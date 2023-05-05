УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8984 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України
11 438 33
Бахмут(Артемівськ) (1483) Маляр Ганна (518)

Росіяни стягують вагнерівців до Бахмуту, намагаються взяти місто під контроль до 9 травня, - Маляр

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бахмут

Щоб взяти Бахмут під контроль до 9 травня, росіяни стягують вагнерівців з інших напрямків і замінюють ними штурмові загони десантників, які зараз воюють на цьому напрямку.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

"Наші бійці не дають ворогу прорвати оборону. Крім того, вогнем української артилерії були знищені місця зберігання боєприпасів вагнерівців", - йдеться в повідомленні. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 10 травня ПВК "Вагнер" виходить з Бахмуту та передає позиції підрозділам Міноборони РФ, - Пригожин. ВIДЕО

Автор: Марина Макєєва
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+14
Нехай беруть Рейхстаг.
показати весь коментар
05.05.2023 14:16
+14
Все вірно , вагнерівці 10-го відходять всі до пекла 😣
показати весь коментар
05.05.2023 14:21
+11
А казали, що з 10-го виходять. Деза, значить.
показати весь коментар
05.05.2023 14:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Останіи біи -- напалмом іх чи що .
показати весь коментар
05.05.2023 14:16 Відповісти
Нехай беруть Рейхстаг.
показати весь коментар
05.05.2023 14:16 Відповісти
Праздник бесноватых рашистских уродов - это всегда тяжкое зрелище для людей с нормальной психикой.

Но, сегодняшний рашистский изуверский шабаш явно какой-то полудохлый:

восторженность победобесия давно испарилась, ибо даже любой тупой провинциальной бабе-дворничихе и шоферюге-дальнобойщику уже понятно, насколько позорно-карикатурно выглядит празднование "Вяликой Пабеды" в период полного военного обсиралова под какой-то Авдеевкой, которую Вторая армия мира ядерной державы атакует 15-ый месяц и ни хрена не может взять.
показати весь коментар
09.05.2023 08:35 Відповісти
Кацапня опоганила перемогу над фашизмом.
показати весь коментар
09.05.2023 08:38 Відповісти
А казали, що з 10-го виходять. Деза, значить.
показати весь коментар
05.05.2023 14:17 Відповісти
Все вірно , вагнерівці 10-го відходять всі до пекла 😣
показати весь коментар
05.05.2023 14:21 Відповісти
Вони ж напрямок не вказали. Всі в землю
показати весь коментар
05.05.2023 14:37 Відповісти
Готовит почву для жеста доброй воли.
показати весь коментар
05.05.2023 20:33 Відповісти
висновок- хтось привіз багато чорних пакетів..
показати весь коментар
05.05.2023 14:18 Відповісти
Недавно була новина що вагнерівці виходять з Бахмуту і їх заміщає армія (із-за нестачі снарядів чи щось типу того). Зараз Маляр видає каардинально протилежну новину
показати весь коментар
05.05.2023 14:23 Відповісти
Сьогодні 10те?
показати весь коментар
05.05.2023 14:25 Відповісти
Не .... пРигожин , конечно , вор в авторитете и мы ему верим сразу ( какую-бы дезу он не рассказывал ...)
показати весь коментар
05.05.2023 14:30 Відповісти
прихошин , юдей в авторитеті
показати весь коментар
05.05.2023 17:55 Відповісти
рыгожин обіцяв вивести своїх покидьків 10 травня. Питання в тому, чи залишиться кого виводити чи ЗСУ перемелють їх раніше.
показати весь коментар
05.05.2023 14:40 Відповісти
може виходять, може ні. доживемо - побачимо. слова ворога - це ніщо.
показати весь коментар
05.05.2023 15:42 Відповісти
Перед цим Череватий заявляв що сили противника закінчуються. Все як в довбаному марафоні.
показати весь коментар
05.05.2023 14:28 Відповісти
ну Арестович ще рік тому казав що сили закінчуються.
показати весь коментар
05.05.2023 14:33 Відповісти
*****, коли вони вже усі здохнуть?
показати весь коментар
05.05.2023 14:38 Відповісти
Фінальний концерт
показати весь коментар
05.05.2023 14:38 Відповісти
показати весь коментар
05.05.2023 14:39 Відповісти
10 місяців не взяли, а за 4 дні візьмуть? до дня "великої перемоги".
9-ого травня для справжніх людей день суму, а не радості. Лише з боку СРСР загинуло, по ******** підрахункам, 42 млн громадян, що може бути за свято? Всі міста Європи перетворено в руїни, море калік і сиріт, гори трупів, і що, це привід для радості і застілля?
показати весь коментар
05.05.2023 14:40 Відповісти
саме так .9 травня підходить а ***** нема чим звітувати перед свинособаками успіхів то немає вже рік місто штурмують .впевнений вони готові хоч 200тис покласти рабсіян їм пох будуть святкувать
показати весь коментар
05.05.2023 15:18 Відповісти
ув.Виктор Рябчинский, вы рассуждаете с позиций человека с моралью и с ясным рассудком:

московиты - это фактически огромная тоталитарная секта, исповедующая воинственный культ дикого языческого Победобесия.

Тоталитарная секта (ТС), или деструктивный культ - особый тип религиозной или псевдорелигиозной организации, использующей комплекс специальных психологических приёмов контроля сознания с целью подавления воли человека и контролирования его мыслей, чувств и поведения, для превращения завербованного человека в лояльного, послушного, раболепного и подобострастного её члена.


Прежде всего, рассмотрим религиозность исследуемых.
Русская религиозность, декларативно христианская , в реальности никоим образом не является христианской.
Во-первых, среди заявляющих о своей вере русских вряд ли найдётся один из сотни, способный изложить христианский Символ веры.
Другими словами, они сами не знают, во что веруют. Всё московское православие большинства из них сводится по большей части к фанатичному исполнению закосневших ритуалов, следованию «каноничности», следование наказам служителя культа и прочей шелухе, на практике зачастую прямо противоположной всему, чему учил и завещал Христос.
показати весь коментар
09.05.2023 08:53 Відповісти
Пригожин заявил, что уходит из Бахмута. Врёт?

«10 мая 2023 года мы вынуждены передать позиции в населенном пункте Бахмут подразделениям Минобороны и вывести остатки ЧВК «Вагнер» в тыловые лагеря, чтобы зализать раны. Я вывожу подразделения ЧВК «Вагнер» из Бахмута, потому что при отсутствии боеприпасов они обречены на бессмысленную гибель»

В видеообращении он заявил, что ЧВК получала не более 30% от потребностей в снарядах: «Поэтому наши потери были значительно выше, чем должны были быть, но мы шли вперед».

По его словам, сейчас подразделения получают «не более 10%» боеприпасов. «Нести без боеприпасов потери в Бахмуте, бесполезные и неоправданные, мои парни не будут. Поэтому с 10 мая мы выходим из населенного пункта Бахмут»
показати весь коментар
05.05.2023 14:57 Відповісти
9го буде фінальний штурм. 10го скажуть не змогли
показати весь коментар
05.05.2023 15:13 Відповісти
Скоріше, 8го. По результатам штурму пуйло прийме рішення, чи проводити парад 9го, чи пересидіти в бункері, зіславшись на недавню "атаку" дрона на кремль
показати весь коментар
05.05.2023 15:29 Відповісти
показати весь коментар
05.05.2023 15:27 Відповісти
Фінальний штурм...
показати весь коментар
05.05.2023 17:57 Відповісти
ССО повинні робити відстріл вагнерівців-точково,західною зброєю.
Їх же для цього вчили,використовувати їх,як піхоту-значить виконувати вказівки кремля,через кротоферму.
показати весь коментар
06.05.2023 08:11 Відповісти
Ех,мазурка, їх не стягують-вони там є.
показати весь коментар
06.05.2023 18:42 Відповісти
 
 