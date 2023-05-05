УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8984 відвідувача онлайн
Новини Суспільство
1 187 20
опитування (1405) Gradus Research (3)

87% українців впевнені, що Україна здатна відбити напад РФ, 66% - що країна стане сильнішою, - опитування Gradus Research

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

біженці,українці

Дослідницька компанія Gradus Research в рамках проєкту "Градус суспільства під час війни" провела вісім хвиль дослідження настроїв українців під час війни, починаючи з четвертого дня повномасштабного вторгнення.

Наприкінці квітня 2023 у восьмій хвилі дослідження у респондентів запитали, які емоційні стани вони переживають, чи повертаються до роботи, чи змінилась їхня віра в перемогу та як вони оцінюють терміни повоєнного відновлення країни, передає Цензор.НЕТ.

Ще більший рівень стресу

Дослідження показало спектр емоцій та станів, що переважають у настроях респондентів останнім часом. Враховуючи тривалість повномасштабної війни та ситуації невизначеності, очікувано, що більше людей відчувають дуже високий або високий рівень суб’єктивного стресу — про це повідомили 88%, при тому що у попередніх двох хвилях опитування було 84%. Якщо конкретизувати емоції та стани, то найпоширенішою є втома — її відмічає половина опитаних, але водночас 43% мають почуття надії. Серед інших розповсюджених станів — напруга (42%), роздратування (31%), обережність (28%) та гнів (27%).

87% українців впевнені, що Україна здатна відбити напад РФ, 66% - що країна стане сильнішою, - опитування Gradus Research 01

Більше людей повернулись до роботи

Значно зріс показник працевлаштованості у порівнянні з попередньою хвилею. Наразі 61% респондентів повідомляють, що наразі працевлаштовані. В липні 2022 мали роботу 55% опитаних громадян. Частка тих, хто має роботу і активно працює, із попереднього заміру зросла з 39% до 51%.

87% українців впевнені, що Україна здатна відбити напад РФ, 66% - що країна стане сильнішою, - опитування Gradus Research 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": 44% громадян вважають реальною загрозу масштабного вторгнення РФ, 53% - вважають, що влада докладає недостатньо зусиль для запобігання цьому, - опитування Gradus Research. ІНФОГРАФІКА

Логічним наслідком цієї позитивної динаміки є і покращення стабільності доходів громадян — 87% працевлаштованих респондентів стверджують, що отримують заробітну плату, тоді як у липні 2022 таких було 78%. При цьому у розмірі доходу в порівнянні з довоєнним періодом суттєвих змін не відбулося, 66% мають меншу заробітну плату, 22% отримують таку саму і лише 8% повідомляють про збільшення.

Повоєнне відновлення та віра в державні інституції

Майже третина респондентів (31%) вважає, що відновлення нормального повсякденного життя у населеному пункті, в якому вони проживали до початку повномасштабного вторгнення, триватиме більше 5 років, ще чверть опитаних (24%) — до 5 років, інші 18% — стверджують, що на це знадобиться 1-2 роки. 14% оптимістично вважають, що це відбудеться до 1 року.


87% українців впевнені, що Україна здатна відбити напад РФ, 66% - що країна стане сильнішою, - опитування Gradus Research 03

66% впевнені, що наша країна стане сильніше після війни, і в порівнянні з п’ятою та шостою хвилями ця кількість суттєво не змінилась (66% та 69% відповідно).

Водночас протягом всіх хвиль опитування спостерігається тверда впевненість, що Україна здатна відбити напад рф — це висловлюють 87% респондентів, при тому що у п’ятій та шостій хвилі їхня кількість була 82% та 81% відповідно. Головними запоруками перемоги учасники дослідження, як і раніше, вважають міць Збройних Сил України (70%) та військову допомогу країн Заходу (69%), на другому місці — згуртованість та спротив українського суспільства (55%).

Погляд на запоруку перемоги простежується й у призмі довіри до державних та громадських інституцій: 69% висловлюють довіру до ЗСУ. Президенту України довіряють 49%, волонтерським організаціям — 27%.

"‎У кожного етапу проживання війни свої складнощі, і чим довше вона триває, тим більше накопичується стресу та втоми, це закономірно. Водночас проявляється певна адаптивність до обставин, люди повертаються до роботи, що є ключовою життєвою опорою в часи таких екстраординарних випробувань. І не дивлячись ні на що, люди продовжують вірити в силу України та тримати надію", — вважає Євгенія Близнюк, соціологиня, засновниця та директорка Gradus Research.

Повний звіт дослідження доступний на сайті Gradus Research за посиланням.

