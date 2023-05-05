"Народний супутник" допоміг ЗСУ перетворити на металобрухт російської військової техніки на мільярди доларів, - ГУР
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Спроможності Головного управління розвідки Міністерства оборони України виявляти ворожі цілі для подальшого пріоритетного ураження, аби завдати відчутних втрат російським окупантам, з вересня 2022 року кратно зросли. Відтоді у розпорядженні воєнних розвідників опинився космічний апарат ICEYE, придбаний за пожертви українців, які скинулись у благодійний фонд Сергія Притули.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
В ГУР зазначили, що маскування московитської техніки, складів БК та ПММ фактично нівельовані можливостями "народного супутника" — для роботи з ним не важливі ані погода, ані час доби.
"Результати вражають: за пів року використання отриманих завдяки космічному апарату розвідданих Україна перетворила на металобрухт російської військової техніки на мільярди доларів, не кажучи про скупчення ворожої (тимчасово) живої сили, а також об’єкти воєнної логістики", - ідеться в повідомленні.
Співробітники ГУР МО України відзначають особливу роль "народного супутника" для планування та реалізації важливих та вкрай очікуваних військових операцій України та вкотре висловлюють вдячність усім українцям, хто допоміг з ICEYE.
Нагадаємо, 22 червня розпочався збір коштів на "народний байрактар". За три дні українці перерахували суму, за яку можна купити чотири "Байрактари".
27 червня компанія Baykar повідомила, що надасть Україні безплатно три безпілотники. Заощаджені кошти було вирішено витратити на потреби, які визначить Міністерство оборони.
18 серпня стало відомо, що понад 600 мільйонів гривень витратили на супутник для Збройних сил України.
Будь ласка, зачекайте...
Порошенко купив 14 Спартанів - і все.
Притула купив 101 броньовик, з яких лише 20% - спартани, а інше - медеваки (з обладнанням), ЗРК Штормери і тд - це все набагато дорожче, ніж Спартани!
Дайош клоуна 2.0 в президенти. Хуженєбудєт, хотьпоржом.
Цікаво, хто тепер наживається на війні?
"Супутник Притули" - разводняк наївних українців. З цього супутника ми отримували знімки ДО "покупки", і продовжували би й зараз.
- про яйця брехати стануть,
- про картоплю брехати стануть,
- про форму брехати стануть,
- про безпілотники брехати стануть,
...а ось про супутник точно брехати не стануть.
Фонд Притули придбав не космічний апарат, а лише деякі послуги фінської компанії ICEYE, яка залишається власником супутника і провайдером послуг потрібних ЗСУ. Фінська компанія ICEYE володіє сузір'ям із 20 супутників, що дає можливість надавати послуги радіотехнічної розвідки не лише з одного супутника.
Якщо ж придбати сам супутник, як космічний апарат (актив), то ціна придбання буде на порядки вищою, ніж ціна придбаних послуг, бо в ціну включені вартість розробки, виготовлення та запуску супутника, його вартість, як бізнес активу.
"...у розпорядженні воєнних розвідників опинився космічний апарат ICEYE, придбаний за пожертви українців, які скинулись у благодійний фонд Сергія Притули. "
Джерело: https://censor.net/ua/n3416545
так тут же новина = ..... ну я не знаю, скільки заплатили шоб таку тєму написали.
ясно шо дурниця, але мля "Мільярди" - на, на мільярди нанесено шкоди і блаблабла....
хтось купив певно новий джипок Мерседес
На супутниках фінської компанії ICEYE встановлено ******* обладнання SAR, яке дозволяє бачити і вночі, і в умовах хмарності - там, де оптичні методи спостереження не працюють. Супутників у компанії близько 20, і зміст послуг, їх обсяги можна змінювати, маневруючи ресурсами.
ГУР повідомляє, що придбані в фінської компанії ICEYE послуги дуже корисні для ГУР та ЗСУ.
Це добра новина.
Сутність мого попереднього коментаря у тому, що космічного апарата (супутника) фінської компанії ICEYE фонд Притули не міг придбати і не придбав, але це не зменшує користь від придбаних фондом послуг для потреб ЗСУ.
ну не знаю, Аллах розсудить всіх.
або Зевс. чи шо там зараз популярне - Худіопітек шолі?
гггг
чото ржу, а, шо ви там говорив - підтримую і т.д.,
я теж ховаюсь від камуфляжників
ну, ясно шо ненависть до Зелі то крутіше.
