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Новини Війна в Україні
11 130 25
розвідка (3618) Бахмут(Артемівськ) (1483) ПВК "Вагнер" (1476) Пригожин Євген (503)

Пригожин не виводитиме "вагнерівців" з Бахмуту, він просто не може виконати обіцянку щодо захоплення міста, - ГУР МО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

пригожин

Головне управління розвідки наразі не фіксує жодних відводів військ у районі Бахмуту.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив представник ГУР МО Андрій Черняк, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Пригожин не збирається виводити своїх найманців з Бахмута.

"Пригожин не буде виводити "вагнерівців" з Бахмута. Ці заяви зроблені ним на фоні того, що він не може виконати чергову обіцянку - захопити Бахмут до 9 травня. Тому він зараз намагається зробити когось винним у цьому, адже він зараз розуміє, що вже не може дотриматися свого слова", - сказав Черняк.

Він додав, що ГУР не фіксує жодних відводів військ зараз у районі Бахмута.

Водночас Черняк звернув увагу, що у "вагнерівців", звичайно, є зараз певні проблеми з забезпеченням боєприпасами.

"Але скільки б їм не давали - їм не буде достатньо. Тобто чим більше їм дають - тим більше їм потрібно і тим більше їм хочеться отримувати", - зазначив представник ГУР.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 5 травня власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що його бойовики підуть з Бахмуту, щоб "зализати рани". Свої позиції вони передадуть Міноборони РФ.

Також читайте: У "вагнерівців" закінчуються бойовики, а не снаряди, - Череватий

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+15
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05.05.2023 14:56
+13
- пачиму не виводіш?
- кончілісь
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05.05.2023 14:59
+10
Блин, вот смотрю... Ну не лицо, а жопа какая-то...
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05.05.2023 15:01
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05.05.2023 14:56 Відповісти
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05.05.2023 15:19 Відповісти
Побачимо що буде 10 травня. Патякуючим головам давно не вірю. Брешуть як на марафеті.
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05.05.2023 14:58 Відповісти
После 10 травня война будет продолжаться. Что до пригожинских тварей - то этот высер был направлен на своих же тварей- у частей в которых огромные потери мотивация стремится на ноль. Понимая зэковскую, люмпен натуру мяса (пригожен сам из таких), лицо вагнера (командует вагнером не пригожин, он лишь смотрящий) попыталось мотивировать свои части оставатся на позициях до 10-го числа. После уzzкие проведут ротацию и завезут очередную партию мобиков.
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06.05.2023 08:31 Відповісти
ну, понемногу начал выводить
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05.05.2023 14:59 Відповісти
На кладовище.
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05.05.2023 15:14 Відповісти
Як завжди на росії - розмір понтів зовсім не відповідає можливостям.
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05.05.2023 14:59 Відповісти
- пачиму не виводіш?
- кончілісь
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05.05.2023 14:59 Відповісти
Блин, вот смотрю... Ну не лицо, а жопа какая-то...
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05.05.2023 15:01 Відповісти
Так она и есть..))
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05.05.2023 15:27 Відповісти
Навіть більше - на статевий хвуй схожий
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06.05.2023 10:10 Відповісти
Пригожин, ****!
"...спи, захлопнув рот,
и ветер внутрь тебя не попадет.
Тобою кто-нибудь замажет щели,
чтоб червяки чего-нибудь не съели".

(О. Генри, из сборника «На выбор»)
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05.05.2023 15:07 Відповісти
Звичайна ротація та переформування з боку кацапні,а стількі п.здьожа навколо цього.
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05.05.2023 15:11 Відповісти
ЗСУ знищили місця зберігання *********** "Вагнера" на Бахмутському напрямку, - заступниця міністра оборони.
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05.05.2023 15:18 Відповісти
Он итак их почти всех вывел в натуре на кладбище.Моисей зековский.
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05.05.2023 15:26 Відповісти
Он бы и хотел, да кто ж его выпустит.. На последний штурм пойдет лично вместе с тем генерал-полковником. С наганами наперевес..)
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05.05.2023 15:29 Відповісти
Ну, не будет выводить, значит будут выносить.
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05.05.2023 15:54 Відповісти
Пригожин казати може все що завгодно , а от діяти на свій розсуд - ні . Він звичайних холоп , те що йому накаже сцарь , те він і зробить .
Без дозволу ***** він навіть "до вітру" не сходить . Інакше - сам візьме в руки автомат і полізе в окоп .
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05.05.2023 16:02 Відповісти
Пригожин обматерил Шойху и Герасимова и их мам
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05.05.2023 16:32 Відповісти
Він не може звідти вийти без наказу. А наказу не буде.
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05.05.2023 16:40 Відповісти
насильно выведем
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05.05.2023 16:59 Відповісти
Вагнерівці будуть одне одному "залізивать рани", тобто рвані дупи.
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06.05.2023 09:05 Відповісти
«Зупинитися можна під час підйому, але не падіння». © Наполеон I Бонапарт
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06.05.2023 11:22 Відповісти
Очко курицы рот его
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06.05.2023 11:34 Відповісти
Чому його нам крутять і обговорюють цілодобово:цю покоцану головку з викрученою щелепою,яка випускає газ своїм хоботом замість газпрому.Це показ нам,які ми щасливі на фоні цього неподобства.
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06.05.2023 12:16 Відповісти
 
 