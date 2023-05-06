Пригожин не виводитиме "вагнерівців" з Бахмуту, він просто не може виконати обіцянку щодо захоплення міста, - ГУР МО

Головне управління розвідки наразі не фіксує жодних відводів військ у районі Бахмуту.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив представник ГУР МО Андрій Черняк, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Пригожин не збирається виводити своїх найманців з Бахмута.

"Пригожин не буде виводити "вагнерівців" з Бахмута. Ці заяви зроблені ним на фоні того, що він не може виконати чергову обіцянку - захопити Бахмут до 9 травня. Тому він зараз намагається зробити когось винним у цьому, адже він зараз розуміє, що вже не може дотриматися свого слова", - сказав Черняк.

Він додав, що ГУР не фіксує жодних відводів військ зараз у районі Бахмута.

Водночас Черняк звернув увагу, що у "вагнерівців", звичайно, є зараз певні проблеми з забезпеченням боєприпасами.

"Але скільки б їм не давали - їм не буде достатньо. Тобто чим більше їм дають - тим більше їм потрібно і тим більше їм хочеться отримувати", - зазначив представник ГУР.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 5 травня власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що його бойовики підуть з Бахмуту, щоб "зализати рани". Свої позиції вони передадуть Міноборони РФ.

Також читайте: У "вагнерівців" закінчуються бойовики, а не снаряди, - Череватий