а шо? а ви як?
хто злий, а хто добрий?
Я - Православний!
Так що не знаю куда молитви сувать то ....???
плохі лі броеньовики чи хороші, то є загадочно(молиться за всіх хто може бути добрим)
А чи не замахнутися притулі на нобелівську премію?
Руське в українській мові -- це те, що пов'язано з нашою Русьсю-Україною.
А болотники - не руські, а росіяни і розмовляють російською мовою.
забудь цю хрінь "русь". всьо, її нема, засрАли вже.
не поясниш ви комусь нормальному - чим відлічається русь від не такої але дрУгої русі.
ну реально.
до речі, русь це гівно. тисяча років вже у людей були міста з каменю, а тут - иииии, дєрєво, смала, ууууу, скрєпне правослабіє.
ненавиджу нашу срану тупу історію.
он, напр. сага про "Ігоря" - гопнік тупо зажрався, набичився, обісрався, а потім курва його - спалила місто "піддане" бо воно возмутілось із-за того шо муженьок - п..дарас
ну як, прикольно?
історія чо.
я би сам мочив таких муженьків, як і древляни, як типу написано, було.
а от "подвиг" його баби - це тупо - .... ну от, прямо по-російськи.
так шо.... історія у нас - гівно, як і Арахамія у Єлдака
Якої ще "другої", невіглас суржикомовний? Ніякої "другої", тобто ІНШОЇ Русі ніколи не було. Московія - не Русь. Тому не має чого ВІДРІЗНЯТИ.
А що там у тебе "гівно" - то це твої, невігласа, проблеми.
правда, йди, шолі, витри з літописів цю хрінь, чому я зрадію.
завойована ростовськими територія і.т.д. - офіційно - т.з. "русь" - тобто навіть не на схід, а - срачі між князьками, шо вон Юрій долгорукий зробив - русь, так, офіційно, зараз ці території Москва має, отож(вдіва касаваротку, бєря балалайку, забува лапті та поє - Гей, князь, возвраті всьо взад, бо Прігожит по понятіям апустіл тібя....)
А ти відкрий літописи і почитай. Там пишеться, що до Суздаля приїздили купці з Русі (з Києва), той же Андрій Юр'євич писав свому батькові Довгорукому, що хоче повернутися в ростово-суздалькі землі, бо "нам не раді в руській землі" і тд. ЧИТАЙ ЛІТОПИСИ.
я то шо спорю?
ясно шо Русь була "довга"
так шо, повторю - расня таки має реально "право" шо тіп її зачепила ця наша сказочная срусь
на жаль
так шо я тут як раз нічого не приправив, навіть в школі, ви якщо вчився, то карту міг бачити.
що я не так сказав?
ясно шо шкода, але козли наші полізли туди - ну і ОСЬ. маємо мля, що маємо(лізуть і лізуть)
Русь - це у базовому значенні лишень Київське та Переяславське князівства - тобто - землі полян, які й стали зватися русьсю.
Не просто так Переяславль той, що на південному сході від Київа зветься Руським, а той, що у мокшан - Заліським!
І коли в суздальському літопису записано, що з Русі на Суздаль князь йшов походом, це означає, що Суздаль не був Русьсю.
шкода звісно.
ну, це не те ж шо кричать шо фошізм то таки Рейх, то вже брехня, ну а чо, Рашка\Совок = брехня. Ще є "куліково полє" = тупо придумана хрінь, так і за Бородіне = не дуже там знають нормальні літописці за це.
ну але шо там русь була - ага. правда - концом. ну але була, що й зараз дає право бурятам кричати шо - "Миздєсьсрусь!!!1"
давай не будем спорити, вони мають, московіти, на жаль стосунок до нас, от і приїб*лись суки шо відчепити ми не можемо..... лізуть зі сходу *дори, як завжди, а ми можемо продекламувати - сайдьомься пасреддіну і Насрєддім.
(збирається тікати від камуфляжників)
Смоленськ - слизька тема - це взагалі білоруське місто, якщо за етнічним складом. Московити його захопили, як і Білгород.
тут у нас дофіга є родичів і всіх хто достобіса часу братався з москалями.
шо за фігню ти сказав?
нє, не переселялись, зате у мільйона бабів є мужик - кацап і навпаки навіть.
