.2023 13:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Слуг знов пикою в лайно.
показати весь коментар
05.05.2023 13:54 Відповісти
Їм похрін. Піде на співпрацю зі слідством. Тим більше, там всі свої. Головне, що вони грабують, будуть грабувати і у них для цього є ВСЯ повнота влади.
показати весь коментар
05.05.2023 14:03 Відповісти
А хто ж винен що корисні ідіоти віддали всю повноту влади в зелені руки. Зробили себе разом аж 73%.
показати весь коментар
05.05.2023 14:10 Відповісти
показати весь коментар
05.05.2023 14:14 Відповісти
Голик Юрій Юрійович в м. Луганск, випадковість?
показати весь коментар
05.05.2023 13:55 Відповісти
Звичайно, а от вiйськовим 30к - проблема! Немае коштiв....
показати весь коментар
05.05.2023 13:56 Відповісти
Розпилюють гроші і не приховують! Тут вже тільки суд Лінча ситуацію виправить!
показати весь коментар
05.05.2023 13:56 Відповісти
не, ну а чо такого..., гроші повинні рухатися..., особливо під час війни, вони швидко рухаються у кишені корисних людей..., війна все спише...
показати весь коментар
05.05.2023 13:56 Відповісти
Це продовження "зробили разом"?
показати весь коментар
05.05.2023 13:58 Відповісти
Голик про Порошенко топ-менеджер, который занимается инфраструктурными проектами. Голик при Зеленском ворюга на Будивництве. А еще говорят какая разница. Вот разница.
показати весь коментар
05.05.2023 14:07 Відповісти
Дмитро Чекалкин

Зе зрада:
 Юрій Голік, ти куди зібрався?
Друзі, я ще до вторгнення казав, що "Велике будівництво" - це "Велике крадівництво". І зараз це видно на всю державу.
Один із керівників "Великого будівництва" - Юрій Голік. Проти нього відкрито справи за розкрадання гуманітарки та генераторів.
Зараз Юра намагається втікти з України по документах благодійної організації "Пісні, народжені в АТО". Як відкрили одразу дві справи, чогось за кордон захотілось.
Ось вам і все будівництво. Юра, куди поспішаєш? Не хочеш нам розповісти, що збудував? Може, й слідчим покажеш?
показати весь коментар
05.05.2023 14:17 Відповісти
десь проскочило, що він в цій організаціï на посаді шофера (можливо, помиляюсь)
показати весь коментар
05.05.2023 15:17 Відповісти
Зездець.
показати весь коментар
05.05.2023 15:23 Відповісти
а ми скидуємось по 50 грн на старий убитий пікап на польських номерах....

Ох і тварі зелені!!!!! гнилі корумповані ублюдки
показати весь коментар
05.05.2023 14:20 Відповісти
зілєнській - самій лукшій прізідєнт в мірє!
показати весь коментар
05.05.2023 14:24 Відповісти
І що?А нічого,на наступних виборах знову оберуть зе та його команду крадунів тому що інформаційний простір зачищено. за кого скажуть голосувати по тв за того і проголосують. голобородько не дасть збрехати) Кожен з нас президент)
показати весь коментар
05.05.2023 15:06 Відповісти
показати весь коментар
05.05.2023 15:26 Відповісти
А где Киевская налоговичка у которой только в 1 доме на печерске недвижимости на миллион долларов, тихо в отставку чтоб много не говорила, пока крыша и слуга ОПЗЖ они же Видновлення Украины Дерьмак с Татаровым управляют в ручном режиме всей правоохранительной системой слуги и дальше будут обслуживать ОПЗЖ и застройщиков, имеем того же Януковича только со всей властью в одних руках и без оппозиции.
показати весь коментар
05.05.2023 15:35 Відповісти
Крыша и слуга ОПЗЖ Ермак а также его зам Татаров который при Януковиче был замом главного следователя Украины и шил дела на активистов майдана решили разобраться с героем Украины полковником ГУР. Узурпация власти Ермаком и Татаровым продолжается, скоро будем читать книгу как Татаров с подозреваемого стал куратором правоохранительной системы от ОП благодаря Ермаку. Евросоюз высунул одним из требованием для вступления Украины в ЕС реформы в Конституционном суде которую Ермак успешно блокирует так же как и два года блокировал назначение Клименко главой САП. Любители русского мира ТОП Регионалы и ОПЗЖешники они же Видновлення Украины на свободе а некоторые свободно передвигаются в Украине а сын завхоза Януковича Андрея Кравца Владимир Кравец является замом главы постоянной земельной комиссии Киевсовета и распоряжается нашей землей в Столице пока наши воины защищают каждый метр, сейчас еще на подходе разворованное коммунальное предприятие Киевгорстрой Кушниром который при Януковиче был замом министра обороны и которого крышует Ермак с Кравцом а за Кравцом сам призер мутных схем Левочкин (не давно в ресторане Ишак журналист Украинской правды Ткач зафиксировал встречу Арахамии и Кравца). Так же Бизнес-партнер Андрея Ермака Артем Колюбаев еще 2019 году стал заходить в бизнес Медведчука-Столара а именно в строительные фонды компании Энсо ("Квантор Проджект", "Апелиот", "Скиллинг" "Дистрикт", КУА "Эссет Файненшнл Групп" через которые с некоторыми манипуляциями на рынке ценных бумаг они вывели десятки миллионов долларов, конечно на все это закрывал глаза внештатный советник Ермака глава НКЦПФР Магомедов, банки которые участвовали в схемах Укргазбанк и Кристалбанк не подавали отчеты в Нацбанк не без помощи Кирила Шевченка бывшего главы Нацбанка который закрывал глаза на это, по таким же схемам в Киевгорстрое через строительные фонды которыми управляет офшорные КУА выводили капитал Кушнир с Кравцом и инвестировали в бизнес-центры в Европе и недвижимость Кипра. Ермак не только крышует ОПЗЖ он также с ними в схемах вывода капитала, а герою Украины полковнику Червинскому который участвовал в ликвидации террористов в том числе Гиви и Моторолы шьют дело Дерьмаковско-Татаровское ручное ДБР и СБУ....
показати весь коментар
05.05.2023 15:50 Відповісти
Вже виклали документи, оформлені Дніпропетровською ВА від 20.04.23, на дозвіл на виїзд Голика від БФ "Пісні народжені АТО". Це додаток до його ізраїльського паспорту?
А його подільник Кірюша Тімашонка готується виїхати під приводом мед.процедур. Цирк продовжується.
показати весь коментар
05.05.2023 17:20 Відповісти
 
 