У рамках проєкту "Градус суспільства під час війни" Gradus Research провів вісім хвиль дослідження настроїв українців під час війни: І хвиля — 28 лютого-1 березня 2022 , ІІ хвиля — 8 березня 2022, ІІІ хвиля — 28 березня 2022, IV хвиля — 20 квітня 2022, V хвиля — 23 травня 2022, VI хвиля — 28-30 липня 2022, VII хвиля — 27-30 грудня 2022, VIII хвиля — 24-25 квітня 2023. У восьмій хвилі анкету у спеціальному мобільному додатку заповнили 1000 респондентів. Онлайн-панель Gradus відображає структуру населення міст розміром більше 50 000 жителів у віці 18-60 років за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіону.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+11
За три роки мудрий наріт пройшов шлях від 30 копійок за яйце до 17 гривень за штуку. Нікого вже не парить тарифи, зубожіння, борщові набори, бариги, мародери і бізнес на крові.

Операція "Буратіно" заакінчилась повним триумфом деградації.

Наглухо відбитий і загорнутий у кокон власного лайна наріт, намазує Марахфон і вірить що гірше вже точно не буде та у світле майбутнє.
показати весь коментар
05.05.2023 14:30
+7
Если согласно тем-же опросам 40% беженцев не собираются вернуться назад - то нас ждут очень "веселые" времена после победы. Вся надежда, что у оставшихся война хоть что-то изменит в мозгах и заставит перестать верить в телевизор. Иначе нам труба. Еще одного клоуна Украина уже не выдержит.
показати весь коментар
05.05.2023 14:30
+3
я надіюся що 73% жити стала ні хуже))))) а в загалі какая разніца- вони хоть паржалі.....
показати весь коментар
05.05.2023 14:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
хто і де кого опитує - це велика загадка .... а написати можна що хочешь-бумага все витримає
показати весь коментар
05.05.2023 14:25 Відповісти
..."Метод збору інформації: самозаповнення () анкет у мобільному додатку"...

Gradus Research за посиланням
показати весь коментар
05.05.2023 14:51 Відповісти
Немає українцям чого боятись під керівництвом найпотужнішого лідера **********.
показати весь коментар
05.05.2023 14:26 Відповісти
Бо не втік.

А якби втік, то з ким би капітуляцію підписувати?
показати весь коментар
05.05.2023 14:31 Відповісти
За три роки мудрий наріт пройшов шлях від 30 копійок за яйце до 17 гривень за штуку. Нікого вже не парить тарифи, зубожіння, борщові набори, бариги, мародери і бізнес на крові.

Операція "Буратіно" заакінчилась повним триумфом деградації.

Наглухо відбитий і загорнутий у кокон власного лайна наріт, намазує Марахфон і вірить що гірше вже точно не буде та у світле майбутнє.
показати весь коментар
05.05.2023 14:30 Відповісти
Если согласно тем-же опросам 40% беженцев не собираются вернуться назад - то нас ждут очень "веселые" времена после победы. Вся надежда, что у оставшихся война хоть что-то изменит в мозгах и заставит перестать верить в телевизор. Иначе нам труба. Еще одного клоуна Украина уже не выдержит.
показати весь коментар
05.05.2023 14:30 Відповісти
Україна витримає і наступного клоуна і він обов'язково з'явиться і наобіцяє всього, в шо хоче вірити нарід

В телевізор ніхто вірити не перестав і не перестане.

В мізках нічого ні у кого не змінилося і не зміниться.
показати весь коментар
05.05.2023 14:34 Відповісти
"Веселые времена" начнутся для активистов, они хоть работать начнут, а не так как раньше
показати весь коментар
05.05.2023 14:49 Відповісти
Эти активисты съе@ались первыми. И оттуда теперь пишут всякую херню

показати весь коментар
05.05.2023 16:18 Відповісти
Ольоша, как паготка в мухасранскє?
показати весь коментар
05.05.2023 18:20 Відповісти
я надіюся що 73% жити стала ні хуже))))) а в загалі какая разніца- вони хоть паржалі.....
показати весь коментар
05.05.2023 14:36 Відповісти
А я надіюся що в отих 73% відпало бажання ходити на вибори до кінця їхнього життя!!!
показати весь коментар
05.05.2023 14:58 Відповісти
чую ці 73% в слідуючий раз виберуть щось веселіше набагато...
показати весь коментар
05.05.2023 15:03 Відповісти
Там багатий вибір - Арестович, Поворознюк, Притула
показати весь коментар
05.05.2023 15:08 Відповісти
Я ставлю на Аферистовіча. У нього така армія ТП, що Приблуді доведеться дуууууже постаратися, щоб його обійти.
показати весь коментар
05.05.2023 17:35 Відповісти
От як зараз прибіжать сюди учасники притулиного фанклюбу... От як зараз вони почнуть верещати і плюватися...
Мені вже лячно.
показати весь коментар
05.05.2023 17:55 Відповісти
показати весь коментар
05.05.2023 18:13 Відповісти
як би ж то
показати весь коментар
05.05.2023 15:06 Відповісти
Кожна подія змінює суспільство...згадати навіть Помаранчеву революцію...так,не все так ,як нам би хотілось проходить...деколи крок вперед наслідується два кроками назад.але рух відбувається ,а не стояння на місці і топтання в болоті... Ми хочемо все і одразу,--все і одразу побачать наші діти та внуки.
показати весь коментар
05.05.2023 14:44 Відповісти
 
 