от як раз це шо ти сказав - ото і є, совок змішував народи. ну і до того теж було - ну давай не треба сперечатись шо туди не напхались наші(поправляє "наполеонку") завойовники, ой, тобто визволителі..... ой!!!
та ну вас(занурюється в читання збірнику Фаріон - Як не стати кацапом, а як стаі, то як купити другий збірник)
а може й ні.
а може йди подивись на карту - там видно шо князьки туда зайшли і там зробили міста.
"гніздувались" тіпа.
ну реально, давай не будемо говорити шо тупо мовляв кацапи у нас "всьовркали"?
правда в тому шо ніхто на 100% не правий.
чуть-чуть, але навіть Сралін був правий шо там тіпа помогав "фінскаму народу"
а тим більше коли сказав шо це черчіль і Франція напали на Рейх, а не той на них. офіційно - так - напали на вусатенького колегу Сраліна(правда було за що)
Русь була до Сцанкт - Розчлєнінграду. Там...., у мене навідь книга товста є про Володимира вроді, ну, тіпа шо йшов з Новгорода і "взяв" трон.
може то Мономах так званий, ну, типу варяги помогли. Так Новгород то вроді якось дуже далеко від Чернігова?
Була Русь, я то тільки за те шоб кацапи не мали прав на цю хрінь. але тупо карту тої русі відкрий.te
Новгород був містом, підлеглим Русі, але не був Русьсю.
Щодо Володимира - він до того був посланий батьком бути намісником Новгорода, бо...Новгород був територією, що підпорядковувалась Русі. Але - у Новгородських літописах записані ці походи, як походи з Новгорода НА Русь! Якщо ти з Новгорода йдеш походом на Русь - чи не логічний висновок з цього, що Новгород не є Русьсю?
вон, Румунія себе кличе римлянами, але....
опа, там до Риму далекувато, а до новгородів - близько нашим було.
а ще - можеш подивитись дослідження генів - тупо навіть карту зробили, вже в 90-х
так, там дуже багато слов.ян
навіть більше вроді з поляками змішано. ну, генеалогічні групи чи як там. а карта - ну я то знаю шо карта була Русі 2млн.кв. км. - пишайся цим.
невже ти думав шо завойовники - русичі не переселялись туди і не ставали там осі(д)лими?
так шо вибач товаришу(правда - чий?) але я правий. Русь била вялікая(поігриваєт на балалайкє)
"Румунія себе кличе римлянами"
Отож. Насправді - це чудовий приклад, я сам його люблю наводити кацапам.
Румунія була дальньою колонією Римської Імперії, деяка кількіст ьримлян дійсно як колоністи жила у Румунії, ******* румунська мова походить від латини, румуни фактично назиивають себе римлянами (romani = румуни, romani = римляни), але чи є Румунія насправді нащадком Римської Імперії? Звісно що НІ.
Так само і з Росією - вони не є нащадками народа русь (ну тобто - може 1% з них і є нащадками колонистів-русів, але більшість - ні), їх територія ніколи не входила в метрополію Русі, якою була фактично Київска область і тд. Російська мова походить від староболгарської, вона ж - церковнослов'янська, яка виконувала роль латини у Русі.
Тобто аналогія з Румунією - повна.
Ну а з приводу відстані, то вона співставна: від Києва до Новгорода Ільменського - 1400 км, від Риму до Бухаресту - 2000 км - так, відстань більша, але не критично - і не забуваємо, що Римська Імперія в принципі була в рази більша за Русь.
я просто завжди в таких речах - шукаю "більшого" або правди в висерах кацапів(не до тебе звісно) - як от шо типу супер агресивний Рейх напав на мирний совочок з 3000 легких і середніх танків проти мирних 14000 важких-середніх-легких
і так далі.
так і тут - ну просто - реально є то шо ви сказав - так, оселялись, а, і до речі - а який хєр досліджував?
а чо 1%, а не 5?
оселялись, ну от і сто років = і вже назавали цю ростовщину - руссю.
я то ненавиджу русь, он, у нас ж міф про Ольгу тіпа - це ох.єть яка доблесть тупо знищити місто, котре її мужик обграбувати хотів понад перший раз.
я тільки за - шо урода покарали.
Ігарьок-Князьок тіпа. мені подобається шо козлу дали тягла, ну і може "дружину" розігнали(тобто тут можна сказати - "братву")
Трильони буде саме те!