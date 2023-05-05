Росіяни стягують вагнерівців до Бахмуту, намагаються взяти місто під контроль до 9 травня, - Маляр
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Щоб взяти Бахмут під контроль до 9 травня, росіяни стягують вагнерівців з інших напрямків і замінюють ними штурмові загони десантників, які зараз воюють на цьому напрямку.
Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.
"Наші бійці не дають ворогу прорвати оборону. Крім того, вогнем української артилерії були знищені місця зберігання боєприпасів вагнерівців", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
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+14 Amber
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+11 Деніс Войцеховський
показати весь коментар05.05.2023 14:17
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Но, сегодняшний рашистский изуверский шабаш явно какой-то полудохлый:
восторженность победобесия давно испарилась, ибо даже любой тупой провинциальной бабе-дворничихе и шоферюге-дальнобойщику уже понятно, насколько позорно-карикатурно выглядит празднование "Вяликой Пабеды" в период полного военного обсиралова под какой-то Авдеевкой, которую Вторая армия мира ядерной державы атакует 15-ый месяц и ни хрена не может взять.
9-ого травня для справжніх людей день суму, а не радості. Лише з боку СРСР загинуло, по ******** підрахункам, 42 млн громадян, що може бути за свято? Всі міста Європи перетворено в руїни, море калік і сиріт, гори трупів, і що, це привід для радості і застілля?
московиты - это фактически огромная тоталитарная секта, исповедующая воинственный культ дикого языческого Победобесия.
Тоталитарная секта (ТС), или деструктивный культ - особый тип религиозной или псевдорелигиозной организации, использующей комплекс специальных психологических приёмов контроля сознания с целью подавления воли человека и контролирования его мыслей, чувств и поведения, для превращения завербованного человека в лояльного, послушного, раболепного и подобострастного её члена.
Прежде всего, рассмотрим религиозность исследуемых.
Русская религиозность, декларативно христианская , в реальности никоим образом не является христианской.
Во-первых, среди заявляющих о своей вере русских вряд ли найдётся один из сотни, способный изложить христианский Символ веры.
Другими словами, они сами не знают, во что веруют. Всё московское православие большинства из них сводится по большей части к фанатичному исполнению закосневших ритуалов, следованию «каноничности», следование наказам служителя культа и прочей шелухе, на практике зачастую прямо противоположной всему, чему учил и завещал Христос.
«10 мая 2023 года мы вынуждены передать позиции в населенном пункте Бахмут подразделениям Минобороны и вывести остатки ЧВК «Вагнер» в тыловые лагеря, чтобы зализать раны. Я вывожу подразделения ЧВК «Вагнер» из Бахмута, потому что при отсутствии боеприпасов они обречены на бессмысленную гибель»
В видеообращении он заявил, что ЧВК получала не более 30% от потребностей в снарядах: «Поэтому наши потери были значительно выше, чем должны были быть, но мы шли вперед».
По его словам, сейчас подразделения получают «не более 10%» боеприпасов. «Нести без боеприпасов потери в Бахмуте, бесполезные и неоправданные, мои парни не будут. Поэтому с 10 мая мы выходим из населенного пункта Бахмут»
Їх же для цього вчили,використовувати їх,як піхоту-значить виконувати вказівки кремля,через кротоферму.